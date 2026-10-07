scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ना इंस्टा, ना स्नैपचैट, Gen Z को सबसे ज्यादा पसंद है ये वाला प्लेटफॉर्म!

जेन जी को समझने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी देखना काफी नहीं है. कभी-कभी उनकी आदतों को पढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है. गूगल की रिपोर्ट बताती है कि भारत में जेन जी जानकारी, एंटरेनमेंट और खरीदारी के लिए अलग-अलग डिजिटल मंचों का इस्तेमाल करते हैं. खासतौर पर यू ट्यूब उनके लिए भरोसेमंद मंच है.

Advertisement
X
क्या बदल गया है जेन जी का फेवरेट प्लेटफॉर्म?
क्या बदल गया है जेन जी का फेवरेट प्लेटफॉर्म?

आज के टाइम में जब जेन जी की बात होती है तो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का नाम सबसे पहले आता है. लोगों को लगता है कि जेन जी सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड इन्हीं ऐप्स पर करती है. लेकिन जेन जी की पसंद को लेकर गूगल की एक रिपोर्ट इस अवधारणा के बिल्कुल विपरीत तस्वीर दिखाती है. भारत में जेन जी का सबसे पसंदीदा वीडियो प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम या स्नैपचैट नहीं, बल्कि यूट्यूब है.

थिंक विद गूगल की जून 2025 में पब्लिश्ड रिपोर्ट के मुताबिक, अगर भारत के जेन जी वियूर्स को पूरे एक साल के लिए सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म चुनना हो जहां वो अपना टाइम स्पेंड और कंटेंट कन्ज्यूम करेंगे, तो उनकी पहली पसंद यूट्यूब होगी. इस रिसर्च में भारत के 18 से 24 साल की उम्र के उन लोगों को शामिल किया गया, जो हर हफ्ते वीडियो देखते हैं.

यूट्यूब पर हर तरह का कंटेंट

सम्बंधित ख़बरें

बिन मांगी सलाह जेन जी को क्यों नहीं भाती?
बिन मांगी सलाह से चिढ़! Gen Z को दखल क्यों लगता है ये तरीका
मम्मी पापा को क्यों अटपटी लगती है जेन जी की भाषा
क्रिंज, स्ले और डेलुलु... Gen Z के वो शब्द जो पैरेंट्स को करते हैं कन्फ्यूज़!
क्या जेन जी वापस ला रही शॉपिंग मॉल्स में भीड़?
फिर ट्रेंड में आए शॉपिंग मॉल, सिर्फ खरीदने नहीं इसलिए जा रहा Gen Z!
क्विट एम्बिशन जेन जी के लिए कितना जरूरी?
प्रमोशन चाहिए लेकिन 12 घंटे ऑफिस नहीं! हैरान करेगा Gen Z का वर्क फंडा
क्या हर काम में शॉर्टकट लेना जेन जी को पड़ता है भारी?
हर काम ऑटोमेट करना पड़ा भारी! मैनेजर ने सिखाया Gen Z को सबक

जेन जी को यूट्यूब पसंद करने की एक बड़ी वजह यहां मिलने वाला अलग-अलग तरह का कंटेंट है. यहां सिर्फ छोटे वीडियो ही नहीं, बल्कि लंबे वीडियो, पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीम और क्रिएटर्स का कंटेंट भी आसानी से मिल जाता है.

यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर एंटरटेनमेंट के साथ किसी चीज को समझने, नई चीजें सीखने और अपनी पसंद के क्रिएटर्स को देखने का मौका मिलता है. यही वजह है कि यूट्यूब बाकी वीडियो प्लेटफॉर्म से थोड़ा अलग है.

Advertisement

यूट्यूब पर वक्त बिताना लगता है सही

रिपोर्ट में सर्वे का हवाला देते हुए बताया गया है कि भारत के 76% जेन जी ऑडियंस को लगता है कि यूट्यूब पर बिताया गया उनका वक्त सही जगह इस्तेमाल होता है. इंस्टाग्राम के लिए ये आंकड़ा 65% और टीवी के लिए 57% थी. 

इसका मतलब ये नहीं है कि जेन जी इंस्टाग्राम या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करता. लेकिन यूट्यूब उनके लिए सिर्फ वीडियो देखने की जगह नहीं है. यहां उन्हें एंटरटेनमेंट के साथ जानकारी और अपनी पसंद से जुड़ा कंटेंट भी मिल जाता है.

गूगल और यूट्यूब पर भरोसा

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 79%  जेन जी रोजाना गूगल या यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं. यानी नई चीजें सर्च करने और जानकारी पाने के लिए गूगल और यूट्यूब दोनों का खूब इस्तेमाल किया जाता है.

यूट्यूब पर क्रिएटर्स का कंटेंट भी जेन जी के लिए काफी खास है. रिपोर्ट में दिए गए कांटार सर्वे के मुताबिक, भारत के 93% ऑडियंस को लगता है कि यू ट्यूब क्रिएटर्स का कंटेंट दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले ज्यादा भरोसेमंद है. 

यही वजह है कि यूट्यूब जेन जी के लिए सिर्फ वीडियो देखने वाला प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है. यहां उन्हें एंटरटेनमेंट, जानकारी, क्रिएटर्स और नई चीजें एक ही जगह मिल जाती हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बेस्टसेलर राइटर ने जब बॉलीवुड को सुनाई खरी-खरी, कहा था- चोरों का झुंड |
    Redmi 17C 5G की सेल शुरू, 6000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले के साथ आया फोन |
    CEC के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन तेज, जंतर-मंतर की ओर बढ़े सांसद |
    फ्रांस के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में कूदे डोनाल्ड ट्रंप, दिया ये बड़ा बयान! |
    फ्रांस में छात्र प्रदर्शन: अबतक 5 हजार गिरफ्तार, इनमें 87% नाबालिग |
    दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, हंगामा जारी |
    CEC के खिलाफ विपक्ष का हल्लाबोल, राहुल गांधी की अगुवाई में जंतर-मंतर की ओर बढ़े सांसद |
    बरेली में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश: इंस्टाग्राम पर डॉक्टर बन शक्तिवर्धक दवाएं बेचने वाला 8वीं पास गिरफ्तार |
    बवासीर का इलाज झोला छाप डॉक्टर से कराना कितना खतरनाक? कानपुर की घटना ने बढ़ाई चिंता |
    जंतर-मंतर की ओर बढ़े राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद, दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा
    Advertisement