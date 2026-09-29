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Gen Z Home Purchase: 75 हजार की SIP! फिर भी घबरा रहा Gen Z, घर खरीदने में छूटे पसीने!

आज के वक्त में अच्छी कमाई के बावजूद अपना घर खरीदना युवाओं के लिए आसान नहीं रह गया है. बड़े शहरों में घरों की बढ़ती कीमतों के बीच 1-2 करोड़ रुपये का बजट भी कई बार उम्मीद के मुताबिक घर दिलाने के लिए काफी नहीं होता. ऐसे में युवाओं के सामने सवाल है कि कुछ साल और बचत और इन्वेस्ट किया जाए या होम लोन लेकर घर खरीदने की शुरुआत की जाए.

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क्या अच्छी सैलरी के बाद भी घर खरीदना नहीं अफॉर्ड कर पा रहा जेन जी?
क्या अच्छी सैलरी के बाद भी घर खरीदना नहीं अफॉर्ड कर पा रहा जेन जी?

आज की जेन जी अपने करियर के साथ-साथ फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर भी काफी जागरूक है. सैलरी आते ही खर्च करने के बजाय कई युवा सेविंग, SIP और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दे रहे हैं. लेकिन जब बात अपने घर की आती है, तो बड़े शहरों में बढ़ते प्रॉपर्टी के दामों की आती है तो उनके सारे फाइनेंस से जुड़ी कैल्कुलेशन धरी की धरी रह जाती है. अच्छी सैलरी और सेविंग के बावजूद घर खरीदना अब कई युवाओं के लिए आसानी से पूरा कर लेना मुश्किल हो गया है.

पीढ़ी कोई भी हो लाइफ में करियर बनाने के बाद सबका सपना एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने और खाने की होती है. फिर चाहे वो अच्छा घर हो, खाना हो, अच्छी गाड़ी हो, हमारी प्रायरिटी लिस्ट में हमेशा बेस्ट चीज ही होती है. लेकिन एक चीज जो हमारे इन ख्वाइशों में सबसे ज्यादा अड़चन डालती है वो है हमारा बजट. और ये समस्या हर पीढ़ी के साथ है. जब से जेन जी कोर्पोरेट लाइफ में आई है वो भी इन मुसीबतों से घिर गई है. 

1.8 लाख सैलरी, फिर भी घर खरीदने में घबराहट

एक 25 साल के जेन जी रेडिट यूजर ने इसी समस्या को उजागर किया. पेशे से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बेंगलुरु में नौकरी करते हैं और हर महीने करीब 1.8 लाख रुपये कमाते हैं. उन्होंने बताया कि वो न ज्यादा बाहर घूमने जाते है और न ही क्लबिंग पर पैसे खर्च करते है. आने-जाने के लिए उसके पास एक्टिवा स्कूटी है और फिलहाल कार खरीदने का भी कोई प्लान नहीं है. उनके ऊपर कोई EMI भी नहीं है. 

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आगे वो बताते है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते है, जिसकी वजह से उन्हें हर एक रुपए की कीमत का पता है. उन्होंने बताया कि वो महंगे जूतों, कपड़ों और फालतू के समानों पर अपने पैसे बर्बाद नहीं करते. वे ज्यादातर खरीदारी क्रेडिट कार्ड से करते है और बिलिंग डेट से पहले पूरा पैसा चुका देते है, ताकि किसी तरह का ब्याज न लगे और साथ में रिवॉर्ड प्वाइंट्स भी मिलते रहें. अकेले रहने पर उनका हर महीने करीब 31 हजार रुपये का खर्च आता है. इसके अलावा वह हर महीने 75 हजार रुपये SIP में निवेश करते है. बाकी पैसा सेविंग अकाउंट में रखते है. 

क्लिक करें: Gen Z के फंडे! रील से फुल वीडियो तक... ऐसे खोजते हैं गाने

एक संडे उन्होंने अपना सभी समान एक कोने में रखा और पेन-पेपर लेकर हिसाब लगाने बैठ गए. कैलकुलेट करने बैठ गए की बैंगलुरु जैसे शहर में घर खरीदने के लिए उन्हें कितने पैसे चाहिए होंगे. उन्हें लगा कि करीब 1.3 करोड़ रुपये में एक अच्छा घर मिल जाना चाहिए. और फिर सिलसिला आगे बढ़ा.  इसके बाद उन्होनें एक ब्रोकर से संपर्क किया और बेंगलुरु में इंदिरा नगर और व्हाइट फील्ड के आसपास 4-5 प्रॉपर्टी देखीं. लेकिन यहां उन्हें घरों की कीमत देखकर बड़ा झटका लगा. 

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बेंगलुरु में रह रहे रेडिट यूज़र ने बताई अपनी कहानी.

समस्या ये है कि 1.3 करोड़ रुपये में जो घर मिल रहा है, वो किसी अच्छे इलाके में भी एक छोटे से स्टैंडअलोन बिल्डिंग का 2BHK है, जो काफी छोटा और बॉक्स जैसा लगता है. लेकिन अगर अच्छी सोसाइटी, गेटेड कम्युनिटी और 800-900 फ्लैट वाली बड़ी सोसाइटी में अच्छा घर चाहिए, तो पुणे में भी इसकी कीमत 2 करोड़ रुपये से ऊपर चली जाती है. करीब 900 वर्ग फुट कारपेट एरिया वाला एक अच्छा फ्लैट तो और भी महंगा पड़ता है.

इसके बाद रेडिट पर वो आगे लिखते हुए बड़े बुजुर्गों से एक सवाल पूछते है जो इस दौर से गुजर चुके है. और ये सवाल कोई आम सवाल नहीं होता बल्कि उनके जीवन के बड़े फैसले जैसे करियर और शादी से जुड़ा होता है. वे पूछते है कि- 'क्या मुझे अगले 5 साल भी ऐसे ही कम खर्च वाली लाइफ जीनी चाहिए, अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहिए और फिर होम लोन लेकर वो महंगा घर खरीदना चाहिए जिसे मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता? मेरी शादी की भी 30 साल की उम्र से पहले कोई प्लानिंग नहीं है.

या फिर मुझे अभी से एक नई SIP शुरू करनी चाहिए और बिल्कुल शुरुआत से निवेश करना चाहिए?   

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घर खरीदना आज भी जेन जी के लिए एक बड़ा सपना है, लेकिन महंगी होती प्रॉपर्टी ने इस सपने का रास्ता काफी लंबा कर दिया है. सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि कितना कमाया जाए, बल्कि ये भी है कि कितनी बचत की जाए कितना इंवेस्ट किया जाए और घर के लिए कितने साल इंतजार किया जाए.  ऐसे में कई युवा पहले अपना फायनेंशियल पोर्टफोलियो मजबूत करने और बाद में घर खरीदने का रास्ता चुन रहे हैं.

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