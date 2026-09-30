3 लाख से ज्यादा लोगों पर लगातार 13 साल तक चली एक मेडिकल स्टडी का डेटा सामने आया है. इसमें पता चला है कि कॉफी पीने से लिवर हेल्दी रहता है. यह लिवर कैंसर के रिस्क को भी कम कर सकती है. इस रिसर्च में ये बताया गया है कि दिन में कितने कप कॉफी पीना सुरक्षित है. रिसर्च को अमेरिकन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल एसोसिएशन (AGA) के स क्लिनिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी जर्नल में पब्लिश किया गया है.

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रिसर्च में वैज्ञानिकों ने लगभग 3,54,957 लोगों के स्वास्थ्य और खानपान को करीब 13 सालों तक ट्रैक किया, जिसके बाद रिसर्च में पाया गया कि जो लोग रेगुलर कॉफी पीते हैं, उनमें लिवर सिरोसिस का खतरा उन लोगों के मुकाबले बहुत कम पाया गया जो कॉफी नहीं पीते थे. साथ ही शोधकर्ताओं ने ये भी देखा कि कॉफी पीने वालों में सबसे गंभीर लिवर कैंसर यानी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा (HCC) और लिवर से जुड़ी कुल मृत्यु दर में साफ गिरावट दर्ज की गई.

जब इस रिसर्च में शामिल सभी पार्टिसिपेंट्स के लिवर का एमआरआई किया गया, तो उनके लिवर में जमा चर्बीऔर अंदरूनी सूजन व फाइब्रोसिस काफी कम पाई गई. सबसे रोचक बात यह रही कि ये असर सिर्फ सामान्य कैफीन वाली कॉफी में ही नहीं, बल्कि डिकैफ यानी बिना कैफीन वाली कॉफी में भी देखा गया. इसका मतलब यह है कि फायदा सिर्फ कैफीन से नहीं, बल्कि कॉफी बीन्स में मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स से भी हो रहा है.

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कितनी कॉफी पीना है फायदेमंद

रिसर्च में बताया गया है कि कॉफी पीने की मात्रा हर व्यक्ति में अलग- अलग है. अधिकतर एडल्ट्स के लिए दिन में 2 से 3 सामान्य कप कॉफी ठीक है. एक दिन में कुल कैफीन की मात्रा 400 मिलीग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए. 2-3 कप कॉफी इस दायरे में आराम से आ जाती है. हालांकि यह सिर्फ एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी है. इसका मतलब ये नहीं है कि कॉफी कैंसर होने नहीं देगी या फिर जो नहीं पीते हैं वह भी इसको पीना शुरू कर दें. ज्यादा कैफीन लेने से दिल की धड़कन तेज, नींद कम आना और पेट पर असर भी हो है. ऐसे में कुछ लोगों को इसको डॉक्टर की सलाह से ही पीना चाहिए.

दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल में प्रोफेसर डॉ अजीत कुमार बताते हैं कि सीमित मात्रा में कॉफी पीना फायदेमंद है. ये लिवर सिरोसिस के रिस्क को भी कम करती है. जहां तक कैंसर से बचाव की बात है है तो ये उसके रिस्क को कम करती है, लेकिन ये तब है जब कैंसर के दूसरे रिस्क फैक्टर जैसे जेनेटिक, स्मोकिंग, शराब का सेवन और प्रदूषण जैसी चीजों इफेक्ट न कर रही हों.

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इन लोगों को डॉक्टर की सलाह से ही कॉफी पीनी चाहिए

गर्भवती महिलाएं



जिनको नींद कम आने की समस्या होती है

जिन को पेट की कोई गंभीर बीमारी है

कॉफी से जिनको एलर्जी है

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