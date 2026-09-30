scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वर्कडे में फिर छंटनी, 500 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी, इन टीमों पर सबसे ज्यादा असर

एंटरप्राइज SaaS कंपनी वर्कडे फिर से छंटनी करने वाली है. इस बार लगभग 500 कर्मचारियों की छंटनी कर रही है, जिनमें से अधिकांश उसके प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी विभाग के कर्मचारी हैं. इस साल यह कंपनी की ओर से की जा रही छंटनी का दूसरा चरण है और कंपनी को पुनर्गठन लागत के रूप में 80 मिलियन डॉलर तक का खर्च आने की उम्मीद है. 

Advertisement
X
Workday में फिर होगी छंटनी.
Workday में फिर होगी छंटनी.

टेक और सॉफ्टवेयर कंपनियों में छंटनी का दौर एक बार फिर तेज होता दिख रहा है. एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी Workday ने करीब 500 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है. कंपनी ने बताया है कि इस कटौती का सबसे ज्यादा असर उसके प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी टर्म पर पड़ेगा. यह इस साल वर्कडे में छंटनी का दूसरा बड़ा दौर है. कंपनी करीब 500 कर्मचारियों को नौकरी से हटाएगी, जिससे उसके लगभग 2.5 फीसदी कर्मचारी प्रभावित होंगे. कंपनी ने 29 सितंबर को जारी एक फाइलिंग में इसकी जानकारी दी.

कंपनी के मुताबिक, यह फैसला टीमों के ढांचे को अपनी आगे की ग्रोथ प्लानिंग के हिसाब से बदलने के लिए लिया गया है. वर्कडे कुछ किराये के ऑफिस स्पेस में भी कटौती करेगा. हालांकि, कंपनी ने कहा है कि वित्त वर्ष 2027 में वह जरूरी रणनीतिक क्षेत्रों और लोकेशन पर नई भर्तियां जारी रखेगी. 

प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी टीमों पर ज्यादा असर

सम्बंधित ख़बरें

80 हजार से ज्यादा आई सैलरी.
नहीं हुआ प्लेसमेंट, अब सरकारी नौकरी में चयन, 83,216 रुपये क्रेडिट हुई सैलरी
कंपनी में क्या है प्रोबेशन पीरियड का नियम?
क्या होता है प्रोबेशन पीरियड? इस दौरान कंपनी ले सकती है बड़ा स्टेप, जान‍िए
चंबल से UPSC का सफर. (Image: Dev Prabhaker S/Linkedin)
दादा-चाचा बागी, परिवार का नाम डकैतों की लिस्ट में, पोते ने क्रैक किया UPSC
Dk Shivakumar Karnataka CM property controversy response HD Kumaraswamy Allegations
'हां, मेरे पास 1400 करोड़ की संपत्ति', DK शिवकुमार का कुमारस्वामी को जवाब
The protests by the DTC drivers heavily impacted students and low-income workers of the national capital. (Image: Meenal Sharma)
DTC हड़ताल पर ESMA का असर, निजी ऑपरेटरों के साथ लगाए गए 500 ड्राइवर

इस छंटनी का सबसे ज्यादा असर वर्कडे की प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी टीमों पर पड़ने वाला है. हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया है कि इन दोनों टीमों से कितने कर्मचारियों की नौकरी जाएगी. 31 जुलाई 2026 तक वर्कडे में दुनियाभर में 20,896 कर्मचारी थे. करीब 500 कर्मचारियों की छंटनी इसी मौजूदा वर्कफोर्स के आधार पर की जा रही है. 

इस साल दूसरी बार छंटनी

वर्कडे ने 2026 में इससे पहले भी कर्मचारियों की छंटनी की थी. फरवरी में कंपनी ने करीब 400 पदों में कटौती की थी यानी यह इस साल कंपनी दूसरी बार अपने कर्मचारियों की संख्या कम कर रही है. 

Advertisement

क्या AI की वजह से गई नौकरी?

वर्कडे की नई छंटनी ऐसे समय में हुई है जब AI को लेकर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काफी बदलाव हो रहे हैं. AI टूल्स अब कोड लिखने, सॉफ्टवेयर से जुड़े काम करने और कई तरह के टास्क को ऑटोमेट करने में सक्षम हो रहे हैं. हालांकि, यहां एक बात साफ है. Workday ने अपनी छंटनी को सीधे AI से नहीं जोड़ा है. कंपनी ने इसके पीछे संगठनात्मक बदलाव और अपनी रणनीतिक ग्रोथ प्राथमिकताओं के साथ टीम स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से जोड़ने की बात कही है. 

फिर भी जारी रहेगी कुछ जगहों पर भर्ती

छंटनी के बावजूद Workday ने कहा है कि वह वित्त वर्ष 2027 में रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों और लोकेशन पर भर्ती जारी रखेगी यानी कंपनी पूरी तरह से हायरिंग बंद नहीं कर रही है. वर्कडे को इस पुनर्गठन पर करीब 65 से 80 मिलियन डॉलर का खर्च आने का अनुमान है.

इसमें कर्मचारियों के सेवरेंस, बेनिफिट्स और ऑफिस स्पेस कम करने से जुड़े खर्च शामिल हैं. कंपनी के मुताबिक, इस खर्च का बड़ा हिस्सा वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही में दर्ज किया जाएगा. टेक इंडस्ट्री में AI के बढ़ते इस्तेमाल के बीच Workday का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कई सॉफ्टवेयर कंपनियां अपनी टीमों और बिजनेस स्ट्रक्चर में बदलाव कर रही हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    उत्तराखंड की सर्वश्रेष्ठ उभरती यूनिवर्सिटी – देव भूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी |
    'दुश्मन का पीछा करें और उसका खात्मा...', प्लेन हाइजैक के बाद इजरायल ने खाई कसम |
    कौन है केतन अग्रवाल के मर्डर का गवाह, कत्ल के वक्त वहीं था मौजूद? देखें वारदात |
    Ranthambore Safari: 1 अक्टूबर से खुलेंगे रणथंभौर के दरवाजे, जानें जिप्सी-कैंटर का किराया और नए पर्यटन सीजन के बदलाव |
    बड़गाईं के 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CM हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप तय |
    Apple ला रहा है ऐसा डिवाइस जो घर का कंट्रोल सेंटर बनेगा, Siri AI से होगा सबकुछ मैनेज |
    John Campbell: 2705 द‍िनों बाद 65 गेंदों में शतक, व‍िंडीज के इस ख‍िलाड़ी ने गुवाहाहटी में उड़ाया गर्दा, इन 2 रिकॉर्डबुक में एंट्री |
    प्रेमानंद के आश्रम में शिष्यों के लिए बदले नियम! साधु की मौत पर सस्पेंस बरकरार |
    'हेलो! मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं...' डर के मारे ₹1 करोड़ की FD तुड़वाने बैंक पहुंचा बुजुर्ग; ऐसे खुली साइबर ठगी की पोल |
    ज़मीन की पैमाइश में जाति का सवाल, लेखपाल पर गंभीर आरोप
    Advertisement