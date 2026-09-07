'हनुमान अंश' देखने PVR पहुंचे गुरुकुल के ब्रह्मचारी, वीडियो वायरल

किसी फिल्म को लेकर जब शुरुआत में बहुत ज्यादा चर्चा न हो, लेकिन रिलीज के बाद दर्शकों का प्यार मिलने लगे, तो उसकी कहानी अलग हो जाती है. 'हनुमान अंश' भी इन दिनों इसी वजह से चर्चा में है. फिल्म को देखने के लिए दर्शक सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं और अब इससे जुड़ा एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है.
वीडियो में एक PVR थिएटर के बाहर और अंदर गुरुकुल के कई ब्रह्मचारी नजर आ रहे हैं. ये सभी पारंपरिक वेशभूषा में फिल्म देखने पहुंचे थे. थिएटर में पहुंचने के बाद पूरा समूह अपनी सीटों पर बैठा और साथ में 'हनुमान अंश' की स्क्रीनिंग देखी.
गुरुकुल के इन छात्रों का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद इसकी खूब चर्चा हो रही है. फुटेज में युवा ब्रह्मचारियों को पारंपरिक कपड़ों में थिएटर में प्रवेश करते और फिर फिल्म देखते देखा जा सकता है. उनके इस अंदाज ने वहां मौजूद दूसरे दर्शकों का भी ध्यान अपनी ओर खींचा.
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नीम करोली बाबा की कहानी पर बनी है फिल्म
ब्रह्मचारी जिस फिल्म को देखने पहुंचे थे, उसका नाम 'हनुमान अंश' है. फिल्म का मुख्य विषय आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा का जीवन और उनकी शिक्षाएं हैं. यही वजह है कि गुरुकुल के छात्रों का इसे देखने पहुंचना भी खास नजर आ रहा है.
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7 अगस्त को सिनेमाघरों में आई 'हनुमान अंश'
विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी 'हनुमान अंश' 7 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. फिल्म में शोभिनाव्व सत्य लीड रोल में हैं. उनके साथ विहान शेडगे, चंदन के आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे और भागवंदास पटेल भी अहम भूमिकाओं में हैं.
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फिल्म की कहानी नीम करोली बाबा के जीवन और उनके आध्यात्मिक विचारों के इर्द-गिर्द बुनी गई है. रिलीज के बाद फिल्म को दर्शकों से मिल रहे रिस्पॉन्स के बीच अब गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का थिएटर पहुंचने वाला वीडियो भी चर्चा में आ गया है.
उत्तराखंड में टैक्स फ्री है फिल्म
'हनुमान अंश' को उत्तराखंड में टैक्स फ्री करने का फैसला भी लिया गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की थी. इसके बाद राज्य में फिल्म को टैक्स से छूट मिल गई है.
फिलहाल फिल्म सिनेमाघरों में अपना सफर जारी रखे हुए है और इसी बीच गुरुकुल के छात्रों का इसे देखने पहुंचना सोशल मीडिया पर एक अलग तरह का आकर्षण पैदा कर रहा है.