साउथवेस्ट दिल्ली के बिंदापुर इलाके में मां-बेटे के झगड़े के दौरान एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से कथित तौर पर फेंका गया एक भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर नीचे खड़े 30 साल के युवक के सिर पर जा लगा, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस सूत्रों ने शनिवार को इस घटना की जानकारी दी.

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यह हादसा शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे तालाब वाला पार्क इलाके में हुआ, जब पीड़ित साहिल बिल्डिंग के बाहर खड़ा था.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, तीसरी मंजिल की बालकनी से अचानक सिलेंडर नीचे गिरा और सीधे साहिल के सिर पर लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

स्थानीय लोग साहिल को तुरंत पास के एक अस्पताल ले गए, जहां से बाद में उसे दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने इस मामले में बिल्डिंग के मालिक के भतीजे शिवम शर्मा को कस्टडी में ले लिया है. पड़ोसियों ने दावा किया है कि शिवम शर्मा अक्सर शराब पीकर घर में हंगामा करता था, जिसकी शिकायतें बिल्डिंग के मालिक से की जा चुकी थीं.

पड़ोसियों का यह भी आरोप है कि शुक्रवार शाम शर्मा और उसकी मां के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर सिलेंडर नीचे फेंक दिया.

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फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि सिलेंडर जानबूझकर फेंका गया था या झगड़े के दौरान गलती से नीचे गिर गया. जानकारी के मुताबिक, मृतक साहिल इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर अपनी पत्नी और एक साल के बेटे के साथ किराए पर रहता था.

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