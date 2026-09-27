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'मिर्जापुर सीजन 4' पर आया अपटेड, एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी ने कर दिया खुलासा

मिर्जापुर एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी का कहना है कि मिर्जापुर ने दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, सीजन 4 लिखा जा रहा है और नौ साल तक गोलू का किरदार निभाने के बारे में बताया.

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मिर्जापुर सीजन 4 पर अपडेट (Photo: X/@excelmovies)
मिर्जापुर सीजन 4 पर अपडेट (Photo: X/@excelmovies)

श्वेता त्रिपाठी ने गजगामिनी 'गोलू' गुप्ता के किरदार के साथ लगभग एक दशक बिताया है, और वह मानती हैं कि अब उन्हें मिर्जापुर के इस किरदार से एक खास लगाव हो गया है. 'मिर्ज़ापुर – द मूवी' की कमर्शियल सफलता के बाद, श्वेता ने बताया कि इस फ़्रैंचाइजी का उनके करियर पर क्या असर पड़ा है, इतने सालों तक इंडिपेंडेंट सिनेमा में काम करने के बाद यह रिस्पॉन्स क्यों इतना खास है, और नौ साल तक गोलू का किरदार निभाने के बावजूद वह अब भी इस रोल को कैसे देखती हैं.

SCREEN के साथ बातचीत में, श्वेता ने बताया कि फिल्म ने दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है और इसका श्रेय बड़ी संख्या में फिल्म देखने आए दर्शकों को दिया.

श्वेता त्रिपाठी ने क्या कहा?
श्वेता त्रिपाठी ने कहा, 'दर्शक फिल्म देखने आए हैं,' और आगे कहा कि सिनेमा असल में इस बात पर निर्भर करता है कि लोग उसे देखने का फैसला करें. 'अगर दर्शक ही नहीं आएंगे, तो हम चाहे कितनी भी अच्छी चीज बना लें, उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम इसे उनके लिए बना रहे हैं, उनके साथ शेयर करने के लिए, ताकि वे इसे देख सकें.'

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फिल्म के बॉक्स-ऑफिस पर प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'जिस तरह से दर्शक (मिर्जापुर के लिए) आए हैं... दुनिया भर में हमने 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.'

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इस फिल्म की रिलीज का पैमाना श्वेता की पिछली फिल्मों से काफी अलग रहा है. 'मसान', 'हरामखोर' और 'गॉन केश' जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं श्वेता ने याद किया कि उनमें से कुछ फिल्में सिर्फ 100 या 300 थिएटर तक ही पहुंच पाई थीं.

उन्होंने कहा, 'यहां मिर्जापुर को 4000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर दिखाया गया और आप जानते हैं, यह जरूरी है क्योंकि यह एक जीत जैसा लगता है.' हर जगह लोग मुझे गोलू दीदी कहकर बुला रहे हैं.'

मिर्जापुर सीजन 4 पर दिया अपडेट
एक्ट्रेस ने यह भी कन्फर्म किया कि इस फ्रेंचाइजी के साथ उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने कहा, 'अभी एक और फिल्म आ रही है और सीजन 4 की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है.' उन्होंने यह भी कहा कि गोलू के साथ उनका जुड़ाव आगे चलकर एक दशक से भी ज्यादा लंबा हो जाएगा.

इतने लंबे समय तक जुड़े रहने से एक्टिंग से जुड़ी चुनौतियां भी आती हैं. श्वेता ने बताया कि इन सालों में जहां वे खुद व्यक्तिगत और पेशेवर तौर पर बड़ी हुई हैं और उनमें बदलाव आया है, वहीं गोलू की टाइमलाइन बहुत धीमी गति से आगे बढ़ी है.

उन्होंने समझाया, 'मिर्जापुर का सफर 10 साल से ज्यादा का है, लेकिन गोलू के लिए यह शायद सिर्फ 2 साल का सफर है. इसी वजह से, वे 'अन-लर्निंग' (पुरानी चीजों को भुलाने) को बहुत जरूरी मानती हैं.

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उन्होंने कहा, 'हमने जो अनुभव किए हैं, श्वेता ने व्यक्तिगत और पेशेवर तौर पर जो कुछ भी देखा है, या इन सालों में मुझे जो समझ मिली है. उसका असर गोलू पर नहीं पड़ सकता, क्योंकि गोलू में कोई बदलाव नहीं आया है.'

श्वेता ने कहा, 'इन 10 सालों में आपकी उम्र बढ़ गई है, लेकिन गोलू की नहीं. गोलू अभी भी 22 साल की ही है.' उन्होंने आगे कहा कि इतने लंबे समय तक एक ही किरदार निभाने के लिए मन और शरीर दोनों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है.

उन्होंने यह भी कहा कि वे जानबूझकर मिर्जापुर के बारे में ज्यादा तारीफें नहीं पढ़तीं, जिसमें सीजन 3 पर लोगों के रिएक्शन भी शामिल हैं.

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