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रील बनाने के चक्कर में 40 फीट ऊंचे रेलवे ओवरब्रिज से गिरा युवक, ऑटो पर गिरने से बची जान, Video

सोशल मीडिया पर वायरल होने का जुनून कई बार जान पर भारी पड़ सकता है. गुजरात के सूरत में 21 साल का युवक रेलवे ओवरब्रिज पर स्टंट करने के दौरान करीब 40 फीट नीचे जा गिरा. गनीमत रही कि युवक सीधे सड़क पर गिरने के बजाय नीचे खड़े ऑटो रिक्शा पर गिरा, जिससे उसकी जान बच गई. घटना का CCTV वीडियो सामने आया है.

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रेलवे ओवरब्रिज पर रील बना रहा था युवक. (Photo: Screengrab)
रेलवे ओवरब्रिज पर रील बना रहा था युवक. (Photo: Screengrab)

रील, स्टंट और सोशल मीडिया पर वायरल होने का चक्कर. कई बार लोग कैमरे के सामने ऐसा कुछ करने निकल पड़ते हैं, जो कुछ सेकंड की वीडियो तो बना देता है, लेकिन जिंदगी भर का नुकसान भी कर सकता है. गुजरात के सूरत से सामने आए एक CCTV वीडियो ने भी कुछ ऐसा ही सवाल खड़ा कर दिया है.

वीडियो में एक युवक रेलवे ओवरब्रिज से अचानक नीचे गिरता दिखाई देता है. ऊंचाई करीब 40 फीट है. इतनी ऊंचाई से कोई सीधे जमीन पर गिरे तो क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं. लेकिन यहां कहानी में एक ऑटो रिक्शा था. युवक जमीन पर नहीं, बल्कि नीचे खड़े एक ऑटो रिक्शा के ऊपर जा गिरता है. ऑटो क्षतिग्रस्त हो जाता है, युवक को चोटें आती हैं, लेकिन उसकी जान बच जाती है.

यहां देखें Video

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ये घटना सूरत जिले के ओलपाड इलाके में स्थित कीम रेलवे ओवरब्रिज की है. CCTV फुटेज में एक युवक ऊपर से नीचे गिरता दिखाई देता है. युवक के गिरते ही आसपास मौजूद लोग दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं. वीडियो देखकर एक बात साफ समझ आती है कि हादसा कितना खतरनाक हो सकता था. क्योंकि अगर युवक ऑटो पर गिरने के बजाय सीधे सड़क पर गिरता, तो मामला कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता था.

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कौन है युवक?

युवक का नाम मोनू है. उसकी उम्र 21 साल है. मोनू मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और फिलहाल गुजरात के कडोदरा इलाके में नौकरी करता है. घटना के वक्त वह अपने एक दोस्त के साथ कीम रेलवे ओवरब्रिज पर पहुंचा था. दोनों युवक ब्रिज के पिलर के ऊपर चढ़ गए थे. वायरल वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि मोनू ब्रिज के एक पिलर से दूसरे पिलर की तरफ फ्लिप या स्टंट करने की कोशिश कर रहा था.

दोनों पिलरों के बीच लोहे का एक गैप था. बताया जा रहा है कि मोनू इसी हिस्से से नीचे उतरने या कूदने की कोशिश कर रहा था. लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया. और फिर... वह करीब 40 फीट नीचे जा गिरा. नीचे सड़क किनारे दो ऑटो रिक्शा खड़े थे. मोनू इनमें से एक ऑटो पर जा गिरा. ऑटो को नुकसान हुआ, लेकिन मोनू की जान बच गई.

यह भी पढ़ें: थाने में रीलबाजी पड़ी भारी, पुलिस ने सिखाया ऐसा सबक कि लंगड़ाते हुए आया बाहर, VIDEO

पुलिस के सामने मोनू ने एक अलग कहानी बताई है. कीम पुलिस स्टेशन की पुलिस इंस्पेक्टर किरनबा जाडेजा के मुताबिक, युवक ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि वह रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने की जल्दी में था. उसका दावा है कि वह जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया.

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यानी एक तरफ वायरल वीडियो और शुरुआती जानकारी में स्टंट की बात सामने आ रही है. दूसरी तरफ युवक पुलिस को शॉर्टकट लेने की कहानी बता रहा है. सच्चाई क्या है, यह जांच का विषय हो सकता है. लेकिन CCTV में जो दिखाई दे रहा है, वह इतना जरूर बताता है कि कुछ सेकंड की एक गलती कितनी भारी पड़ सकती थी. घटना ने एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है- चाहे रील हो, स्टंट हो या फिर जल्दी पहुंचने के लिए लिया गया कोई खतरनाक शॉर्टकट... क्या कुछ सेकंड की जल्दी या वायरल होने की चाहत के लिए जान को जोखिम में डालना जरूरी है?

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