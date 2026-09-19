Bundelkhand Thadula Recipe: पराठे-कचौड़ी से हो गए हैं बोर? नाश्ते में ट्राई करें बुंदेलखंड की फेमस ठडूला, पड़ोसन भी पूछेगी रेसिपी!

Bundelkhand Special Thadula Recipe: वीकेंड आते ही घर में आलू-गोभी के पराठे, कचौड़ी, पूड़ी या पोहा जैसी चीजें बनाने का मन करता है. लेकिन हर बार एक जैसा नाश्ता या खाना खाकर अगर आप भी बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ देसी और हटकर ट्राई कर सकते हैं. आज हम आपको बुंदेलखंड की एक पारंपरिक डिश ठडूला के बारे में बता रहे हैं.

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नाम सुनकर भले ही आपको यह डिश थोड़ी अलग लगे, लेकिन इसका स्वाद काफी मजेदार होता है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए किसी महंगी या बाजार में आसानी से न मिलने वाली सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती. घर में मौजूद सामान्य चीजों से ही आप इसे तैयार कर सकते हैं. छुट्टी के दिन जब आराम से कुछ नया बनाने का मन हो, तब यह रेसिपी आपके काम आ सकती है.

क्या है बुंदेलखंड की ठडूला?

ठडूला बुंदेलखंड के पारंपरिक खान-पान से जुड़ी एक देसी डिश है. इसे बनाने का तरीका साधारण है, लेकिन इसका स्वाद रोज बनने वाले पराठे और कचौड़ी से काफी अलग लगता है. बुंदेलखंड के गांव वाले इलाकों में ऐसी कई पारंपरिक रेसिपी आज भी स्थानीय खान-पान का हिस्सा हैं. अगर आप अलग-अलग राज्यों के पारंपरिक डिशेज घर पर ट्राई करना पसंद करते हैं, तो ठडूला भी आपकी लिस्ट में शामिल हो सकती है.

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ठडूला बनाने के लिए सामग्री

गेहूं का आटा – 2 कप

उबले हुए आलू – 2

फूलगोभी – 1 कप बारीक कटी

प्याज – 1 बारीक कटा (वैकल्पिक)

हरी मिर्च – 2 बारीक कटी

अदरक – 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ

धनिया पत्ती – 2 बड़े चम्मच

अजवाइन – ½ छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – ½ छोटा चम्मच

हल्दी – ¼ छोटा चम्मच

धनिया पाउडर – 1 छोटा चम्मच

नमक – स्वादानुसार

तेल – सेंकने के लिए

पानी – जरूरत के अनुसार



कैसे बनाएं बुंदेलखंड की ठडूला?

सबसे पहले उबले हुए आलू को अच्छी तरह मैश कर लें. इसमें बारीक कटी फूलगोभी, हरी मिर्च, अदरक और धनिया पत्ती डालें. अब इसमें अजवाइन, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. ध्यान रखें कि मिक्सर में पानी ज्यादा न हो. एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें. आटे को 10 मिनट के लिए ढककर रख दें. आटे की लोई बनाकर उसे थोड़ा बेलें. बीच में तैयार आलू-गोभी का मिश्रण रखें और किनारों को बंद कर दें. अब इसे हल्के हाथ से बेलकर पराठे जैसा आकार दें. गरम तवे पर ठडूला रखें. एक तरफ हल्का सिकने के बाद पलटें और दोनों तरफ थोड़ा तेल लगाकर क्रिस्पी और गोल्डन होने तक सेंक लें.

किसके साथ खाएं ठडूला?

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ठडूला को आप हरी चटनी, लहसुन की चटनी, दही या घर के बने अचार के साथ परोस सकते हैं. अगर आपको चटपटा खाना पसंद है, तो इसके साथ तीखी हरी या लाल चटनी स्वाद को और बढ़ा सकती है.

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