Bundelkhand Thadula Recipe: पराठे-कचौड़ी से हो गए हैं बोर? नाश्ते में ट्राई करें बुंदेलखंड की फेमस ठडूला, पड़ोसन भी पूछेगी रेसिपी!

Bundelkhand Special Thadula Recipe: वीकेंड आते ही घर में आलू-गोभी के पराठे, कचौड़ी, पूड़ी या पोहा जैसी चीजें बनाने का मन करता है. लेकिन हर बार एक जैसा नाश्ता या खाना खाकर अगर आप भी बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ देसी और हटकर ट्राई कर सकते हैं. आज हम आपको बुंदेलखंड की एक पारंपरिक डिश ठडूला के बारे में बता रहे हैं.
नाम सुनकर भले ही आपको यह डिश थोड़ी अलग लगे, लेकिन इसका स्वाद काफी मजेदार होता है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए किसी महंगी या बाजार में आसानी से न मिलने वाली सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती. घर में मौजूद सामान्य चीजों से ही आप इसे तैयार कर सकते हैं. छुट्टी के दिन जब आराम से कुछ नया बनाने का मन हो, तब यह रेसिपी आपके काम आ सकती है.
क्या है बुंदेलखंड की ठडूला?
ठडूला बुंदेलखंड के पारंपरिक खान-पान से जुड़ी एक देसी डिश है. इसे बनाने का तरीका साधारण है, लेकिन इसका स्वाद रोज बनने वाले पराठे और कचौड़ी से काफी अलग लगता है. बुंदेलखंड के गांव वाले इलाकों में ऐसी कई पारंपरिक रेसिपी आज भी स्थानीय खान-पान का हिस्सा हैं. अगर आप अलग-अलग राज्यों के पारंपरिक डिशेज घर पर ट्राई करना पसंद करते हैं, तो ठडूला भी आपकी लिस्ट में शामिल हो सकती है.
ठडूला बनाने के लिए सामग्री
कैसे बनाएं बुंदेलखंड की ठडूला?
किसके साथ खाएं ठडूला?
ठडूला को आप हरी चटनी, लहसुन की चटनी, दही या घर के बने अचार के साथ परोस सकते हैं. अगर आपको चटपटा खाना पसंद है, तो इसके साथ तीखी हरी या लाल चटनी स्वाद को और बढ़ा सकती है.