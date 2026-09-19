मां को बोला- बिजनेस क्लास है... बोर्डिंग पास देखा तो निकली Emirates First Class, बेटे का सरप्राइज वायरल

एक मां ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों को बेहतर चीजें देने की कोशिश की. कभी खाने का बड़ा हिस्सा बच्चों के लिए बचाया, तो कभी उनके आराम के लिए खुद पीछे हट गईं. अब उनके बेटे ने कुछ ऐसा किया, जिसे देखकर मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. अमेरिका में रहने वाले अतुल ने अपनी मां को मुंबई जाने वाली फ्लाइट के लिए एक खास सरप्राइज दिया. उन्होंने मां को बताया था कि उनका टिकट बिजनेस क्लास का है. लेकिन एयरपोर्ट पर जब मां ने बोर्डिंग पास ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि उनका टिकट बिजनेस क्लास से अपग्रेड होकर एमिरेट्स फर्स्ट क्लास हो चुका है. मां को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ. फिर उनके चेहरे पर जो खुशी आई, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

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मां को नहीं थी बेटे के सरप्राइज की भनक

यह पूरा मामला अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट का बताया जा रहा है. अतुल की मां साड़ी पहनकर एमिरेट्स के चेक-इन काउंटर के पास खड़ी थीं. उनके हाथ में बोर्डिंग पास और भारतीय पासपोर्ट था. उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बेटा उनके लिए क्या करने वाला है. अतुल ने कैमरा ऑन किया और मां से कहा कि वह अपना बोर्डिंग पास एक बार फिर ध्यान से देखें. मां ने टिकट देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया. इसके बाद अतुल ने टिकट पर लिखे फर्स्ट शब्द की तरफ उनका ध्यान दिलाया.

'फर्स्ट' देखकर मां रह गईं हैरान

जैसे ही मां को समझ आया कि उनका टिकट फर्स्ट क्लास का हो चुका है, वह कुछ पल के लिए हैरान रह गईं. उन्हें शायद भरोसा ही नहीं हुआ कि बेटा उन्हें इतनी बड़ी सरप्राइज दे रहा है. इसके बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई. उन्होंने खुशी और हैरानी में अपने माथे पर हाथ रखा. अतुल ने जब कहा कि हां, यह सच है, तो उनकी खुशी और बढ़ गई. बेटे ने इस पूरे पल को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया. वीडियो में मां की मासूम खुशी साफ दिखाई देती है.

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बेटे ने कहा- मां ने हमेशा हमें बेहतर सीट दी

अतुल ने वीडियो शेयर करते हुए इस सरप्राइज की वजह भी बताई. उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपनी मां से कहा था कि वह बिजनेस क्लास में मुंबई जा रही हैं. मां को बिल्कुल पता नहीं था कि उन्होंने उनका टिकट फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर दिया है. बेटे ने कहा कि उनकी मां ने पूरी जिंदगी बच्चों को बेहतर सीट, खाने का बड़ा हिस्सा और आसान रास्ता देने की कोशिश की. इसलिए उनके लिए यह सरप्राइज करना उन्हें सही लगा.लयानी यह सिर्फ फ्लाइट टिकट अपग्रेड करने की बात नहीं थी. बेटे के लिए यह अपनी मां के उस प्यार का छोटा सा बदला था, जो उन्होंने पूरी जिंदगी बच्चों पर लुटाया था.

वीडियो देखकर लोग भी हुए भावुक

वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों को मां-बेटे का यह पल काफी पसंद आया. कई यूजर्स ने इसे बेहद प्यारा बताया. कुछ लोगों ने कहा कि मां इस सरप्राइज की हकदार थीं, जबकि कई यूजर्स ने बेटे के इस जेस्चर की तारीफ की. इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें किसी बड़े सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है. सिर्फ एक बोर्डिंग पास और मां के चेहरे पर आई खुशी इस पूरे पल को खास बना देती है.

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