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मेरठ: स्कूल में 13 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत! वॉशरूम में मिला सातवीं के छात्र का शव

मेरठ के मवाना स्थित बसंत वैली पब्लिक स्कूल में कक्षा सात के 13 वर्षीय छात्र कुनाल शर्मा का शव स्कूल के वॉशरूम में मिला. छुट्टी के बाद ई-रिक्शा चालक ने उसे तलाशा तो वह वहां बेहोश पड़ा मिला. स्कूल प्रबंधन और परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां मृत घोषित कर दिया गया. प्रारंभिक तौर पर हार्ट अटैक से मौत की आशंका है. परिजनों ने पुलिस कार्रवाई से इनकार किया है.

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कुनाल शर्मा का शव सबसे पहले ई रिक्शा चालक ने देखा (Photo: ITG)
कुनाल शर्मा का शव सबसे पहले ई रिक्शा चालक ने देखा (Photo: ITG)

स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी. बच्चे अपने-अपने घर जाने के लिए स्कूल से बाहर निकल रहे थे और ई-रिक्शा चालक भी बच्चों को लेकर जाने की तैयारी में था. लेकिन कक्षा सात का 13 वर्षीय कुनाल शर्मा नजर नहीं आया. करीब 15 मिनट इंतजार के बाद जब ई-रिक्शा चालक उसकी तलाश में स्कूल के अंदर पहुंचा तो जो नजारा सामने आया, उससे हड़कंप मच गया. कुनाल स्कूल के वॉशरूम में गिरा पड़ा था. आनन-फानन में स्कूल के टीचर और परिजन बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने कुनाल को मृत घोषित कर दिया. छात्र की अचानक मौत से परिवार में कोहराम मच गया. शुरुआती जानकारी में हार्ट अटैक की आशंका  जताई जा रही है. हालांकि मौत की सही वजह को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है.

मामला मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र स्थित बसंत वैली पब्लिक स्कूल का है. सोमवार को रोज की तरह स्कूल में पढ़ाई चल रही थी. कक्षा सात में पढ़ने वाला 13 वर्षीय कुनाल शर्मा भी सुबह स्कूल पहुंचा था. कुनाल मवाना के मोहल्ला काबिली गेट, कलावदा रोड निवासी धर्मेंद्र शर्मा का बेटा था. परिजनों के मुताबिक वह रोजाना की तरह सोमवार को भी स्कूल गया था. छुट्टी के बाद उसे ई-रिक्शा से घर लौटना था. बताया गया कि छुट्टी होने के बाद ई-रिक्शा चालक दूसरे बच्चों के साथ कुनाल का भी इंतजार करता रहा. बच्चे बाहर आते गए, लेकिन काफी देर बीतने के बावजूद कुनाल स्कूल से बाहर नहीं आया. पहले चालक को लगा कि शायद बच्चा किसी काम से स्कूल में रुक गया होगा. करीब 15 मिनट इंतजार करने के बाद उसने खुद स्कूल के अंदर जाकर कुनाल की तलाश शुरू की.

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वॉशरूम में बेसुध पड़ा था कुनाल

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स्कूल परिसर में तलाश करने के दौरान ई-रिक्शा चालक की नजर वॉशरूम की तरफ गई. वहां कुनाल मूर्छित अवस्था में पड़ा मिला. बच्चे को इस हालत में देखकर स्कूल में अफरा-तफरी मच गई. टीचरों को इसकी जानकारी दी गई. इसके बाद स्कूल प्रबंधन और परिजन बच्चे को तत्काल डॉक्टरों के पास लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने जांच के बाद कुनाल को मृत घोषित कर दिया. 13 साल के बच्चे की मौत की खबर जैसे ही परिवार के लोगों को मिली, वहां चीख-पुकार मच गई. कुछ ही देर में आसपास के लोग भी परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचने लगे. कुनाल की मौत इतनी अचानक हुई कि परिवार और आसपास के लोग भी स्तब्ध हैं. बच्चा स्कूल गया था, लेकिन छुट्टी के बाद उसका शव स्कूल के वॉशरूम में मिला. ऐसे में उसकी मौत को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. प्रारंभिक तौर पर हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है.  घटना को लेकर परिवार की ओर से फिलहाल किसी तरह की शिकायत नहीं दी गई है. परिजनों ने पुलिस कार्रवाई से इनकार किया है.

पुलिस ने भी बताया मौत का कारण 

मवाना थाना प्रभारी पंकज लवानिया के मुताबिक, मवाना निवासी कुनाल शर्मा पुत्र धर्मेंद्र शर्मा कक्षा सात में वैली पब्लिक स्कूल मवाना में पढ़ता था. स्कूल में अचानक हृदय गति रुकने से उसकी मृत्यु होने की जानकारी मिली है. थाना प्रभारी के अनुसार स्कूल प्रशासन और परिजन बच्चे को तत्काल डॉक्टर के पास लेकर गए थे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस के स्तर से आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस के मुताबिक छात्र के परिजनों ने किसी तरह की तहरीर देने से इनकार किया है. ऐसे में फिलहाल मामले में किसी तरह की आपराधिक घटना की पुष्टि नहीं हुई है. एक तरफ परिवार अपने 13 वर्षीय बेटे की अचानक मौत से सदमे में है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल के वॉशरूम में छात्र के बेसुध मिलने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब मौत की वास्तविक वजह क्या थी, यह चिकित्सकीय जांच और पुलिस की कार्रवाई से ही स्पष्ट हो सकेगा.

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