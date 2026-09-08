पत्नी का मर्डर किया, सिर काटकर फ्रिज में छुपाया, बोला- जेल से छूटकर इसके 'शुगर डैडी' को मारूंगा

असम के गुवाहाटी में पति द्वारा पत्नी की नृशंस हत्या का रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने बताया कि उबर ड्राइवर रामानुज गोस्वामी ने विवाद के बाद पत्नी रिया की तेज धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूलते कर लिया है. साथ ही आरोपी ने धमकी दी कि अगर वह जेल से बाहर आया तो वह अपनी पत्नी के 'शुगर डैडी' को भी मार देगा.



पुलिस ने बताया कि ये घटना तब सामने आई, जब पुलिस ने सूचना मिली कि बसिष्ठापुर की लेन नंबर 4 में हाउस नंबर 14 में रहने वाला ये कपल अपने परिवार वालों के बार-बार किए जा रहे फोन का जवाब नहीं दे रहा था. इसके बाद हाटीगांव थाना पुलिस की एक टीम रात करीब 9:45 बजे मौके पर पहुंची, जहां महिला का धड़ कमरे में और कटा हुआ सिर फ्रिज में काले पॉलीथिन बैग में मिला. हत्या के बाद आरोपी पति ने थाने में सरेंडर कर दिया.

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'धड़ से अलग किया सिर'



DCP (ईस्ट) तब्बू राम पेगू ने बताया कि आरोपी ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था. जांचकर्ताओं को रिया का सिर धड़ से अलग मिला, जिसे काले पॉलीथिन बैग में लपेटकर फ्रिज के अंदर रखा गया था. इसके अलावा पीड़िता की कुछ उंगलियां भी कटी हुई पाई गईं. पूरे अपार्टमेंट में खून के धब्बे बिखरे थे और घरेलू सामान फैला हुआ था.

'आरोपी ने कुबूल किया गुनाह'



जांच अधिकारियों के मुताबिक, पूछताछ के लिए ले जाते समय आरोपी रामानुज गोस्वामी ने अपना गुनाह कुबूल कर लिया. उसने पुलिस को दो टूक कहा कि उसे अपनी पत्नी की हत्या करने का कोई पछतावा नहीं है. इसके साथ ही आरोपी ने धमकी दी कि अगर वह भविष्य में जेल से बाहर आया, तो वह अपनी पत्नी के 'शुगर डैडी' को भी मार देगा. पुलिस उसके बयानों को रिकॉर्ड पर ले रही है.

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शव मिलने से 24-48 घंटे पहले हुई हत्या

पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने अपराध स्थल से हत्या में इस्तेमाल किया गया संदिग्ध तेज धारदार हथियार 'दाओ' और अन्य सबूत बरामद किए हैं. शुरुआती जांच से पता चला कि हत्या शव मिलने से 24 से 48 घंटे पहले हुई थी. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है.



डीसीपी पेगु के अनुसार, आरोपी ने बताया कि उसे पत्नी के किसी और से संबंध होने का शक था. ऐसे ही एक विवाद के दौरान उसने अपना आपा खो दिया और पत्नी की हत्या कर दी. आरोपी द्वारा शव के अंगों को कुत्ते को खिलाने के आरोपों पर डीसीपी ने कहा कि वो इस बात से अनभिज्ञ हैं, लेकिन जांच में इस पहलू को भी परखा जाएगा. सीआईडी और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ भी मौके पर सबूत जुटा रहे हैं.

'HIV पॉजिटिव है आरोपी'

मेडिकल जांच के बाद ये पुष्टि हुई है कि आरोपी रामानुज गोस्वामी एचआईवी (HIV) और हेपेटाइटिस सी (Hepatitis C) से पीड़ित है. इसके साथ ही आरोपी 20 से ज्यादा बार नशा मुक्ति केंद्र (रिहैब सेंटर) में रह चुका है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या उसने वारदात को नशे के प्रभाव में अंजाम दिया था.

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'छह महीने पहले हुई थी शादी'

पुलिस के मुताबिक, दोनों की शादी करीब छह महीने पहले हुई थी और वो इसी अपार्टमेंट में रह रहे थे. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच कई मुद्दों पर लगातार झगड़े होते थे. पुलिस ने बताया कि मूल रूप से गौरीपुर का रहने वाला रामानुज उबेर ड्राइवर का काम करता है, जिस जमीन पर अपार्टमेंट बना है, वह उसके पिता की थी जिसे बिल्डर को बेचा गया था और समझौते के तहत उन्हें मकान मिला था. वहीं, रिया नूनमती की रहने वाली थी और फैंसी बाजार के एसी मार्केट में एक बुटीक में काम करती थी. रिया के माता-पिता की मौत हो चुकी थी और उसका एक भाई है.

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इनपुट- बिकास बोरा