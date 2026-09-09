'हनुमान जी दिखते हैं' सिंगर ने बिन दुनिया देखे किया कमाल, मिला बड़ा ब्रेक

नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार कर दिया है. 2 करोड़ में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 169 करोड़ से ज्यादा कमा डाले हैं. फिल्म से 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' गाने वाले सिंगर सुनील लोधी भी सुर्खियों में आ गए हैं. सुनील लोधी का बचपन एक छोटे से गांव में बीता. वो जन्म से ही देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसने उनके संगीत के जुनून को कम नहीं किया.

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सुनील का एक हनुमान भजन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसने 29 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए. इसी वायरल भजन ने उनकी किस्मत बदल दी. मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने उनकी आंखों के इलाज का वादा किया है. उम्मीद है कि वो दुनिया देख सकेंगे. अब नए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हनुमान अंश के बाद सिंगर जुबिन नौटियाल की टीम ने उनसे संपर्क किया है. जानते हैं कि दोनों की क्या बातचीत हुई.

इमोशनल हुए सुनील लोधी

हिंदी खबर को दिए इंटरव्यू में सुनील लोधी ने कहा कि सबसे पहले सभी का शुक्रिया. आप सभी ने मेरी आवाज जुबिन नौटियाल सर तक पहुंचाई है. उनकी टीम से मेरी बात होने लगी है. मेरे दर्शकों का मेरे ऊपर एहसान है. सुनील लोधी ने बताया कि वो जुबिन नौटियाल की सिंगिंग से काफी प्रभावित हैं. फिर उन्होंने जुबिन का गाया भजन 'प्रेम प्रभु का बरस रहा है...' गाकर सुनाया.

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सुनील ने बताया कि जब वो गाते हैं, तो उन्हें हनुमान जी की छवि दिखती है. मेरे मन में उन्हीं की मूर्ति है. उन्हें मन में बिठाकर दिखाते हैं. बड़ा अच्छा लगता है. हनुमान अंश में भजन गाकर वो रातोरात स्टार बन गए हैं.

मुख्यमंत्री से मुलाकात

फिल्म की सफलता के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सुनील लोधी से मुलाकात की और उन्हें 1 लाख रुपये का सम्मान राशि दिया. सुनील का सपना है कि वे एक दिन मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल के साथ गाना गाएं. उनका ये सपना जल्द ही पूरा होने वाला है. वो लता मंगेशकर को अपना गुरु मानते हैं.

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