चेहरा झुका, पैर में गोली और चलने की हालत नहीं, जमुई में नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी नंदन को कंधे पर टांगकर कोर्ट लाई पुलिस

बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी नंदन यादव को सोमवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जमुई व्यवहार न्यायालय में पेश किया गया. पैर में गोली लगने के कारण नंदन यादव खुद चलकर कोर्ट तक नहीं पहुंच सका. पुलिसकर्मियों ने उसे कंधे पर टांगकर न्यायालय में पेश किया. नंदन यादव की कोर्ट में पेशी को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. व्यवहार न्यायालय परिसर में तीन थानों की पुलिस और दर्जनों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था. पूरे कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था.

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नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में नंदन यादव को मुख्य आरोपियों में शामिल बताया गया है. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के दौरान उसके दाहिने पैर में गोली लगी थी. इसके बाद उसे इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल में इलाज चलने के बाद सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया. पैर में गोली लगी होने की वजह से नंदन यादव चलने की स्थिति में नहीं था. ऐसे में पुलिसकर्मियों ने उसे कंधे पर उठाया और कोर्ट परिसर के अंदर लेकर गए. भारी सुरक्षा के बीच उसे न्यायालय के सामने पेश किया गया.

कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिसकर्मी लगातार उसके आसपास मौजूद रहे. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए न्यायालय परिसर में बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई थी. नंदन यादव की पेशी के दौरान इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती के पीछे एक और वजह बताई गई है. इसी मामले में गिरफ्तार किए गए एक अन्य आरोपी हरेराम यादव की 23 सितंबर को कोर्ट में पेशी हुई थी. उस दौरान एक अधिवक्ता ने हरेराम यादव को थप्पड़ मार दिया था.

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मामले में अब तक सात गिरफ्तारियां

इस घटना के बाद नंदन यादव की पेशी को लेकर पुलिस ने विशेष सतर्कता बरती. किसी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए तीन थानों की पुलिस को कोर्ट परिसर में लगाया गया. दर्जनों पुलिसकर्मी पूरे न्यायालय परिसर में तैनात रहे. पुलिस के मुताबिक, नंदन यादव को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस मुठभेड़ हुई थी. इसी दौरान उसके दाहिने पैर में गोली लगी थी. पुलिस ने 22 सितंबर को हुए इस हॉफ एनकाउंटर के बाद नंदन यादव को गिरफ्तार किया था.

गोली लगने के बाद उसे जमुई सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहां उसका इलाज चल रहा था. इलाज के बाद पुलिस ने सोमवार को उसे न्यायालय के सामने पेश किया. नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के इस मामले में पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी. इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस और नंदन यादव के बीच मुठभेड़ हुई और उसके पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है. नंदन यादव को पुलिस मुख्य आरोपियों में शामिल बता रही है. उसकी गिरफ्तारी के बाद अब उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है. इससे पहले इसी मामले में गिरफ्तार हरेराम यादव को भी कोर्ट में पेश किया जा चुका है. हरेराम की पेशी के दौरान एक अधिवक्ता द्वारा उसे थप्पड़ मारे जाने की घटना सामने आई थी. इसी घटना को देखते हुए नंदन यादव की पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया.

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पुलिस छावनी में तब्दील रहा न्यायालय

सोमवार को नंदन यादव की पेशी के दौरान जमुई व्यवहार न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था सामान्य दिनों से काफी अलग नजर आई. तीन थानों की पुलिस और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में आरोपी को कोर्ट तक पहुंचाया गया. पैर में गोली लगी होने के कारण नंदन यादव को पुलिस ने कंधे पर उठाकर न्यायालय के अंदर पहुंचाया. इसके बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. फिलहाल इस मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है. नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के मामले में अब तक सात लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. मुख्य आरोपियों में शामिल बताए जा रहे नंदन यादव की सोमवार को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेशी हुई.



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