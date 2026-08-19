10000mAh बैटरी वाला फोन लॉन्च, iQOO Z11S में कमाल के फीचर्स

iQOO ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम iQOO Z11S है. इस स्मार्टफोन के अंदर 10,000mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 1.5K रेजोल्युशन डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट्स, AMOLED पैनल और कई कमाल के स्पेसिफिकेशन्स दिए हैं. इस स्मार्टफोन को चीन में लॉन्च किया है और आने वाले दिनों में भारत में भी लॉन्च होगा, हालांकि कंपनी ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है.

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ब्रांड का यह पहला स्मार्टफोन है, जिसमें 10,000mAh की बैटरी दी गई है. साथ ही ब्रांड ने स्मार्टफोन को स्लिम रखने की कोशिश की है. इसके साथ 44W का फास्ट वायर्ड चार्जर मिलता है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

iQOO Z11S में 6.83 इंच का AMOLED पैनल दिया गया है, जिसके साथ 2800×1260 रेजोल्युशन मिलता है. इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट्स और 94.47% स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो मिलता है. इसमें 2000 Nits की फुल ब्राइटनेस मिलती है.

iQOO Z11S को तीन कलर वेरिएंट में पेश किया है, जो स्नो व्हाइट, डार्क रॉक ब्लैक और फ्लोटिंग लाइट हैं. बैक पैनल कैमरा में भी फ्लोटिंग पोर्टहोल डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है.

iQOO Z11S का प्रोसेसर

iQOO Z11S में ऑक्टाकोर MediaTek Dimensity 7500 चिपसेट का यूज किया गया है, जिसके साथ ARM के नेक्स्ड जनरेशन C1-series CPU Cores का यूज किया है. यह हैंडसेट IP68/IP69 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है.

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iQOO Z11S का कैमरा

iQOO Z11S में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50Megapixel का कैमरा है, जो 10X डिजिटल जूम तक को सपोर्ट करता है. साथ ही 50MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है. 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है.

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iQOO Z11S की कीमत

iQOO Z11S की शुरुआती कीमत 1999 युआन ( करीब 28,375 रुपये) है. टॉप एंड वेरिएंट की कीमत 2899 युआन (करीब 41,155 रुपये) है.

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