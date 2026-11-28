Offbeat December Destinations: सुबह-सुबह आंख खुलती है, खिड़की के बाहर बर्फ की सफेद चादर बिछी होती है. देवदार के पेड़ों पर बर्फ जमी होती है, हवा में ठंडक होती है और आपके हाथ में अदरक वाली गरम चाय का कप होता है. आप आराम से रजाई में बैठकर बाहर गिरती बर्फ को देख रहे हैं. कितना सुंदर लगता है ना? मगर बर्फ देखने के लिए अक्सर लोग हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास जाते हैं, जबकि वहां पर भयंकर ट्रैफिक जाम लोगों की पूरी ट्रिप को बर्बाद कर देता है.

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मगर आप एक बात समझ लीजिए, बर्फ देखने के लिए सिर्फ मनाली और रोहतांग ही नहीं हैं. भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां भीड़ भी कम है, खर्चा भी कम है और बर्फ का मजा दोगुना है.तो इस दिसंबर अगर आप बर्फ देखना चाहते हैं, तो इन 8 ऑफबीट जगहों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए.

1. कल्पा

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बसा कल्पा किसी सपने से कम नहीं लगता. यहां से किन्नर कैलाश पर्वत का नजारा इतना साफ दिखता है कि आप घंटों देखते रह जाएंगे. लकड़ी के पुराने घर, सेब के बाग और शांत गलियां इस गांव को खास बनाती हैं. दिसंबर के दूसरे हफ्ते के बाद यहां बर्फ गिरने लगती है. मनाली जैसी भीड़ यहां बिल्कुल नहीं मिलेगी.

2. हर्षिल वैली

उत्तराखंड में भागीरथी नदी के किनारे बसी हर्षिल वैली उन लोगों के लिए है, जो शोर से दूर सुकून चाहते हैं. यहां घने देवदार के जंगल, पुराने पहाड़ी घर और बर्फ से ढके पहाड़ हैं. दिसंबर में यहां हल्की बर्फबारी होती है. मसूरी की भीड़ से बचना है तो यहां किसी लोकल होमस्टे में रुकिए, पहाड़ी खाना खाइए और धीरे-धीरे जिंदगी को जीजिए.

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3. मुनस्यारी

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बसा मुनस्यारी पंचाचूली चोटियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है. सर्दियों में यहां के पहाड़ पूरी तरह सफेद हो जाते हैं. यहां पहुंचने का रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन पहुंचते ही सारी थकान दूर हो जाती है. फोटोग्राफी लवर्स, कपल्स और शांत छुट्टी चाहने वालों के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है.

4. युसमर्ग

कश्मीर में सब गुलमर्ग जाते हैं, इसलिए वहां भीड़ बहुत हो जाती है. अगर आपको भीड़ से बचना है तो युसमर्ग जाइए. यहां बड़े-बड़े हरे मैदान, चीड़ के जंगल और बर्फ से ढकी वादियां हैं. यहां कोई बड़ा बाजार नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है. बस शांति है. हां, श्रीनगर से निकलने से पहले रोड और मौसम की जानकारी जरूर ले लें, क्योंकि भारी बर्फ में रास्ता बंद हो सकता है.

5. चोपता

उत्तराखंड के चोपता को ‘भारत का मिनी स्विट्जरलैंड’ कहा जाता है. गर्मियों में ये जगह हरी होती है, लेकिन दिसंबर में ये पूरी तरह सफेद जन्नत बन जाती है. यहां होटल कम हैं और सुविधाएं भी ज्यादा नहीं हैं, इसलिए पहले से प्लानिंग करके जाएं. यहां से तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रेक होता है, लेकिन सर्दियों में ये ट्रेक काफी मुश्किल हो जाता है. बिना लोकल गाइड और सही तैयारी के इस ट्रेक पर बिल्कुल ना जाएं.

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6. चितकुल

हिमाचल प्रदेश सांगला घाटी का आखिरी गांव चितकुल सर्दियों में किसी पोस्टकार्ड जैसा दिखाई देता है. लकड़ी के घर, बास्पा नदी का साफ पानी और बर्फीले पहाड़. दिसंबर में यहां अच्छी बर्फबारी होती है. लेकिन एक बात ध्यान रखें, यहां सर्दियों में रोड बंद हो जाते हैं और कई होटल भी बंद हो जाते हैं. अगर चितकुल तक ना पहुंच पाएं तो सांगला में रुकना ही समझदारी है.

7. तवांग

अगर आप नॉर्थ इंडिया की भीड़ से हटकर कुछ अलग देखना चाहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जाइए. बर्फ से ढके पहाड़, बड़े-बड़े बौद्ध मठ, रंग-बिरंगी प्रेयर फ्लैग और गरम-गरम थुक्पा, सर्दियों में यहां का मजा ही अलग है. दिसंबर में यहां ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी होती है. यहां जाने के लिए आपको परमिट (ILP) चाहिए होगा, इसे पहले से बनवा लें.

8. दूधपथरी

जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में बसी दूधपथरी उन लोगों के लिए है, जिन्हें बाजार नहीं, खुली जगह पसंद है. यहां बड़े-बड़े मैदान, जंगल और शांत वादियां हैं. सर्दियों में पूरा मैदान बर्फ से सफेद हो जाता है. ये कश्मीर की कम जानी-पहचानी जगह है, इसलिए यहां भीड़ बाकी जगहों के मुकाबले कम मिलती है.

बर्फ में फंसे बिना घूमने के लिए 7 जरूरी टिप्स

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क्रिसमस और न्यू ईयर की भीड़ से बचें, वीकडे पर घूमने जाएं. निकलने से पहले मौसम, रोड बंद होने और जिला प्रशासन की एडवाइजरी जरूर चेक करें.

होटल पहले से बुक करें, क्योंकि पहाड़ी गांवों में सर्दियों में कम होटल खुले रहते हैं. गरम कपड़े, वॉटरप्रूफ जूते, दवा, पावर बैंक, स्नैक्स साथ रखना ना भूलें.

बर्फीली सड़क पर खुद गाड़ी ना चलाएं, लोकल ड्राइवर लें जो इन रास्तों को जानते हों. अपनी यात्रा के पास ही रुकें, ताकि रोज लंबा सफर ना करना पड़े.

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