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Japanese Cleaning Hack: क्या आप भी बार-बार झाड़ू-पोछा करने से हैं परेशान? जापानी लोगों की ये 1 आदत अपनाएं, घर हमेशा रहेगा साफ

Japanese Cleaning Hack: दिनभर झाड़ू-पोछा करने के बाद भी क्या कुछ ही घंटों में घर के फर्श पर दोबारा धूल-मिट्टी जम जाती है? अगर हां, तो जापानियों की ये 1 आसान और बिना खर्च वाली आदत आपके काफी काम आ सकती है. घर में कदम रखते समय बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखकर आप बाहर की धूल-मिट्टी को अंदर आने से रोक सकते हैं. इससे फर्श जल्दी गंदा नहीं होगा और आपको बार-बार झाड़ू-पोछा करने की मेहनत भी कम करनी पड़ेगी.

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जापानी घरों में लोग अपने जूते-चप्पलें बाहर निकालकर ही अंदर आते हैं. (Photo: AI Generated)
जापानी घरों में लोग अपने जूते-चप्पलें बाहर निकालकर ही अंदर आते हैं. (Photo: AI Generated)

Japanese Cleaning Hack:  भारत में घर की सफाई करना रोज के जरूरी कामों में शामिल है. सुबह उठते ही झाड़ू लगाना और उसके बाद पोछा लगाना एक बहुत ही आम बात है. जैसे रोजाना रसोई में खड़े होकर सब्जी-रोटी पकाना जरूरी है, उतना ही अहम घर की सफाई करना भी माना जाता है. लेकिन सुबह से इतनी मेहनत करने और घर का कोना-कोना चमकाने के बाद भी कुछ ही घंटों बाद फर्श पर दोबारा धूल-मिट्टी नजर आने लगती है. ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि हर घर की समस्या है. खासकर सड़क की धूल, मिट्टी और जूतों के साथ घर के अंदर आने वाली गंदगी सफाई का काम और बढ़ा देती है. ऐसे में घर को साफ-सुथरा रखने के लिए बार-बार झाड़ू और पोछा लगाना पड़ता है, जिससे रोज का काम भी बढ़ जाता है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान के लोगों की एक छोटी सी आदत घर में आने वाली गंदगी को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकती है? जापान में साफ-सफाई को लेकर लोग काफी सजग रहते हैं और घर के अंदर गंदगी न पहुंचे, इसके लिए कुछ छोटी-छोटी आदतों को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाते हैं. इनमें से एक आदत ऐसी है, जिसे अपनाकर आप भी फर्श पर बार-बार जमा होने वाली धूल और मिट्टी को कम कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई महंगा सामान खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. चलिए जानते हैं क्या है वो आदत.

घर में कदम रखने से पहले जूते उतारने की आदत
जापान में घर के अंदर बाहर वाले जूते पहनकर नहीं जाते हैं. वे लोग घर के दरवाजे पर ही अपने जूते उतार देते हैं और घर के अंदर पहनने वाली अलग चप्पल या स्लिपर पहनते हैं. यानी जो धूल, मिट्टी और गंदगी जूतों के साथ बाहर से आती है, उसे घर के फर्श तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता है. जी हां, उनके घर का गेट खुलते ही शूरैक रखी रहती है, जिसमें वो बाहर पहने गए जूते-चप्पल उतारके रख देते हैं और घर की चप्पलें पहन लेते हैं.

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जूते सिर्फ धूल नहीं, कई तरह की गंदगी भी ला सकते हैं
आप दिनभर घर से बाहर कई जगहों पर चलते हैं. सड़क, बाजार, ऑफिस, पार्क या दूसरी जगहों की धूल और मिट्टी जूतों पर चिपक सकती है. अगर इन्हीं जूतों के साथ घर में एंट्री होती है, तो वही गंदगी फर्श और कालीन तक पहुंच जाती है. जापानी लोगों की चप्पलें बदलने की आदत इसी गंदगी को घर के बाहर रोक देता है.

घर के लिए रखें अलग चप्पल
इस आदत को अपनाने के लिए आपको कोई महंगा सामान खरीदने की जरूरत नहीं होती है. घर के मेन गेट के पास एक छोटी सी जगह तय करें, जहां बाहर के जूते उतारे जा सकें. इसके बाद घर में पहनने के लिए अलग चप्पल रखें. कोशिश करें कि इन चप्पलों को सिर्फ घर के अंदर ही इस्तेमाल किया जाए.

बार-बार झाड़ू-पोछा करने से मिल सकती है आजादी
जापानी लोगों की ये आदत अपनाकर आप अपने घर में बाहर से आने वाली धूल-मिट्टी की एंट्री बंद कर सकते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर में सफाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. धूल खिड़कियों, हवा और दूसरी जगहों से भी घर में आ सकती है. लेकिन बाहर की मिट्टी और गंदगी को जूतों के जरिए अंदर आने से रोकने पर फर्श जल्दी गंदा होने से बच सकता है. यानी आपको रोजाना बार-बार झाड़ू-पोछा करने से छुटकारा मिल सकता है.

छोटी सी आदत घर को साफ रखने में कर सकती है मदद
घर को साफ रखने के लिए हमेशा महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स या घंटों की सफाई जरूरी नहीं होती. कई बार छोटी-छोटी आदतें ही बड़ा फर्क डालती हैं. जापान की तरह घर में प्रवेश करते समय बाहर के जूते उतारना भी ऐसी ही आसान आदत है, जिसे भारतीय घरों में अपनाकर फर्श पर आने वाली धूल-मिट्टी को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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