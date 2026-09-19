scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मां को बोला- बिजनेस क्लास है... बोर्डिंग पास देखा तो निकली Emirates First Class, बेटे का सरप्राइज वायरल

अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय युवक ने अपनी मां को मुंबई की फ्लाइट में खास सरप्राइज दिया. मां को बताया गया था कि उनका टिकट बिजनेस क्लास का है, लेकिन एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास देखने पर पता चला कि टिकट Emirates First Class में अपग्रेड हो चुका है. 

Advertisement
X
वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों ने इस वीडियो को काफी पसंद किया. ( Photo: ITG)
वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों ने इस वीडियो को काफी पसंद किया. ( Photo: ITG)

एक मां ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों को बेहतर चीजें देने की कोशिश की. कभी खाने का बड़ा हिस्सा बच्चों के लिए बचाया, तो कभी उनके आराम के लिए खुद पीछे हट गईं. अब उनके बेटे ने कुछ ऐसा किया, जिसे देखकर मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. अमेरिका में रहने वाले अतुल ने अपनी मां को मुंबई जाने वाली फ्लाइट के लिए एक खास सरप्राइज दिया. उन्होंने मां को बताया था कि उनका टिकट बिजनेस क्लास का है. लेकिन एयरपोर्ट पर जब मां ने बोर्डिंग पास ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि उनका टिकट बिजनेस क्लास से अपग्रेड होकर एमिरेट्स फर्स्ट क्लास हो चुका है. मां को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ. फिर उनके चेहरे पर जो खुशी आई, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 

मां को नहीं थी बेटे के सरप्राइज की भनक
यह पूरा मामला अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट का बताया जा रहा है. अतुल की मां साड़ी पहनकर एमिरेट्स के चेक-इन काउंटर के पास खड़ी थीं. उनके हाथ में बोर्डिंग पास और भारतीय पासपोर्ट था. उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बेटा उनके लिए क्या करने वाला है. अतुल ने कैमरा ऑन किया और मां से कहा कि वह अपना बोर्डिंग पास एक बार फिर ध्यान से देखें. मां ने टिकट देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया. इसके बाद अतुल ने टिकट पर लिखे फर्स्ट शब्द की तरफ उनका ध्यान दिलाया.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by atulonthemove (@atulbranade)

'फर्स्ट' देखकर मां रह गईं हैरान
जैसे ही मां को समझ आया कि उनका टिकट फर्स्ट क्लास का हो चुका है, वह कुछ पल के लिए हैरान रह गईं. उन्हें शायद भरोसा ही नहीं हुआ कि बेटा उन्हें इतनी बड़ी सरप्राइज दे रहा है. इसके बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई. उन्होंने खुशी और हैरानी में अपने माथे पर हाथ रखा. अतुल ने जब कहा कि हां, यह सच है, तो उनकी खुशी और बढ़ गई. बेटे ने इस पूरे पल को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया. वीडियो में मां की मासूम खुशी साफ दिखाई देती है. 

Advertisement

बेटे ने कहा- मां ने हमेशा हमें बेहतर सीट दी
अतुल ने वीडियो शेयर करते हुए इस सरप्राइज की वजह भी बताई. उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपनी मां से कहा था कि वह बिजनेस क्लास में मुंबई जा रही हैं. मां को बिल्कुल पता नहीं था कि उन्होंने उनका टिकट फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर दिया है. बेटे ने कहा कि उनकी मां ने पूरी जिंदगी बच्चों को बेहतर सीट, खाने का बड़ा हिस्सा और आसान रास्ता देने की कोशिश की. इसलिए उनके लिए यह सरप्राइज करना उन्हें सही लगा.लयानी यह सिर्फ फ्लाइट टिकट अपग्रेड करने की बात नहीं थी. बेटे के लिए यह अपनी मां के उस प्यार का छोटा सा बदला था, जो उन्होंने पूरी जिंदगी बच्चों पर लुटाया था. 

वीडियो देखकर लोग भी हुए भावुक
वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों को मां-बेटे का यह पल काफी पसंद आया. कई यूजर्स ने इसे बेहद प्यारा बताया. कुछ लोगों ने कहा कि मां इस सरप्राइज की हकदार थीं, जबकि कई यूजर्स ने बेटे के इस जेस्चर की तारीफ की. इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें किसी बड़े सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है. सिर्फ एक बोर्डिंग पास और मां के चेहरे पर आई खुशी इस पूरे पल को खास बना देती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मां को बोला- बिजनेस क्लास है... बोर्डिंग पास देखा तो निकली Emirates First Class, बेटे का सरप्राइज वायरल |
    सुसाइड ब्लास्ट से दहला पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, देखें दुनिया आजतक |
    दिल्ली में 18 महीने के बच्चे पर टूट पड़ा आवारा कुत्ता... गाल का मांस नोच डाला, CCTV में कैद हुई घटना |
    Kumar Vishwas Bunglow Tour: 60 फीट लंबी पेंटिंग-प्राइवेट सैलून, कुमार विश्वास ने घर में रखी कुरान-रामचरित मानस, रॉयल है 'राम' बंगला |
    'राहुल के नेतृत्व में TMC से जुड़े कांग्रेस', नंदीग्राम प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर बोलीं सायोनी घोष |
    मंगल के गोचर का राशियों पर क्या होता है असर? कैसा रहेगा आपका दिन, देखें भाग्य चक्र |
    UPI Charge Impact: UPI चार्ज का पेट्रोल पंपों पर असर... ऑनलाइन पेमेंट को 'NO', कैश पेमेंट के लगे पोस्टर |
    कार्टून के बॉक्स हमेशा भूरे रंग के ही क्यों होते हैं? |
    संत कबीर नगर: गणेश विसर्जन के दौरान बवाल, SP सांसद लक्ष्मीकांत के वाहन में तोड़फोड़ |
    Radha Ashtami 2026: राधा रानी की ये 4 राशियां हैं सबसे प्रिय, शुरू होंगे अच्छे दिन!
    Advertisement