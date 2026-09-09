फरिश्ते ऐसे होते हैं! मासूम के सामने आ रही थी कार, तभी सुपरमैन की तरह आया शख्स, Video Viral

कहते हैं फरिश्ते हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आते हैं. वो ईश्वर के दूत होते हैं, जो मुश्किल में फंसे इंसान की मदद करते हैं. बचपन में हम सबने ऐसी कहानियां सुनी हैं. लेकिन किसी फरिश्ते को मुश्किल वक्त में किसी की जान बचाते हुए देखना हो, तो ये वायरल वीडियो देखिए.
मेक्सिको में एक शख्स अचानक एक बच्ची को तेजी से व्यस्त सड़क की तरफ भागते देखता है. सामने से तेज रफ्तार में कार आ रही थी. बच्ची के मां-बाप भी वहां मौजूद थे और सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था. कुछ ही पल में बड़ा हादसा हो सकता था. लेकिन तभी एक शख्स फरिश्ता बनकर आया और बच्ची को बचाने के लिए दौड़ पड़ा.
सड़क किनारे अपनी दुकान पर काम कर रहा यह शख्स जैसे ही बच्ची को ट्रैफिक की तरफ जाते देखता है, वह तुरंत उसके पीछे भागता है. सामने से कई गाड़ियां आ रही थीं और उसके पास बच्ची तक पहुंचने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड थे.
देखें वायरल वीडियो
CCTV फुटेज में दिखता है कि बच्ची सड़क की तरफ बढ़ रही है. उसे रोकने के लिए एक महिला भी उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन रास्ते में फिसलकर गिर जाती है. इसके बाद दुकानदार बिना समय गंवाए बच्ची के पीछे दौड़ता रहता है.
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इसी दौरान एक कार बच्ची की तरफ बढ़ती दिखाई देती है. ड्राइवर भी तुरंत ब्रेक लगाता है. ठीक उसी वक्त दुकानदार बच्ची को सड़क से खींचकर अपनी तरफ कर लेता है. बचाने की कोशिश में दोनों सड़क पर गिर जाते हैं, लेकिन शख्स तुरंत उठता है और बच्ची को सुरक्षित महिला के हवाले कर देता है.
इसके बाद वह शख्स बिल्कुल शांत अंदाज में वापस अपनी दुकान पर चला जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो. इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है.
Video हुआ वायरल
घटना का Video सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखने वाले लोग दुकानदार की फुर्ती और हिम्मत की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कुछ ही सेकंड में लिए गए उसके फैसले ने एक संभावित बड़े सड़क हादसे को टाल दिया. वायरल वीडियो में लोग इस इंसान को सुपरमैन भी कह रहे हैं. अब ये सुपरमैन वायरल हो गया,