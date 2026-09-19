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Radha Ashtami 2026: राधाष्टमी पर बरसाना में उमड़ा आस्था का सैलाब, 11 कुंतल दूध-दही से हुआ अभिषेक

Radha Ashtami 2026: राधाष्टमी पर बरसाना में राधा रानी का भव्य जन्मोत्सव मनाया गया. 11 कुंतल दूध-दही समेत कई सामग्रियों से महाभिषेक हुआ और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी.

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राधा रानी के दर्शन के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं.
राधा रानी के दर्शन के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं.

Radha Ashtami 2026: मथुरा के बरसाना में शनिवार को राधाष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया.  श्रीकृष्ण की प्रिया राधा रानी के जन्मोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. पूरा बरसाना राधे-राधे के जयकारों से गूंज उठा. बरसाना के ब्रह्मांचल पर्वत पर स्थित राधा रानी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी. मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया था. जन्मोत्सव के मौके पर मंदिर में आकर्षक लाइटिंग भी की गई. 

11 कुंतल दूध-दही से हुआ महाभिषेक

राधाष्टमी के अवसर पर राधा रानी का भव्य महाभिषेक किया गया. मंत्रोच्चार के बीच करीब एक घंटे तक अभिषेक का कार्यक्रम चला. मंदिर प्रबंधन के अनुसार, महाभिषेक में 11 कुंतल दूध और 11 कुंतल दही का इस्तेमाल किया गया. इसके अलावा 21 किलो गाय का शुद्ध घी, 21 किलो शहद और 51 किलो बूरा भी अभिषेक में शामिल किया गया. महाभिषेक के बाद राधा रानी की आरती हुई. इसके बाद श्रद्धालुओं को दर्शन कराए गए. राधा रानी के दर्शन के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं. 

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दूध-दही से हुआ महाभिषेक

जयकारों से गूंजा बरसाना

राधा रानी के जन्मोत्सव के दौरान बरसाना का माहौल भक्तिमय नजर आया. मंदिर परिसर में श्रद्धालु राधे-राधे के जयकारे लगाते दिखे. मंदिर में गोस्वामी समाज के लोगों की ओर से समाज गायन भी किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भजन और धार्मिक गीतों पर नाचते-गाते नजर आए. जन्मोत्सव के मौके पर राधा रानी मंदिर में विशेष आयोजन किए गए. श्रद्धालुओं ने राधा रानी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और एक-दूसरे को राधाष्टमी की बधाई दी. 

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मंदिर परिसर के बाहर श्रद्धालु

सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम

राधाष्टमी पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे. बरसाना में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीमों को तैनात किया गया. राधाष्टमी का पर्व ब्रज मंडल में विशेष धार्मिक महत्व रखता है. बरसाना के साथ ही मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में भी इस पर्व को लेकर उत्साह रहा. जन्मोत्सव के कार्यक्रमों का सिलसिला शनिवार शाम तक जारी रहने की बात कही गई. राधा रानी के जन्मोत्सव पर बरसाना पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस आयोजन को भक्ति और आस्था से जुड़ा विशेष अवसर बताया. 

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