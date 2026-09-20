scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कपल आखिरी सीट पर...' पूर्व एयर होस्टेस ने बताया, फ्लाइट में क्या-क्या झेलना पड़ता है

फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी सिर्फ यात्रियों को खाना-पानी परोसने तक सीमित नहीं होती. उन्हें विमान में यात्रियों की सुरक्षा से लेकर कई असहज और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को भी संभालना पड़ता है. आइए जानते हैं, इस नौकरी से जुड़े ऐसे ही कुछ कम चर्चित चैलेंज के बारे में.

Advertisement
X
विमान में यात्रियों का व्यवहार हमेशा अनुमान के मुताबिक नहीं होता (Photo: Ai Generated)
विमान में यात्रियों का व्यवहार हमेशा अनुमान के मुताबिक नहीं होता (Photo: Ai Generated)

एयर होस्टेस की नौकरी बाहर से देखने पर काफी ग्लैमरस लगती है. अलग-अलग शहरों और देशों की यात्रा, नए लोगों से मुलाकात और विमान में काम करने का अनुभव... लेकिन इस जॉब का एक दूसरा पहलू भी है, जिसके बारे में आम यात्रियों को बहुत कम पता होता है.

एशिया की अलग-अलग बजट और प्रीमियम एयरलाइंस में करीब छह साल काम कर चुकी एक पूर्व फ्लाइट अटेंडेंट ने अपने अनुभव शेयर किए हैं. उसने बताया कि विमान में यात्रियों के व्यवहार से जुड़ी कई ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो क्रू के लिए काफी असहज हो सकती हैं. उसके अनुभवों में यात्रियों की अनुचित हरकतों से लेकर ऐसी घटनाएं भी शामिल हैं, जिन्हें देखकर क्रू सदस्य खुद हैरान रह जाते हैं.आइये कुछ ऐसे ही अनुभव बताते हैं.जब यात्री कुछ ऐसा करते हैं जो फ्लाइट के नियमों के खिलाफ है, और जब कोई ऐसी हरकत करता है तो उससे निपटता कैसे है.

यात्रियों का व्यवहार देखकर कई बार हुई हैरानी

सम्बंधित ख़बरें

The woman was travelling without a ticket and got into an argument with a TTE.
'टीटी मेरे कपड़ा उतार रहा है...' बिना टिकट पकड़ी महिला ने खुद फाड़े कपड़े
एआई की मदद से शॉर्ट वीडियो, विज्ञापन, गेम और दूसरी डिजिटल कहानियां बनाना आसान हो रहा है. ( Photo: ITG)
अपना चेहरा दीजिए, पैसे पाइए! चीन में AI ने खोला कमाई का नया रास्ता
यह मामला चीन के झेजियांग प्रांत के जियाशान काउंटी का बताया जा रहा है. ( Photo: AI)
AI ने बताई अंतिम संस्कार की तारीख! शख्स ने कंपनी पर कर दिया केस
Delhi
लड़की बनकर आधी रात में दिल्ली निकला शख्स, फिर दिखाया क्या हुआ
अक्सर तस्वीरों के जरिए शब्दों को जोड़कर कोई नाम या शब्द बनाया जाता है. ( Photo: ITG)
बिल्ली और चाय की तस्वीर देखकर बताइए लड़की का नाम

पूर्व फ्लाइट अटेंडेंट ने  से VICE बातचीत में अपनी नौकरी के दौरान सामने आए कई अनुभवों के बारे में बताया. उसके मुताबिक विमान में काम करने वाले क्रू को सिर्फ यात्रियों की सेवा ही नहीं करनी होती, बल्कि कई बार उनके असामान्य या अनुचित व्यवहार को भी संभालना पड़ता है. उसने बताया कि कुछ यात्री फ्लाइट में ऐसी हरकतें करते हैं, जिनसे आसपास मौजूद लोगों के साथ-साथ क्रू भी असहज हो जाता है. इन अनुभवों को बताते हुए उसने विमान के अंदर होने वाली कुछ निजी और अनुचित गतिविधियों का भी जिक्र किया.

Advertisement

आखिरी सीट पर कपल को लेकर क्या बताया?

पूर्व फ्लाइट अटेंडेंट ने दावा किया कि एक उड़ान के दौरान उसने विमान की आखिरी पंक्ति में एक कपल को यौन गतिविधि में लिप्त देखा.उसके मुताबिक, कपल को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि उन्हें कोई देख सकता है. यह घटना उसके लिए भी असहज करने वाली थी, क्योंकि विमान में यात्रियों और क्रू के लिए सीमित जगह होती है.

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में चढ़े पिता, सामने एयर होस्टेस की ड्रेस में खड़ी थी बेटी...आंखें नम कर रहा वीडियो


सिर्फ एक घटना नहीं, कई तरह के अनुभव

पूर्व एयर होस्टेस के मुताबिक, विमान में यात्रियों का व्यवहार हमेशा अनुमान के मुताबिक नहीं होता. कभी कोई यात्री जरूरत से ज्यादा निजी होने की कोशिश करता है, तो कभी ऐसी हालत बन जाती है जिसे क्रू को तुरंत संभालना पड़ता है.
उसने अपनी नौकरी के दौरान यात्रियों के अनुचित व्यवहार और मुश्किल परिस्थितियों से जुड़े कई अनुभव शेयर किए.

यही वजह है कि फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी सिर्फ यात्रियों को खाना-पानी देने या उनकी मदद करने तक नहीं है. उन्हें विमान में सुरक्षा से लेकर यात्रियों के व्यवहार तक कई चीजों पर नजर रखनी होती है.

ग्लैमरस दिखने वाली नौकरी का दूसरा पहलू

Advertisement

सोशल मीडिया पर एयर होस्टेस की जिंदगी अक्सर काफी आकर्षक दिखाई देती है. यूनिफॉर्म, एयरपोर्ट, अलग-अलग देश और खूबसूरत जगहों की तस्वीरें इस पेशे को बेहद ग्लैमरस बना देती हैं.

लेकिन पूर्व फ्लाइट अटेंडेंट के अनुभव बताते हैं कि इस नौकरी में कई ऐसी चुनौतियां भी होती हैं, जिनका हिस्सा सोशल मीडिया की तस्वीरों में दिखाई नहीं देता.

यात्रियों के साथ लगातार बातचीत, लंबे समय तक काम करना और अचानक सामने आने वाली मुश्किल परिस्थितियों से निपटना इस नौकरी का हिस्सा है.

क्यों चर्चा में आया यह अनुभव?

पूर्व एयर होस्टेस की कहानी इसलिए चर्चा में आई क्योंकि इसमें विमान में काम करने वाले क्रू के उस पक्ष की झलक मिलती है, जिसे आम यात्री अक्सर नहीं देख पाते.उनके अनुभवों से यह भी पता चलता है कि विमान में मौजूद हर व्यक्ति से पेशेवर और सम्मानजनक व्यवहार की उम्मीद की जाती है. कोई भी असहज या अनुचित स्थिति सिर्फ दूसरे यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्रू के लिए चुनौती बन सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'नीम करोली बाबा' का बाल रूप बन छाया 13 साल का बच्चा, हनुमान चालीसा ने बदली जिंदगी, बोला- सीता राम |
    ओवैसी ने किया जयंत का बचाव, मायावती की तारीफ कर बोले- BJP को रोकना है तो हमसे बात करो |
    'प्रतिबंधित मीट' के शक में सड़क पर तांडव, बिरयानी विक्रेता को लात-घूंसों से पीटा-VIDEO |
    इजरायली सुरक्षाबलों पर बड़ा साइबर हमला, जारी कीं 700 से ज्यादा तस्वीरें |
    भारतीय धरती से जापानी फाइटर जेट्स ने क्यों भरी उड़ान? एयर चीफ ने दी जानकारी |
    Diesel Price Hike: ट्रंप का खेल खराब... ईरान युद्ध पड़ा US पर भारी, महंगे डीजल ने बढ़ाई टेंशन |
    राहुल गांधी के इंदौर कार्यक्रम में पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर मचा बवाल |
    रूस चुनाव के आखिरी दिन मॉस्को में यूक्रेन का भीषण ड्रोन हमला |
    पैसों की तंगी ने बिग बॉस पहुंचाया, एक शर्त ने बदल दी नोरा फतेही की किस्मत |
    'हामिद अंसारी के विचार भारत के लिए डरावने हैं', पूर्व उपराष्ट्रपति के बयान पर बोले CM योगी
    Advertisement