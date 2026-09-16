होमवर्क करने की जगह खाने लगे बच्चे, चीन में वायरल हुआ गजब का ‘एडिबल होमवर्क’

पढ़ाई और परीक्षा का तनाव बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है. लेकिन चीन में बच्चों ने इससे निपटने का ऐसा अजीब तरीका खोज निकाला है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं. यहां कुछ बच्चे अपना होमवर्क करने के बजाय उसे खाने की बात कर रहे हैं. दरअसल, बाजार में ऐसे स्नैक्स बिक रहे हैं, जो बिल्कुल छोटी कॉपी या किताब जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हें खाया जा सकता है. इस अजीबोगरीब स्नैक को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ‘होमवर्क’ के नाम से बेचा जा रहा है. इसे खास तौर पर इस तरह बनाया गया है कि देखने में यह स्कूल की किताब या वर्कबुक जैसा लगे. फर्क सिर्फ इतना है कि इसे पढ़ने के बजाय खाया जा सकता है. यह ट्रेंड चीन के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के बीच तेजी से चर्चा में आया है.

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चावल के कागज से बना है ये ‘होमवर्क’

रिपोर्ट के मुताबिक, इन एडिबल यानी खाने योग्य ‘होमवर्क’ को चावल के कागज से तैयार किया जाता है. ये देखने में छोटी-सी किताब या कॉपी जैसी होती है. यानी दूर से देखने पर आपको लगेगा कि बच्चा किताब या वर्कबुक लेकर बैठा है, लेकिन असल में वह उसे खा रहा होता है. चीन के ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर इस तरह के एडिबल वर्कबुक की कीमत भी काफी कम बताई गई है. एक पीस की कीमत 0.50 युआन यानी करीब 7.5 अमेरिकी सेंट से भी कम है.

परीक्षा के तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है ट्रेंड

इस ट्रेंड के पीछे बच्चों का पढ़ाई और परीक्षा का दबाव एक वजह माना जा रहा है. बच्चों के लिए होमवर्क और एग्जाम कई बार तनाव का कारण बन जाते हैं. ऐसे में ‘होमवर्क खा जाना’ एक तरह का मजेदार और स्ट्रेस कम करने का तरीका बन गया है. यानी जिस चीज से बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं, उसी चीज को खाने का मजाकिया अंदाज अपनाया जा रहा है. इसे बच्चों के लिए तनाव कम करने वाला एक हल्का-फुल्का तरीका माना जा रहा है, हालांकि यह वास्तविक पढ़ाई के दबाव का समाधान नहीं है.

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सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आया आइडिया

इस अनोखे ट्रेंड की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हो रही है कि आखिर किसी ने स्कूल की कॉपी और किताब जैसा दिखने वाला खाने का सामान बनाने के बारे में सोचा कैसे. कुछ लोगों के लिए यह आइडिया काफी मजेदार है. बच्चों के नजरिए से देखें तो जिस होमवर्क को देखकर अक्सर मन खराब हो जाता है, उसे ही खाने वाली चीज में बदल देना एक मजेदार कल्पना लगती है.

लेकिन खाने की सुरक्षा पर भी सवाल

हालांकि यह ट्रेंड जितना मजेदार दिखाई देता है, इसके साथ फूड सेफ्टी यानी खाने की सुरक्षा का सवाल भी जुड़ा हुआ है. रिपोर्ट में भी इस तरह के प्रोडक्ट को लेकर फूड सेफ्टी की चिंता का जिक्र किया गया है. किसी भी ऐसी चीज को खाने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह वास्तव में खाने के लिए बनाई गई है या सिर्फ दिखने में खाने जैसी लग रही है. खासकर बच्चों के मामले में पैकेजिंग, प्रोडक्ट और निर्माता की जानकारी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

चीन में वायरल हुआ यह ट्रेंड भले ही देखने में मजेदार हो, लेकिन इसके पीछे बच्चों की पढ़ाई और परीक्षा का दबाव भी नजर आता है. ‘होमवर्क खाने’ का यह आइडिया बच्चों के लिए एक मजाक हो सकता है, लेकिन यह इस बात की ओर भी इशारा करता है कि पढ़ाई का दबाव बच्चों के लिए कितना भारी महसूस हो सकता है. फिलहाल चीन में एडिबल ‘होमवर्क’ का यह ट्रेंड सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. छोटी-सी कॉपी जैसी दिखने वाली चीज को खाते बच्चों की तस्वीरें इसलिए भी चर्चा में हैं, क्योंकि आमतौर पर होमवर्क को बच्चे खाते नहीं, बल्कि करते हैं. यहां मामला उल्टा है, होमवर्क ही खाने की चीज बन गया है.

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