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सुबह-सुबह दिल्ली में बड़ा हादसा... ओखला फेज-1 में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट, घायल अस्पताल में भर्ती, इलाके में राहत कार्य जारी

दिल्ली के ओखला फेज-1 में एक कम्युनिटी हॉल के पास ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसकी जानकारी सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर फायर डिपार्टमेंट को कॉल के जरिए मिली. हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

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दिल्ली के ओखला फेज-1 में सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ (Photo: ITG)
दिल्ली के ओखला फेज-1 में सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ (Photo: ITG)

दिल्ली के ओखला फेज-1 में एक कम्युनिटी हॉल के पास सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया. फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक यह ब्लास्ट ऑक्सीजन सिलेंडर में हुआ. हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. घटना के बाद मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंच गईं और राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया.

घटना की जानकारी सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर दमकल विभाग को कॉल के जरिए मिली. कॉल मिलते ही फायर डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन लिया और अपनी टीमें ओखला फेज-1 इलाके में भेज दीं. देखते ही देखते मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंच गईं ताकि आग को फैलने से रोका जा सके और किसी और नुकसान से बचा जा सके.

फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि यह ब्लास्ट ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से हुआ. ऑक्सीजन सिलेंडर आमतौर पर अस्पतालों, नर्सिंग होम या मेडिकल जरूरतों में इस्तेमाल होते हैं, और अगर इनकी सही देखभाल न हो तो इनमें दबाव बनने से ब्लास्ट का खतरा रहता है.

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हादसे के वक्त कम्युनिटी हॉल के पास मौजूद एक व्यक्ति इस धमाके की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल भेजा गया.

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फिलहाल मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है. दमकल कर्मी इलाके का जायजा ले रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि ब्लास्ट की असली वजह क्या थी और आगे किसी तरह का खतरा तो नहीं है. यह इलाका ओखला औद्योगिक क्षेत्र के करीब पड़ता है, जहां कई छोटी बड़ी फैक्ट्रियां और व्यावसायिक गतिविधियां चलती हैं. पुलिस और प्रशासन की टीमें भी घटनास्थल पर मौजूद होकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

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