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इरफान पठान ने रवि किशन संग मटकाई कमर, पूर्व क्रिकेटर पर चढ़ा भोजपुरिया रंग, फैंस ने बजाई तालियां

भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन का वायरल डांस ट्रेंड अब क्रिकेट के गलियारों तक पहुंच गया है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान भी 'रवि भैया' संग उनके हुक स्टेप्स पर कमर मटकाते दिखे, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.

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रवि किशन संग नाचे इरफान पठान (Photo: Screengrab)
रवि किशन संग नाचे इरफान पठान (Photo: Screengrab)

भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन का इन दिनों सोशल मीडिया पर जलवा बरकरार है. रवि भैया का हालिया डांस ट्रेंड हर तरफ छाया हुआ है. अब इसका खुमार पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान पर भी चढ़ गया है. इरफान पठान अब रवि किशन के साथ उनके इसी वायरल डांस स्टेप्स को मैच करते नजर आए, जिसे देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. 

चर्चा में इरफान पठान और रवि किशन का डांस

FICCI फ्रेम्स 2026 के दूसरे दिन रवि किशन और इरफान पठान पैनलिस्ट के तौर पर शामिल हुए. इस दौरान उनके किलर डांस मूव्स ने पूरी महफिल लूट ली. स्टेज पर दोनों खूब मस्ती मजाक करते नजर आए. 

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रवि किशन ने इवेंट में अपना वायरल डांस किया. उन्होंने अपने डांस स्टेप्स पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान को भी सिखाए. इरफान ने भी रवि किशन संग कदम से कदम मिलाकर जमकर कमर मटकाई. इरफान पूरी तरह भोजपुरी रंग में रंगे नजर आए. दोनों का स्वैग और टशन देखते ही बनता है. 

 

 

रवि किशन-इरफान पठान के मुरीद हुए फैंस

रवि किशन और इरफान पठान को एक साथ थिरकता हुआ देखकर हर किसी का चेहरा खुशी से खिल उठा. सभी ने खूब तालियां बजाईं. ये पल हर किसी के लिए यादगार बन गया. दोनों स्टार्स का खूबसूरत बॉन्ड भी फैंस का दिल जीत रहा है. रवि किशन और इरफान पठान का डांसिंग वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. फैंस दोनों स्टार्स पर भर-भरकर प्यार लुटा रहे हैं. 

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रवि किशन की बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ वो हिंदी सिनेमा के भी बड़े स्टार्स हैं. उनकी दमदार एक्टिंग फैंस के दिलों को जीत लेती है. रवि किशन हाल ही में 'मिर्जापुर-द फिल्म' में दिखाई दिए. अपनी धुआंधार एक्टिंग से उन्होंने भौकाल मचा दिया. 

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