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अमीरात की बिजनेस क्लास में भारतीय महिला के साथ, कहा- लगा जैसे मैं यहां रहने लायक नहीं

अमीरात की बिजनेस क्लास में सफर करने वाली एक भारतीय महिला ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव को शेयर किया है. महिला का आरोप है कि यात्रा के दौरान तीन अलग-अलग घटनाओं में उन्हें नजरअंदाज किया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उनके साथ भेदभाव किया गया. उनकी पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर बहस शुरू हो गई.

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रचना की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर बहस शुरू हो गई. ( Photo: ITG)
रचना की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर बहस शुरू हो गई. ( Photo: ITG)

विदेश यात्रा के दौरान हर यात्री अच्छी सेवा और सम्मान की उम्मीद करता है. खासकर जब कोई यात्री महंगी बिजनेस क्लास का टिकट लेता है, तो उसे बेहतर सुविधाएं और खास ध्यान मिलने की उम्मीद रहती है. लेकिन एक भारतीय महिला का अमीरात एयरलाइन की बिजनेस क्लास में सफर का अनुभव कुछ ऐसा रहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी. महिला ने दावा किया कि यात्रा के दौरान उनके साथ तीन ऐसी घटनाएं हुईं, जिनकी वजह से उन्हें लगा कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है.

यह मामला भारतीय स्टार्टअप फाउंडर रचना रामचंद से जुड़ा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव शेयर किया. रचना के मुताबिक, यह अमीरात की बिजनेस क्लास में उनका पहला सफर था और वह इसे लेकर काफी उत्साहित थीं. लेकिन यात्रा के दौरान हुई कुछ घटनाओं ने उनका अनुभव खराब कर दिया.

रचना ने बताया कि वह अमीरात के एयरपोर्ट के रेस्ट एरिया में एक पुरुष यात्री के साथ बातचीत कर रही थीं. तभी एक कर्मचारी वहां आया और उस पुरुष यात्री से पूछा कि क्या वह दोपहर का खाना खाना चाहेंगे. रचना का कहना है कि कर्मचारी ने उनसे कुछ नहीं पूछा और उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया. इसके बाद रचना ने खुद कर्मचारी को बुलाया और बताया कि उन्हें भी खाना चाहिए. तब जाकर उनका खाने का आदेश लिया गया. रचना के मुताबिक, इस घटना के बाद उन्हें काफी अजीब महसूस हुआ.

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दूसरी बार भी नजरअंदाज करने का आरोप
रचना के अनुसार, इसके बाद एक और ऐसी घटना हुई. कर्मचारी जब उस पुरुष यात्री के लिए पानी लेकर आया, तो उसने उससे पूछा कि क्या उसे दोबारा पानी चाहिए. लेकिन रचना से ऐसा कुछ नहीं पूछा गया. रचना को लगा कि लगातार दूसरी बार भी उन्हें वह ध्यान नहीं दिया गया, जो उनके साथ बैठे पुरुष यात्री को दिया जा रहा था. इन दोनों घटनाओं के बाद उनके मन में सवाल उठने लगा कि आखिर उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है.

तीसरी घटना ने बढ़ाई परेशानी
इसके बाद तीसरी घटना हुई, जिसने रचना को और ज्यादा असहज कर दिया. उन्होंने बताया कि जिस पुरुष यात्री से वह बात कर रही थीं, उसे सुनने में परेशानी थी. इसी वजह से दोनों आपस में थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे. तभी एक कर्मचारी ने दोनों से आवाज थोड़ी धीमी रखने के लिए कहा. रचना का कहना है कि वे जानबूझकर तेज आवाज में बात नहीं कर रहे थे. सामने वाले यात्री को सुनने में परेशानी होने की वजह से उन्हें थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ रहा था.

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इन तीनों घटनाओं को लेकर रचना ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने बताया कि वह अपना बिजनेस चलाती हैं और उन्होंने खुद अपनी सीट को बिजनेस क्लास में बदलवाने के लिए पैसे दिए थे. इसके बावजूद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इस हिस्से में बैठने के लायक नहीं हैं. उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए यह भी कहा कि उन्हें सामान्य श्रेणी में सफर करना ज्यादा आसान लगता है. उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई और बड़ी संख्या में लोगों ने इसे देखा.

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लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया
रचना की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने उनके अनुभव को गंभीर बताते हुए कहा कि किसी भी यात्री को इस तरह नजरअंदाज महसूस नहीं होना चाहिए. हालांकि, कुछ लोगों का यह भी कहना था कि हर घटना को सीधे भेदभाव नहीं माना जा सकता. उनके मुताबिक, ये घटनाएं गलतफहमी या कर्मचारी की लापरवाही का नतीजा भी हो सकती हैं. खासकर तीसरी घटना में सामने वाले यात्री को सुनने में परेशानी होने की बात भी सामने आई थी. अमीरात एयरलाइन ने रचना की पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है. हालांकि, एयरलाइन की ओर से इस पूरे मामले पर  जवाब सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो सकेगी. फिलहाल भारतीय महिला का यह अनुभव सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

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