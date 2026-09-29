'पिटकर जाएगा...', शहजाद पूनावाला पर गुस्साई एक्ट्रेस, Gold Digger कहे जाने पर रोई, बोली-तमाचा खाएगा

वीरेंद्र सहवाग के रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में पहले हफ्ते में ही बवाल मच गया है. शो में शहजाद पूनावाला का कई खिलाड़ियों संग लड़ाई-झगड़ा देखने को मिल रहा है. सिवेत तोमर संग हाथापाई के बाद अब शहजाद टीवी एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी संग भिड़ गए हैं.
शहजाद-प्रियंका के बीच छिड़ी जंग
शहजाद पूनावाला के तानों से तंग आकर प्रियंका ने शो में कैमरों पर शहजाद को धमकी दे डाली. फिर देखते ही देखते दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई.
प्रियंका परेशान होकर गुस्से में शहजाद को मैनचाइल्ड कह देती हैं. इसके जवाब में शहजाद ने भी प्रियंका को गोल्ड डिगर कह दिया. शहजाद तंज कसते हुए प्रियंका से कहते दिखे- गोल्ड डिगर सुना है? गोल्ड डिगर तो बहुत कॉमन है. आज भी प्रियंका जी विक्टिम कार्ड खेलने का तमाशा करेंगी.
गोल्ड डिगर कहे जाने पर प्रियंका काफी इमोशनल हो जाती हैं. उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. प्रियंका रोते हुए कहती दिखीं- यह यहां से भी पिटकर जाएगा, मुझे गोल्ड डिगर कह रहा है...1 मिनट तक के लिए नहीं सो पाई इसकी वजह से. मेरे परिवार को पालने वाली मैं हूं.
शहजाद का भी फूटा गुस्सा
प्रियंका गुस्से से आगे बोलीं- तमाचा यहां खाएगा...और तालियां बाहर बजेंगी. प्रियंका की बातों पर शहजाद भी काफी भड़क जाते हैं. वो माइक उतार देते हैं. वो कहते दिखे कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते.
इससे पहले सिवेत तोमर संग शहजाद की हाथापाई हुई थी. सिवेत ने शहजाद को इतनी जोर से धक्का दिया था कि वो जमीन पर गिर पड़े थे. हाथापाई में शहजाद के कपड़े तक फट गए थे. स्वरा भास्कर संग भी शहजाद की जुबानी जंग देखने को मिल रही है और अब प्रियंका चाहर चौधरी संग भी शहजाद की लड़ाई हो गई है.
शो के पहले हफ्ते में इतना धमाका हो गया है तो जरा सोचिए कि आने वाले दिनों में कितना बवाल मच सकता है.