scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bundelkhand Thadula Recipe: पराठे-कचौड़ी से हो गए हैं बोर? नाश्ते में ट्राई करें बुंदेलखंड की फेमस ठडूला, पड़ोसन भी पूछेगी रेसिपी!

Bundelkhand Thadula Recipe: वीकेंड पर इस बार बुंदेलखंड की पारंपरिक ठडूला डिश ट्राई करें. गेहूं के आटे, बेसन, प्याज और मसालों से बनने वाली यह देसी डिश स्वाद में बेहद खास है. इसे हरी चटनी, दही या अचार के साथ परोस सकते हैं और घरवालों के साथ आराम से खा सकते हैं.

Advertisement
X
उड़द दाल को पीसकर नई डिश बना सकते हैं. (PHOTO:AI)
उड़द दाल को पीसकर नई डिश बना सकते हैं. (PHOTO:AI)

Bundelkhand Special Thadula Recipe: वीकेंड आते ही घर में आलू-गोभी के पराठे, कचौड़ी, पूड़ी या पोहा जैसी चीजें बनाने का मन करता है. लेकिन हर बार एक जैसा नाश्ता या खाना खाकर अगर आप भी बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ देसी और हटकर ट्राई कर सकते हैं. आज हम आपको बुंदेलखंड की एक पारंपरिक डिश ठडूला के बारे में बता रहे हैं.

नाम सुनकर भले ही आपको यह डिश थोड़ी अलग लगे, लेकिन इसका स्वाद काफी मजेदार होता है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए किसी महंगी या बाजार में आसानी से न मिलने वाली सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती. घर में मौजूद सामान्य चीजों से ही आप इसे तैयार कर सकते हैं. छुट्टी के दिन जब आराम से कुछ नया बनाने का मन हो, तब यह रेसिपी आपके काम आ सकती है.

क्या है बुंदेलखंड की ठडूला?

सम्बंधित ख़बरें

मसालेदार आलू स्टफ्ड मूंग दाल चीला (Photo-ITG)
सुबह के नाश्ते में बनाएं आलू स्टफ्ड मूंग दाल चीला, रेसिपी है आसान
Home Furniture Tricks
छोटा कमरा भी दिखेगा बड़ा! नया फर्नीचर खरीदते हुए अपनाएं ये 5 ट्रिक्स
Ambani at Lalbaugcha Raja
बाप्पा की भक्ति में रमीं राधिका अंबानी, फिरोजी सूट में लगीं खूबसूरत
Handi Mushroom
चिकन-मटन छोड़िए, साबुत लहसुन डालकर बनाएं टेस्टी हांडी मशरूम
Japanese Cloud Omelette Recipe (Photo: ITG)
नॉर्मल ऑमलेट से हो गए बोर? बनाएं जापानी क्लाउड ऑमलेट, जानें रेसिपी

ठडूला बुंदेलखंड के पारंपरिक खान-पान से जुड़ी एक देसी डिश है. इसे बनाने का तरीका साधारण है, लेकिन इसका स्वाद रोज बनने वाले पराठे और कचौड़ी से काफी अलग लगता है. बुंदेलखंड के गांव वाले इलाकों में ऐसी कई पारंपरिक रेसिपी आज भी स्थानीय खान-पान का हिस्सा हैं. अगर आप अलग-अलग राज्यों के पारंपरिक डिशेज घर पर ट्राई करना पसंद करते हैं, तो ठडूला भी आपकी लिस्ट में शामिल हो सकती है.

Advertisement

ठडूला बनाने के लिए सामग्री

  • गेहूं का आटा – 2 कप
  • उबले हुए आलू – 2
  • फूलगोभी – 1 कप बारीक कटी
  • प्याज – 1 बारीक कटा (वैकल्पिक)
  • हरी मिर्च – 2 बारीक कटी
  • अदरक – 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ
  • धनिया पत्ती – 2 बड़े चम्मच
  • अजवाइन – ½ छोटा चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर – ½ छोटा चम्मच
  • हल्दी – ¼ छोटा चम्मच
  • धनिया पाउडर – 1 छोटा चम्मच
  • नमक – स्वादानुसार
  • तेल – सेंकने के लिए
  • पानी – जरूरत के अनुसार
     

कैसे बनाएं बुंदेलखंड की ठडूला?

  1. सबसे पहले उबले हुए आलू को अच्छी तरह मैश कर लें. इसमें बारीक कटी फूलगोभी, हरी मिर्च, अदरक और धनिया पत्ती डालें.
  2. अब इसमें अजवाइन, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. ध्यान रखें कि मिक्सर में पानी ज्यादा न हो.
  3. एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें. आटे को 10 मिनट के लिए ढककर रख दें.
  4. आटे की लोई बनाकर उसे थोड़ा बेलें. बीच में तैयार आलू-गोभी का मिश्रण रखें और किनारों को बंद कर दें. अब इसे हल्के हाथ से बेलकर पराठे जैसा आकार दें.
  5. गरम तवे पर ठडूला रखें. एक तरफ हल्का सिकने के बाद पलटें और दोनों तरफ थोड़ा तेल लगाकर क्रिस्पी और गोल्डन होने तक सेंक लें.

किसके साथ खाएं ठडूला?

Advertisement

ठडूला को आप हरी चटनी, लहसुन की चटनी, दही या घर के बने अचार के साथ परोस सकते हैं. अगर आपको चटपटा खाना पसंद है, तो इसके साथ तीखी हरी या लाल चटनी स्वाद को और बढ़ा सकती है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    20 साल पहले एक गाने से रातोरात छा गए थे जुबिन गर्ग, फिर क्यों बना ली बॉलीवुड से दूरी? |
    Bundelkhand Thadula Recipe: पराठे-कचौड़ी से हो गए हैं बोर? नाश्ते में ट्राई करें बुंदेलखंड की फेमस ठडूला, पड़ोसन भी पूछेगी रेसिपी! |
    नवसारी में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, देखें गुजरात आजतक |
    सीएम सम्राट चौधरी ने पेश किया 150 दिनों का रिपोर्ट कार्ड |
    Radha Ashtami 2026: राधाष्टमी पर बरसाना में उमड़ा आस्था का सैलाब, 11 कुंतल दूध-दही से हुआ अभिषेक |
    मां को बोला- बिजनेस क्लास है... बोर्डिंग पास देखा तो निकली Emirates First Class, बेटे का सरप्राइज वायरल |
    सुसाइड ब्लास्ट से दहला पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, देखें दुनिया आजतक |
    दिल्ली में 18 महीने के बच्चे पर टूट पड़ा आवारा कुत्ता... गाल का मांस नोच डाला, CCTV में कैद हुई घटना |
    Kumar Vishwas Bunglow Tour: 60 फीट लंबी पेंटिंग-प्राइवेट सैलून, कुमार विश्वास ने घर में रखी कुरान-रामचरित मानस, रॉयल है 'राम' बंगला |
    'राहुल के नेतृत्व में TMC से जुड़े कांग्रेस', नंदीग्राम प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर बोलीं सायोनी घोष
    Advertisement