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करोड़ों की दौलत मिली, नौकरी से लिया एक साल का ब्रेक, दुनिया घूमेगा ये कपल

SpaceX के शेयरों से मिली आर्थिक आजादी के बाद ब्रायन एग्री और उनकी पत्नी फोएबे नोवाक ने नौकरी और करियर की भागदौड़ से एक साल का ब्रेक लेने का फैसला किया है. अब उनकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल है.

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ब्रायन एग्री ने SpaceX में करीब 14 साल तक काम किया (Representational image:Pexel)
ब्रायन एग्री ने SpaceX में करीब 14 साल तक काम किया (Representational image:Pexel)

टेक इंडस्ट्री में अचानक बड़ी दौलत मिलने के बाद आमतौर पर लोग और ज्यादा कमाई या इन्वेस्ट के बारे में सोचते हैं. लेकिन ब्रायन एग्री ने इसके उलट फैसला किया है. SpaceX में लंबे समय तक काम कर चुके ब्रायन एग्री के पास कंपनी के शेयर थे. आईपीओ के बाद इन शेयरों की वैल्यू बढ़ी तो ब्रायन ने अपनी पत्नी फोएबे के साथ एक साल के लिए नौकरी और करियर की भागदौड़ से दूर रहने का फैसला किया.

अब ब्रायन और अपनी वाइफ फोएबे के साथ एक साल को काम के बजाय दुनिया घूमने और जिंदगी के नए अनुभव हासिल करने में बिताएंगे. उनके प्लान में यात्रा से लेकर खाना बनाने की क्लास और कला प्रदर्शनियों तक कई चीजें शामिल हैं.

सालों तक SpaceX में काम किया, शेयर संभालकर रखे

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18 सितंबर की याहू फाइनेंस रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रायन एग्री ने SpaceX में करीब 14 साल तक काम किया. वह आईपीओ से पहले ही कंपनी छोड़ चुके थे, लेकिन उनके पास SpaceX के शेयर मौजूद थे. आईपीओ के बाद इन शेयरों को बेचकर नकदी हासिल करने का मौका मिला.

यही पैसा अब ब्रायन और फोएबे के एक साल के ब्रेक की योजना का आधार बना है. दोनों ने इस दौरान अपने खर्च के लिए हर महीने 25,000 डॉलर, यानी करीब 22 लाख रुपये का बजट तय किया है.

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पैसे सिर्फ लग्जरी पर नहीं होंगे खर्च

ब्रायन और फोएबे का प्लान सिर्फ महंगी कार, घर या लग्जरी सामान खरीदने का नहीं है. वे इस पैसे का इस्तेमाल उन अनुभवों के लिए करना चाहते हैं, जिन्हें वे लंबे समय से हासिल करना चाहते थे.

उनकी योजना में फ्रांस जाकर खाना बनाने की क्लास लेना, ग्रहण देखने जाना और कला प्रदर्शनियों में शामिल होना जैसी गतिविधियां शामिल हैं. यानी अचानक मिली दौलत के बाद उनका फोकस सिर्फ चीजें खरीदने के बजाय यात्रा, अनुभव और अपनी पसंद की जिंदगी जीने पर है.

यह भी पढ़ें: 'कपल आखिरी सीट पर...' पूर्व एयर होस्टेस ने बताया, फ्लाइट में क्या-क्या झेलना पड़ता है

अचानक मिली दौलत के साथ नई चुनौती

ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि किसी के पास कितना पैसा आया. सवाल यह भी है कि अचानक मिली बड़ी संपत्ति के बाद जिंदगी को किस तरह बदला जाए और उस पैसे को लंबे समय तक कैसे संभाला जाए.

अचानक मिली संपत्ति के साथ खर्च, निवेश और भविष्य की वित्तीय योजना भी महत्वपूर्ण हो जाती है. किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा होने के बाद काम जारी रखना है या कुछ समय के लिए ब्रेक लेना है, यह व्यक्तिगत फैसला बन जाता है.

एक साल का ब्रेक, लेकिन तय है खर्च

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ब्रायन एग्री और फोएबे नोवाक ने अपने लिए एक साल का समय तय किया है. इस दौरान उन्होंने हर महीने के खर्च की सीमा भी तय की है. उनका मकसद सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं, बल्कि उस समय का इस्तेमाल उन अनुभवों के लिए करना है, जिन्हें नौकरी के दौरान करना मुश्किल था.

यानी यह सिर्फ SpaceX के शेयरों से मिली दौलत की कहानी नहीं है. यह कहानी आर्थिक आजादी मिलने के बाद कोई कपल अपनी जिंदगी की अहमियत को नए तरीके से तय करता है.

SpaceX के शेयरों से मिली संपत्ति ने ब्रायन और फोएबे को कुछ समय के लिए करियर की दौड़ रोककर अपनी पसंद की जिंदगी जीने का मौका दिया है.

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