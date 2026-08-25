रॉकी...राया...रावण, रिस्क लेकर मिला स्टारडम, 22 साल की मेहनत, यश ने खड़ा किया 'साम्राज्य'

इस शुक्रवार सिनेमाघरों में केजीएफ वाले रॉकी भाई राया बनकर अपना टॉक्सिक अवतार दिखाने वाले हैं. फिल्म में उनका स्वैग, धाकड़ और रोमांटिक अंदाज लोगों के दिलों को लूट रहा है. पैन इंडिया फिल्म की एडवांस बुकिंग का भौकाल जबरदस्त है. ये बताता है कि टॉक्सिक को लेकर लोगों में कितना क्रेज है. कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार यश के लिए टॉक्सिक कितना कमाल करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा.

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लेकिन एक बात तो साफ है कि यश ने अपने 22 साल के करियर में अनेकों बार रिस्क लिया है. आज वो सुपरस्टार के औहदे पर हैं, तो इसी रिस्क के बलबूते हैं. यूं कहें कि रॉकी भाई का किंगडम रिस्की है तभी ब्लॉकबस्टर है.

रोमांटिक हीरो के रोल ने दिया बड़ा ब्रेक

यश की फिल्मोग्राफी बताता है कि उन्होंने अपनी सुपरस्टार इमेज को बार-बार तोड़ने की कोशिश की है. चॉकलेटी रोमांटिक हीरो से रॉकी भाई बनने के बाद अब राया और फिर रावण का रोल...करियर के हर पड़ाव पर यश ने रिस्क को चुना है. एक्टर ने 2004 में टीवी शो Silli Lalli से एक्टिंग करियर शुरू किया. फिर 2007 में मूवी Jambada Hudugi से कन्नड़ सिनेमा में एंट्री की.

अपने शुरुआती फेज में वो रोमांटिक और लवर बॉय इमेज में दिखे. अपने चॉकलेटी हीरो के चार्म की बदौलत वो कन्नड़ सिनेमा के यंग स्टार कहलाए. फिर आई फिल्म मोग्गिना मनसु और गुगली जिसने उनके करियर को माइलेज दिया. लेकिन अभी उनके करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट आना बाकी था.

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केजीएफ की सक्सेस, फिर लंबा ब्रेक

2018 में आई फिल्म KGF: चैप्टर 1 ने उनके करियर की दिशा ही बदल दी. अब वो कन्नड़ इंडस्ट्री के स्टार नहीं, बल्कि पैन इंडिया एक्टर बन गए. रॉकी भाई की गिनती इंडिया के सक्सेसफुल पैन इंडिया स्टार में होने लगी. 2022 में जब केजीएफ 2 आई, फिर से बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की बारिश हुई. केजीएफ जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी की सफलता को यश ने वेस्ट नहीं किया. उन्होंने 4 साल का लंबा ब्रेक किया.

इंस्टैंट अपने स्टारडम को कैश करने की बजाय वक्त लिया. ऐसा प्रोजेक्ट चुना जो रॉकी भाई की इमेज से हटके हो. तब उन्हें ऑफर आया टॉक्सिक का. यश ने कोई आसान, सेफ मास एंटरटेनर फिल्म चुनने की बजाय टॉक्सिक जैसी गैंगस्टर और डार्क मूवी चुनी. इसके डार्क और ग्रिटी कैरेक्टर ने यश को इंप्रेस किया. टीजर और ट्रेलर में यश की किरदार के लिए की गई मेहनत साफ दिखती है.

राया के बाद बनेंगे रावण

रोल्स के साथ यश का एक्सपेरिमेंट यहीं नहीं रुका. 2026 में उनकी एक और बड़ी फिल्म आ रही है. नितेश तिवारी की रामायण में वो दशानन रावण का रोल प्ले कर रहे हैं. उनकी दमदार झलक ने फैंस को होश उड़ा दिए हैं. रॉकी भाई से राया और फिर रावण...उनकी ये जर्नी बेहद कमाल की होने वाली है. ऐसा लगता है एक्टर का मुकाबला खुद से है.

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वो हर किरदार के साथ अपनी वर्सटैलिटी को चैलेंज कर रहे हैं. मानो हर किरदार के साथ अपनी पिछली पहचान को मिटाकर आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं. मजेदार बात ये है कि उनकी ये कोशिश काबिलेतारीफ है. अब देखना होगा कि टॉक्सिक में राया बनकर यश का दांव कितना सफल होता है.

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