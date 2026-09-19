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Optical Illusion: तस्वीर में 7 गलतियां खोज पाएंगे आप, 10 सेकंड का चैलेंज

Optical Illusion: आपके सामने एक तस्वीर दी गई है, जिसमें आपको 3 अंतर को खोजना है. इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा.

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इस तस्वीर में गलतियां छुपी हुई हैं और इन्हें पहचानने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 10 सेकंड. ( Photo: AI)
इस तस्वीर में गलतियां छुपी हुई हैं और इन्हें पहचानने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 10 सेकंड. ( Photo: AI)

सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं, जिसके जरिए तरह-तरह के गेम्स खेलने को मिलते हैं. ऐसे पजल दिमाग को एक्टिव रखने और ऑब्जर्वेशन स्किल को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसा ही एक दिलचस्प ब्रेन टेस्ट.  इस तस्वीर में गलतियां छुपी हुई हैं और इन्हें पहचानने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 10 सेकंड. 

सोचिए आपके सामने दो तस्वीरे हैं. पहली नजर में दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती हैं. एक लड़का फर्श पर बैठकर वीडियो गेम खेल रहा है. उसके पास ड्रिंक, चिप्स का पैकेट और एक छोटा स्नैक बॉक्स भी रखा है. अब आपको इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखकर सिर्फ 7 सेकंड में 3 अंतर खोजने हैं. सुनने में यह चैलेंज आसान लगता है, लेकिन जब आप तस्वीर को गौर से देखेंगे तो समझ आएगा कि इसमें छिपे अंतर पकड़ना इतना आसान नहीं है. तस्वीर को इस तरह बनाया गया है कि ज्यादातर चीजें बिल्कुल एक जैसी नजर आएं और आपकी नजर छोटे बदलावों को आसानी से नजरअंदाज कर दें.

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7 सेकंड का है पूरा चैलेंज
इस पजल में आपको दो लगभग एक जैसी तस्वीरें दिखाई जाती हैं. दोनों तस्वीरों में लड़का फर्श पर बैठा हुआ है और वीडियो गेम खेल रहा है. उसके आसपास खाने-पीने की कुछ चीजें भी रखी हैं. आपका काम है दोनों तस्वीरों की तुलना करना और उनमें छिपे 3 अंतर खोज निकालना. इसके लिए आपके पास सिर्फ 7 सेकंड हैं. पहली नजर में आपको लगेगा कि दोनों तस्वीरों में कुछ भी अलग नहीं है. यही इस पजल की सबसे बड़ी चुनौती है. तस्वीर का पूरा दृश्य एक जैसा होने की वजह से हमारा दिमाग मान लेता है कि दोनों तस्वीरों में सभी चीजें अपनी जगह पर हैं. लेकिन यहीं आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है.

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एक साथ पूरी तस्वीर न देखें
अगर आप इस तरह के पजल जल्दी हल करना चाहते हैं तो पूरी तस्वीर को एक साथ देखने के बजाय उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर देखें. सबसे पहले लड़के को ध्यान से देखिए. उसके बाद उसके हाथ, पैर और वीडियो गेम कंट्रोलर पर नजर डालिए. फिर आसपास रखी चीजों को देखिए. इसके बाद ड्रिंक, चिप्स और छोटे स्नैक बॉक्स को ध्यान से जांचिए. इस तरह तस्वीर को एक तय क्रम में देखने से छोटे अंतर पकड़ने की संभावना बढ़ जाती है.

गौर से दोनों तस्वीर के अंतर को देखें
इस तरह के पजल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई बार अंतर हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं देता. दरअसल, जब हमारा दिमाग किसी तस्वीर को देखता है तो वह पहले पूरे दृश्य को समझने की कोशिश करता है. अगर दोनों तस्वीरों का ढांचा एक जैसा हो तो दिमाग जल्दी से यह मान लेता है कि दोनों में सबकुछ समान है. इसी वजह से छोटी चीजें हमारी नजर से निकल जाती हैं.

मिसाल के तौर पर किसी वस्तु का आकार थोड़ा बदल गया हो, किसी चीज का छोटा हिस्सा गायब हो या किसी सामान की स्थिति में मामूली बदलाव हो, तो पहली नजर में उसे पकड़ना मुश्किल हो सकता है.

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कहां छिपे हैं तीनों अंतर?
अगर आप 7 सेकंड में तीनों अंतर नहीं खोज पाए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब आपको एक छोटा सा हिंट देते हैं. इस तस्वीर में अंतर लड़के के आसपास रखी चीजों में छिपे हैं. खासतौर पर स्नैक वाले हिस्से को ध्यान से देखिए. तीनों अंतर फर्श पर पड़े चिप्स, लड़के के पैरों और छोटे नारंगी स्नैक बॉक्स के आसपास छिपे हुए हैं. इन हिस्सों को दोनों तस्वीरों में मिलाकर देखने पर बदलाव आसानी से नजर आने लगते हैं.

क्या आपने तीनों अंतर खोज लिए?
अगर आपने बिना किसी मदद के सात सेकंड के अंदर तीनों अंतर खोज लिए तो आपकी नजर छोटे बदलावों को पकड़ने में काफी तेज है. लेकिन अगर आप एक या दो अंतर ही खोज पाए हैं तो भी कोई बात नहीं. इस तरह के पजल का मकसद सिर्फ यह देखना नहीं है कि कौन सबसे पहले जवाब देता है. यह आपकी नजर को छोटे-छोटे विवरणों पर ध्यान देने के लिए चुनौती देता है. ऐसे पजल में सबसे जरूरी चीज है धैर्य. तस्वीर को इधर-उधर तेजी से देखने के बजाय एक तय क्रम में देखना ज्यादा मददगार हो सकता है.

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दोस्तों को भी दें 7 सेकंड का चैलेंज
अब जब आपको तीनों अंतर का पता चल गया है, तो आप यही चैलेंज अपने दोस्तों या परिवार के साथ भी कर सकते हैं. उन्हें तस्वीर दिखाइए और कहिए कि उनके पास सिर्फ 7 सेकंड हैं. फिर देखिए कौन सबसे पहले तीनों अंतर खोज पाता है. हो सकता है आपको लगे कि आपने तस्वीर को बहुत अच्छी तरह देख लिया है, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति कुछ ही सेकंड में अंतर खोज ले तो मजा और बढ़ जाएगा.

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तो अगली बार जब आपको दो एक जैसी तस्वीरें दिखाई दें, तो सिर्फ पहली नजर पर भरोसा मत कीजिए. तस्वीर के छोटे हिस्सों, आकार, किनारों और आसपास रखी चीजों पर भी नजर डालिए. कई बार सबसे बड़ा अंतर वहीं छिपा होता है, जहां हमारी नजर सबसे कम जाती है.

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