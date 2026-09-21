Garud Puran: पिता के शव का अंतिम संस्कार बड़ा बेटा ही क्यों करता है? जानें रहस्य

Garud Puran: क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की परंपराओं में पिता की मृत्यु के बाद अक्सर उनके बड़े पुत्र को मुखाग्नि देने की जिम्मेदारी दी जाती है? आखिर ऐसा क्यों माना जाता है? क्या इसके पीछे सिर्फ एक पारिवारिक परंपरा है या इसके पीछे कोई धार्मिक मान्यता भी जुड़ी हुई है?

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हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद किए जाने वाले अंतिम संस्कार को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. मान्यता है कि विधि-विधान से किए गए अंतिम संस्कार से मृत व्यक्ति की आत्मा की आगे की यात्रा के लिए मार्ग प्रशस्त होता है. इसी वजह से परिवार के किसी निकट सदस्य, खासकर पुत्र द्वारा मुखाग्नि देने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है.

बड़ा बेटा ही क्यों देता है मुखाग्नि?

हिंदू परंपरा में पुत्र को पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने वाला माना गया है. कई धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि पुत्र अपने माता-पिता के अंतिम संस्कार और बाद की क्रियाओं को पूरा करके उनके प्रति अपना ऋण चुकाता है. इसी वजह से परंपरागत रूप से पिता की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र को मुखाग्नि देने की जिम्मेदारी दी जाती रही है. हालांकि, इसे हर परिवार और हर क्षेत्र में एक जैसा अनिवार्य नियम नहीं माना जाता. अलग-अलग समुदायों और परंपराओं में अंतिम संस्कार की विधि अलग हो सकती है. कई जगह छोटे पुत्र या परिवार के किसी अन्य करीबी सदस्य द्वारा भी अंतिम संस्कार किया जाता है.

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पुत्र को लेकर क्या कहती हैं धार्मिक मान्यताएं?

धार्मिक परंपराओं में पुत्र को माता-पिता के प्रति कर्तव्य निभाने वाला माना गया है. प्रचलित धार्मिक व्याख्या में 'पुत्र' शब्द को ऐसे व्यक्ति से जोड़ा जाता है जो अपने माता-पिता को कठिन अवस्था से उबारने में सहायक बने.

इसी सोच के आधार पर पुत्र के लिए माता-पिता के अंतिम संस्कार, श्राद्ध और अन्य धार्मिक कर्मों को महत्वपूर्ण बताया गया है. हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल पुत्र द्वारा किए गए संस्कार से ही मृत व्यक्ति को मुक्ति मिलती है. इस विषय में अलग-अलग शास्त्रीय परंपराओं और क्षेत्रों में अलग मान्यताएं मिलती हैं.

अंतिम संस्कार को क्यों माना जाता है महत्वपूर्ण?

हिंदू धर्म में मानव जीवन से जुड़े 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार को 'अंत्येष्टि संस्कार' कहा जाता है. मृत्यु के बाद शरीर को पंचतत्वों में विलीन करने के लिए दाह संस्कार की परंपरा रही है. धार्मिक दृष्टि से मनुष्य के शरीर को स्थूल और सूक्ष्म स्तरों से समझाया गया है. स्थूल शरीर वह है जिसे हम देख और स्पर्श कर सकते हैं, जबकि सूक्ष्म शरीर को मन, बुद्धि, प्राण और इंद्रियों से जुड़ा माना जाता है.

कुछ धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में सूक्ष्म शरीर को 17 तत्वों से संबंधित बताया गया है. इनमें पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच प्राण, मन और बुद्धि शामिल हैं. मान्यता है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा स्थूल शरीर से अलग होकर आगे की यात्रा करती है.

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शरीर को अग्नि देने की परंपरा क्यों है?

हिंदू धर्म में अग्नि को पवित्र और परिवर्तन का माध्यम माना गया है. दाह संस्कार के दौरान शरीर को अग्नि के माध्यम से पंचतत्वों में विलीन करने की धार्मिक कल्पना की जाती है. मान्यता है कि जब शरीर का दाह संस्कार किया जाता है तो मृत व्यक्ति का स्थूल शरीर प्रकृति के तत्वों में वापस मिल जाता है. इसके बाद अस्थियों का विसर्जन और श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं. धार्मिक परंपरा के अनुसार इन क्रियाओं का उद्देश्य मृत व्यक्ति के प्रति अंतिम कर्तव्य निभाना और उसके लिए शांति की कामना करना है.

मटकी फोड़ने की परंपरा का क्या अर्थ है?

कई हिंदू परंपराओं में मुखाग्नि देने से पहले या दाह संस्कार के दौरान पुत्र द्वारा शव की परिक्रमा करने की विधि भी बताई जाती है. इसके बाद जल से भरा मिट्टी का कलश जमीन पर फोड़ा जाता है. इस परंपरा को जीवन और शरीर के नश्वर होने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. कलश का टूटना इस बात का संकेत माना जाता है कि सांसारिक शरीर से जुड़ा संबंध अब समाप्त हो रहा है और जीव की आगे की यात्रा शुरू हो रही है. हालांकि, इस विधि में भी क्षेत्र और समुदाय के अनुसार अंतर देखने को मिलता है.

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चिता में चंदन, घी और दूसरी सामग्री क्यों रखी जाती है?

अंतिम संस्कार में चंदन, घी, कपूर और अन्य सामग्री के इस्तेमाल की परंपरा कई जगह देखने को मिलती है. इन सामग्रियों को धार्मिक रूप से पवित्र माना जाता है और अग्नि संस्कार में इनका उपयोग अलग-अलग परंपराओं के अनुसार किया जाता है. इन्हें केवल प्रदूषण रोकने के उपाय के रूप में बताना सही नहीं होगा. इन सामग्रियों का इस्तेमाल मुख्य रूप से धार्मिक और पारंपरिक विधि का हिस्सा रहा है.

क्या केवल बड़ा बेटा ही मुखाग्नि दे सकता है?

यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि बड़े बेटे द्वारा मुखाग्नि देने की परंपरा जरूर प्रचलित है, लेकिन इसे हर हिंदू परिवार के लिए एक समान और अनिवार्य नियम नहीं माना जा सकता. अगर बड़ा बेटा मौजूद न हो या किसी कारण से अंतिम संस्कार न कर सके, तो कई परंपराओं में छोटा बेटा या परिवार का कोई अन्य करीबी सदस्य अंतिम संस्कार कर सकता है. कुछ परिवारों और समुदायों में बेटियों द्वारा भी माता-पिता का अंतिम संस्कार करने की परंपरा अपनाई गई है. इसलिए मुखाग्नि को केवल बेटे के अधिकार के रूप में देखने के बजाय इसे मृत व्यक्ति के प्रति अंतिम कर्तव्य और श्रद्धा के रूप में समझना अधिक उचित है.

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