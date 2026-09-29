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इस भारतीय गेंदबाज ने ICC रैंकिंग में रच दिया नया इतिहास, ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट का रिकॉर्ड ध्वस्त

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया था. भारतीय टीम की स्वर्णिम जीत में श्री चरणी की अहम भूमिका रही थी. चरणी ने 3 मैचों में 8 विकेट झटके और वो महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली बॉलर रहीं.

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श्री चरणी का ICC रैंकिंग में जलवा, टॉप पर मजबूती से कायम. (Photo: PTI)
श्री चरणी का ICC रैंकिंग में जलवा, टॉप पर मजबूती से कायम. (Photo: PTI)

टीम इंडिया की युवा स्पिनर श्री चरणी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) की महिला T20I गेंदबाजी रैंकिंग में चरणी ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जो इससे पहले किसी गेंदबाज के नाम नहीं था. वह 817 रेटिंग पॉइंट के साथ महिला T20I रैंकिंग इतिहास में सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल करने वाली गेंदबाज बन गई हैं.

श्री चरणी ने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया की स्टार गेंदबाज मेगन शूट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. शूट ने नवंबर 2018 में आईसीसी की विमेंस टी20I बॉलिंग रैंकिंग में 806 रेटिंग पॉइंट हासिल किए थे. चरणी की मौजूदा रेटिंग उनसे 11 अंक ज्यादा है. इस तरह आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद उनके नाम एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गई.

श्री चरणी ने एशियन गेम्स के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ अपनी गेंदबाजी से अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने 13 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. भारत ने इस मुकाबले में श्रीलंका को 147 रनों से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. चरणी के इस प्रदर्शन ने ना सिर्फ भारत की जीत में योगदान दिया, बल्कि उनकी रैंकिंग को भी नई ऊंचाई दी. लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर उन्होंने विमेंस टी20I क्रिकेट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है.

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स्मृति मंधाना भी रैंकिंग में छाईं
बल्लेबाजी रैंकिंग में भी भारतीय खिलाड़ियों को फायदा हुआ है. फाइनल में शानदार अर्धशतक लगाने वाली स्मृति मंधाना एक स्थान ऊपर चढ़कर महिला T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप-5 में पहुंच गई हैं. मंधाना ने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में सिर्फ 46 गेंदों पर 79 रनों की तूफानी पारी खेली. उनकी पारी में 5 चौके और 7 छक्के शामिल रहे.

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उन्होंने शेफाली वर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 99 रन की साझेदारी की. भारत ने इस मुकाबले में 216/3 का स्कोर बनाया, जो एशियन गेम्स महिला क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर रहा. ऋचा घोष को भी अपनी शानदार पारी का फायदा मिला. श्रीलंका के खिलाफ 22 गेंदों पर नाबाद 49 रन बनाने वाली ऋचा तीन स्थान ऊपर चढ़कर 25वें नंबर पर पहुंच गई हैं.

ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 31 रन से हराया था. इस मुकाबले में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने 30 गेंदों पर 45 रन बनाए, जिसके बाद वह बल्लेबाजी रैंकिंग में चार स्थान ऊपर चढ़कर 23वें नंबर पर पहुंच गईं. पाकिस्तान की आलिया रियाज 64वें और गुल फिरोजा 87वें स्थान पर हैं. बांग्लादेश की शर्मिन अख्तर को भी रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है. वह 10 स्थान की छलांग लगाकर 35वें नंबर पर पहुंच गईं. गेंदबाजी रैंकिंग में पाकिस्तान की नाशरा संधू ने टॉप-10 में वापसी की है, जबकि बांग्लादेश की नाहिदा अख्तर 29वें स्थान पर पहुंच गई हैं. उम्म-ए-हानी ने 58 स्थान की बड़ी छलांग लगाकर 51वां स्थान हासिल किया. भारत की क्रांति गौड़ भी चार पायदान ऊपर चढ़कर 53वें नंबर पर पहुंच गई हैं.

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महिला ODI रैंकिंग में वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज को बड़ा फायदा मिला है. जिम्बाब्वे के खिलाफ 182 रनों कीपारी खेलने के बाद वह तीन स्थान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर पहुंच गई हैं. जिम्बाब्वे की कप्तान मोडेस्टर मुपाचिक्वा भी शानदार प्रदर्शन के बाद करियर की सर्वश्रेष्ठ 40वीं रैंकिंग पर पहुंच गई हैं. शुरुआती दो मैचों में उन्होंने 86 और 38 रन बनाए थे.

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