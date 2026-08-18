'मैं पहले से ज्यादा खुश हूं'- 25 साल कंप्यूटर के साथ बिताए, अब चला रहे लंबी स्कूल बस

अमेरिका के एक टेक एक्सपर्ट ने एक साल से ज्यादा समय तक नौकरी तलाशने के बाद स्कूल बस ड्राइवर की नौकरी शुरू की है.उनका कहना है कि टेक इंडस्ट्री में नौकरी तलाशते-तलाशते वह निराश हो गए थे. अब कम सैलरी के बावजूद वह अपनी नई नौकरी को लेकर खुश हैं.

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अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स इलाके में रहने वाले जेम्स स्ट्रॉन ने लिंक्डइन पर अपनी कहानी शेयर की है. जेम्स ने बताया कि एक साल से ज्यादा समय तक नौकरी तलाशने के बाद उन्होंने अपने करियर की दिशा बदलने का फैसला किया.

जेम्स लंबे समय तक टेक इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं. उन्होंने अप्रैल 2000 से अगस्त 2025 तक एडोबी में सीनियर सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियर के तौर पर काम किया. इससे पहले भी वह एकॉलेड जैसी कंपनी में काम कर चुके हैं.

नौकरी तलाशते-तलाशते हो गए थे निराश

जेम्स ने बताया कि नौकरी की तलाश का पिछला एक साल उनके लिए काफी मुश्किल रहा. उनके मुताबिक, टेक इंडस्ट्री में उन्हें निराशा के साथ भेदभाव का भी सामना करना पड़ा.उन्होंने कहा कि आखिरकार उन्होंने स्थानीय स्कूल जिले में बस ड्राइवर की नौकरी करने का फैसला किया. वह इसे अपने करियर का नया और शायद आखिरी अध्याय मान रहे हैं.

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नई नौकरी में उन्हें पहले की तुलना में काफी कम पैसे मिलेंगे. इसके बावजूद जेम्स इस बदलाव से खुश हैं. उन्होंने अपने होने वाले साथियों को दयालु, मददगार और जमीन से जुड़ा हुआ बताया.

जेम्स ने अपनी पिछली नौकरी के कुछ लोगों पर भी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें नजरअंदाज किया, उनका हौसला तोड़ा और आखिर में नौकरी से निकाल दिया.हालांकि, जेम्स ने कहा कि वह एक मायने में उनके शुक्रगुजार भी हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें बेहतर भविष्य की ओर जाने का रास्ता दिखाया.उन्होंने कहा कि अब वह कंप्यूटर के बजाय 40 फीट लंबी बस चलाएंगे.

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कंपनियों और रिक्रूटर्स पर भी उठाए सवाल

जेम्स ने उन कंपनियों और रिक्रूटर्स की भी आलोचना की, जिनके बारे में उनका कहना है कि उन्होंने उनके आवेदन बिना ठीक से देखे ही खारिज कर दिए.उन्होंने यह भी कहा कि कुछ कंपनियों ने उनके सीधे भेजे गए संदेशों का जवाब नहीं दिया, जबकि कुछ लोग इंटरव्यू के लिए भी नहीं पहुंचे.जेम्स ने उम्मीद जताई कि टेक इंडस्ट्री भविष्य में नौकरी तलाशने वाले लोगों के साथ बेहतर व्यवहार करेगी.

लोगों ने बताया अपना दर्द

जेम्स की पोस्ट पर कई लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए. एक यूजर ने कहा कि स्कूल बस चलाना भी उतना ही अहम काम है जितना किसी बड़ी टेक कंपनी में काम करना. उन्होंने कहा कि जेम्स इस नौकरी के जरिए किसी की जिंदगी पर ऐसा असर डाल सकते हैं, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी.

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एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि नौकरी नहीं मिलने के बाद वह अमेजन फ्लेक्स के लिए करीब 20 डॉलर प्रति घंटे पर काम कर रहा है. उसके मुताबिक, उसने पिछले तीन साल में हजारों आवेदन भेजे और सैकड़ों इंटरव्यू दिए, लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिली.

कुछ लोगों ने चिंता जताई कि अगर ज्यादा वेतन वाली टेक नौकरियां लगातार कम होती रहीं तो उन लोगों के लिए मुश्किल बढ़ेगी, जिन्होंने छह अंकों वाली सैलरी के हिसाब से अपना घर और परिवार बसाया है.

जेम्स की कहानी पर लोगों की प्रतिक्रियाओं में एक बात साफ नजर आई- टेक इंडस्ट्री में लंबा अनुभव होने के बावजूद नौकरी न मिलना कई लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है. जेम्स ने हालांकि रास्ता बदल लिया है और अब वह स्कूल बस चलाकर अपने करियर का नया सफर शुरू कर रहे हैं.

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