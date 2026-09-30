scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'लगा मरने वाले हैं...' चाकूबाजी, चीख और नीचे गिरता विमान, इजरायल जा रहे प्लेन में क्या-क्या हुआ

दुबई से इजरायल जा रहे प्लेन में सवार यात्रियों ने अपनी हैरान करने वाली कहानी बताई है. यात्रियों का कहना है कि उन्होंने कॉकपिट में चीखने की आवाज सुनी तो पता चला कि वहां चाकूबाजी की घटना हुई है. यात्रियों ने कहा कि उन्होंने मिलकर हमलावर पर काबू पाया.

Advertisement
X
हाईजैक की कोशिश के बाद प्लेन ने सऊदी अरब में लैंडिंग की. (Photo: SOCIAL MEDIA)
हाईजैक की कोशिश के बाद प्लेन ने सऊदी अरब में लैंडिंग की. (Photo: SOCIAL MEDIA)

"प्लेन का कंट्रोल बिगड़ने लगा, तो सभी लोग चिल्लाने लगे और उन्हें लगा कि वे मरने वाले हैं. कुछ मिनटों बाद, दो दूसरे पायलटों ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया. तभी कुछ इजरायली लोग एक आदमी की ओर दौड़े; उसने चाकू निकाला और पायलट को मारने की कोशिश की. उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसे ज़मीन पर गिरा दिया.वहां चारों तरफ़ बहुत खून फैला हुआ था."

"हमने अब आतंकवादियों को काबू में कर लिया है. हम लैंड करने वाले हैं. जो कोई भी मेरी आवाज़ सुन सकता है, हमें मदद चाहिए. हम तबुक में नीचे उतर रहे हैं, जो शायद सऊदी अरब में कहीं है. एक अनजान और अपरिचित इलाका. पायलट को छोड़कर प्लेन में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं. हमें मदद की ज़रूरत है."

"हमने फ्लाइट को काबू कर लिया है, यहां चाकूबाजी की घटना हुई है."

ये हैरान करने वाले अनुभव दुबई से इज़रायल जा रही 'फ़्लाईदुबई' (flydubai) फ़्लाइट में सवार यात्रियों के हैं. जिन्होंने फ्लाइट में कुछ ऐसा अनुभव किया कि उनकी जान हलक पर आ गई. इन्हें ऐसा लग रहा था कि वे सब अब मरने वाले हैं. आप ये जानकर हैरान होंगे कि विमान एक मिनट में 16 हजार फीट नीचे आ गया.

Advertisement

आप कल्पना कर सकते हैं कि विमान के कॉकपिट में एक पायलट ने दूसरे पायलट को चाकू मार दिया. इसके बाद विमान डवांडोल होने लगा. और प्लेन में अफरा-तफरी की स्थिति पैदा हो गई. इजरायली मीडिया के अनुसार जिस पायलट ने दूसरे चाकू मारा है वो ओमान का था. 

चोट लगने के बाद पायलट और को-पायलट दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विमान के अंदर खून से सनी टी-शर्ट पहने एक यात्री को देखा गया. इजरायल ने कहा कि उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद इस घटना के पीछे आतंकी पहलू की जांच कर रही है.

इज़रायली एनालिस्ट और मशहूर पत्रकार अमित सेगल ने दावा किया कि को-पायलट ने कैप्टन को कई बार चाकू मारा. कॉकपिट से चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें आने पर यात्रियों ने उसे तोड़कर खोला और को-पायलट को काबू में कर लिया.

दुबई से इजरायल जा रहे एक कमर्शियल विमान को बुधवार को सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. दरअसल विमान के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था कि विमान के हाईजैक होने की आशंका पैदा हो गई और इज़रायल को अपने लड़ाकू विमान भेजने पड़े. लेकिन विमान के अंदर पैसेंजरों ने जो अपने अनुभव बताए हैं को काफी खतरनाक हैं. 

Advertisement

फ़्लाइट ट्रैकिंग की सार्वजनिक जानकारी के अनुसार फ़्लाईदुबई के विमान ने एक इमरजेंसी अलर्ट भेजा था.

एक मिनट में 16 हजार फीट नीचे आया विमान

FlightRadar24 के अनुसार, दुबई से उड़ान भरने के लगभग ढाई घंटे बाद, विमान अचानक एक मिनट के भीतर 33,000 फ़ीट से 17,000 फ़ीट की ऊंचाई पर आ गया. इसके बाद उसने जॉर्डन की सीमा के पास एक अजीब सा चक्कर लगाया और आखिरकार लगभग एक घंटे बाद तबुक में लैंड किया.

इस घटना की जानकारी रखने वाले एक क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि कॉकपिट में झगड़ा हुआ था और ज़ाहिर तौर पर इसमें पायलट शामिल थे. अधिकारी ने कहा कि यह तुरंत साफ़ नहीं हो पाया कि झगड़े की वजह क्या थी. 
 
दुबई से इज़राइल जा रही 'फ़्लाईदुबई' (flydubai) फ़्लाइट में सवार एक यात्री की मां ने बुधवार (30 सितंबर) को बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें बताया था कि दूसरे पायलटों के कमान संभालने से पहले प्लेन का कंट्रोल बिगड़ गया था और विमान को सऊदी अरब में उतारना पड़ा. 

इस महिला ने कहा, "मेरी बेटी दुबई से इज़राइल जाने वाली फ़्लाइट में है; वह बैंकॉक, थाईलैंड से आई थी. उसने मुझे अभी, शायद 20 मिनट पहले फ़ोन किया और बताया कि उसे लगा... उसने कहा कि... उन्होंने कुछ आवाज़ें सुनीं, कोई मदद मांग रहा था. वह पायलट था. वह चिल्ला रहा था - 'हेल्प, हेल्प, हेल्प'."

Advertisement

घटना के सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो काफी डरावने हैं. यहां मास्क लगाए एक पायलट अपने अनुभव बता रहा है, और वहां खून के धब्बे दिख रहे हैं. 

यात्रियों ने फोन पर इजरायल के चैनल 12 को बताया कि उन्होंने प्लेन में आगे बैठे लोगों की चीखें सुनीं; इन लोगों ने पायलटों के बीच हुई बहस सुनी थी और सऊदी अरब में लैंडिंग से पहले प्लेन तेज़ी से नीचे की ओर झुका था.

उन्होंने यह भी बताया कि सभी यात्री प्लेन के अंदर ही हैं और उन्हें सऊदी सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर रखा है. 

बाद में फ्लाईदुबई ने पुष्टि की कि बेन गुरियन जा रही फ़्लाइट FZ 1073 के साथ एक घटना हुई और वह बुधवार को सुरक्षित रूप से तबुक में उतरी.

इजरायल ने भेजे लड़ाकू विमान

एक दूसरे अधिकारी ने पुष्टि की कि इज़रायल ने अपने दर्जनों नागरिकों को ले जा रहे एक विमान के हाईजैक होने के डर से लड़ाकू विमान भेजे थे. इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल के दिनों में सुरक्षा को लेकर बढ़ते और अज्ञात खतरों के बारे में चेतावनी दी है. दोनों अधिकारियों ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बात की क्योंकि इस घटना की अभी जांच चल रही थी. 

Advertisement

बता दें कि दुबई-तेल अवीव फ़्लाइट (FZ1073) ने शुरू में डिस्ट्रेस कोड 7700 भेजा, जो आम इमरजेंसी का सिग्नल है. कुछ सेकंड बाद, इसने कोड 7500 भेजा, जो संभावित हाइजैकिंग या गैर-कानूनी दखल का संकेत देता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बडगाम मुठभेड़ में मारा गया लश्कर कमांडर मूसा, कभी PAK फौज का था कमांडो |
    अरब सागर में गुजरात ATS और कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई, 3000 करोड़ की ड्रग्स जब्त |
    दृश्यम 3 के लिए अजय देवगन और तब्बू की फीस में कितना अंतर? |
    150 जवान और 6 कुमकी हाथी भी पड़ गए पस्त! 5 किमी तक डैम के पानी में तैरकर अपने घर लौटा E-5, हुआ खौफ का अंत |
    'राहुल गांधी को नेता ही नहीं मानता इंडिया ब्लॉक', शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस का हमला, बोले- सेव डेमोक्रेसी असल में सेव डायनेस्टी मार्च |
    'कांग्रेस की एकला चलो नीति ठीक नहीं...', इंडिया गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे का बयान |
    'लगा मरने वाले हैं...' चाकूबाजी, चीख और नीचे गिरता विमान, इजरायल जा रहे प्लेन में क्या-क्या हुआ |
    नीतीश कुमार पर सोनिया गांधी के बयान से गरमाई सियासत, JDU ने किया पलटवार |
    बेंगलुरु: राइड कैंसिल होने और किराए के विवाद में ऑटो ड्राइवर और महिलाओं के बीच सड़क पर मारपीट, VIDEO वायरल |
    IIIT दिल्ली से बीटेक, नहीं मिला कैंपस प्लेसमेंट, अब कर रहा सरकारी नौकरी, 83,216 रुपये क्रेडिट हुई सैलरी
    Advertisement