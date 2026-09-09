परिवार संग ऑस्ट्रेलिया गया था बिजनेसमैन, दिल्ली वाले घर में हो गई करोड़ों की चोरी

उत्तरी दिल्ली के तिमारपुर में एक बिजनेसमैन के घर से चोरी होने का मामला सामने आया है. एक एजेंसी के मुताबिक चोरों ने करोड़ों रुपये की नकदी, सोने और हीरे के गहने ले जाए गए. जिस वक्त चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त बिजनेसमैन अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में थे. सूत्रों ने बताया कि घर में काम करने वाले दो लोगों पर शक है, जिनके पास घर की चाबियां थीं. घटना के बाद से ही दोनों लापता हैं.

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सूत्रों के मुताबिक घटना का पता रविवार सुबह चला जब बिजनेसमैन का भतीजा मॉल रोड स्थित पहली मंजिल पर बने घर पहुंचा और उसने दरवाजे खुले पाए. सूत्र ने बताया कि घर के अंदर जाने पर उसने देखा कि कमरे अस्त-व्यस्त थे और अलमारियां खुली हुई थीं. अलमारियों में रखी नकदी और कीमती सामान गायब था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

2 सितंबर को परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया गए थे बिजनेसमैन

उन्होंने बताया कि बिजनेसमैन 2 सितंबर को अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया गए थे. उनके छोटे भाई उसी फ्लैट के दूसरे हिस्से में रहते हैं. तिमारपुर पुलिस स्टेशन की टीमें मौके पर पहुंचीं और अपार्टमेंट व आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज की जांच की. सूत्र ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि शनिवार रात फ्लैट में अनिल और विक्की नाम के दो घरेलू कर्मचारी मौजूद थे.

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माना जा रहा है कि दोनों के पास घर की चाबियां थीं और वे घर के अंदर गए थे. चोरी की घटना के बाद से ही ये दोनों लापता हैं, इसलिए पुलिस उन्हें खोजने के लिए कई जगहों पर छापेमारी कर रही है. सूत्र ने आगे बताया कि संदिग्धों का पता लगाने और चोरी का सामान बरामद करने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं.

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