'हनुमान अंश' की पाकिस्तान में भी चर्चा... लोग गूगल पर पूछ रहे फिल्म से जुड़े ये सवाल

7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में लंबे वक्त से इंतजार की जा रही फिल्म 'टॉक्सिक' रिलीज हुई थी. इसी के साथ एक छोटी सी फिल्म 'हनुमान अंश' भी सिनेमाघरों में आई. सिनेमा में अक्सर वही होता है, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती. महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म को दर्शकों का इतना प्यार मिला कि अब इसकी कामयाबी की चर्चा दुनिया भर में होने लगी है. फिल्म को रिलीज हुए 34 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसकी कमाई का सिलसिला अभी भी जारी है.

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ऐसे में सवाल उठता है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में 'हनुमान अंश' को लेकर कितनी दिलचस्पी है. पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों और बॉलीवुड की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है. लोग बॉलीवुड फिल्मों को देखते और उनके बारे में सर्च भी करते हैं. खासकर ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि क्या 'हनुमान अंश' को लेकर भी पाकिस्तान में लोगों की दिलचस्पी देखने को मिली है? और क्या उस इलाके में भी इस फिल्म को सर्च किया गया, जहां नीम करौली बाबा के भक्त मौजूद हैं?

इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया. यानी Google Trends का. यह टूल बताता है कि Google पर किसी विषय के बारे में क्या सर्च किया जा रहा है और किन इलाकों से उसके बारे में सबसे ज्यादा सर्च आ रही है. हमने Google Trends पर 'हनुमान अंश' को लेकर पाकिस्तान में हुई सर्च का डेटा देखा. इसका जवाब काफी दिलचस्प सामने आया.

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सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान के किन इलाकों में 'हनुमान अंश' को सबसे ज्यादा सर्च किया गया. फिल्म के रिलीज होने के बाद सबसे ज्यादा सर्च बलूचिस्तान से देखने को मिली. इसके बाद सिंध और तीसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा रहा. इनमें सिंध खास तौर पर दिलचस्प है, क्योंकि यहां पाकिस्तान की बड़ी हिंदू आबादी रहती है.

यही वजह है कि सिंध से 'हनुमान अंश' को लेकर हुई सर्च को अलग नजरिए से भी देखा जा सकता है. फिल्म नीम करौली बाबा और हनुमान भक्ति से जुड़ी है. ऐसे में संभव है कि नीम करौली बाबा और हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के बीच भारत में रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर जिज्ञासा पैदा हुई हो. हालांकि, Google Trends सिर्फ यह बताता है कि किसी इलाके से किसी विषय को कितना सर्च किया गया, यह नहीं बताता कि सर्च करने वाला व्यक्ति किस वजह से ऐसा कर रहा था.

अब अगर 'हनुमान अंश' को लेकर की गई सर्च के विषयों पर नजर डालें, तो पिछले एक महीने में इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है. लोगों ने फिल्म के बारे में जानने के साथ-साथ यह भी तलाशा कि इसे कहां और कैसे देखा जा सकता है.

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यहां एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है. पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों को आधिकारिक रिलीज और उपलब्धता से जुड़ी कई पाबंदियों का सामना करना पड़ता रहा है. इसके बावजूद ऑनलाइन पाइरेटेड कंटेंट तक पहुंचने का चलन मौजूद है. ऐसे में यह भी संभव है कि कुछ लोग 'हनुमान अंश' को देखने के तरीके या उसकी उपलब्धता के बारे में इसी वजह से सर्च कर रहे हों. हालांकि, Google Trends के डेटा से यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इन सर्च के पीछे यही वजह थी.

कुल मिलाकर, महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'हनुमान अंश' का पाकिस्तान के अलग-अलग इलाकों में सर्च होना बताता है कि फिल्म ने भारत से बाहर भी लोगों की जिज्ञासा जगाई है. खासकर बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से आई सर्च इस फिल्म की ऑनलाइन पहुंच की एक दिलचस्प तस्वीर पेश करती है.



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