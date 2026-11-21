Vastu Tips: आजकल घर की छत पर गार्डन बनाने का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है. लोग खाली छत पर तरह-तरह के पौधे लगाकर उसे हरा-भरा और खूबसूरत बनाते हैं. इससे न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ती है, बल्कि हरियाली के बीच सुकून के पल बिताने का मौका भी मिलता है. हालांकि, वास्तु शास्त्र में कुछ पौधों को घर के लिए अच्छा नहीं माना गया है. मान्यता है कि इन्हें छत पर लगाने से नकारात्मकता बढ़ सकती है और घर की सुख-समृद्धि प्रभावित हो सकती है. इसलिए छत पर गार्डन बनाते समय पौधों का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए. आइए जानते हैं, वास्तु के अनुसार छत पर किन पौधों को लगाने से बचना चाहिए.

और पढ़ें

छत पर कौन-से पौधे लगाने से बचना चाहिए?

1. कैक्टस और कांटेदार पौधे

आमतौर पर ज्यादातर लोगों को कैक्टस और कांटेदार पौधे लगाना पसंद होता है. इनकी खास बात है कि इन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन वास्तु शास्त्र में कांटेदार पौधों को घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता. मान्यता है कि इन्हें लगाने से परिवार में तनाव और आपसी मनमुटाव बढ़ सकता है. इसलिए छत पर ऐसे पौधे लगाने से बचना चाहिए.

2. पीपल और बरगद के पौधे

हिंदू धर्म में पीपल और बरगद के पेड़ों का खास धार्मिक महत्व है. हालांकि, वास्तु के अनुसार इन्हें घर में लगाना अच्छा नहीं माना जाता. कई बार पक्षी इनके बीज छत की दरारों में गिरा देते हैं. धीरे-धीरे वहां छोटे पौधे उगने लगते हैं. इन पेड़ों की जड़ें काफी मजबूत होती हैं. ऐसे में इनके बढ़ने से छत और दीवारों में दरार आ सकती है. इसलिए छत पर पीपल और बरगद के पौधे उगने न दें.

Advertisement

3. इधर-उधर फैलने वाली बेलें

मनी प्लांट जैसी बेलें घर की सुंदरता बढ़ाती हैं. लेकिन इन्हें इधर-उधर फैलने नहीं देना चाहिए. वास्तु के अनुसार, बेलों का इधर-अधर फैलना अच्छा नहीं माना जाता है. कहा जाता है कि इससे घर की तरक्की में बाधा आ सकती है. साथ ही, आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है. इसलिए बेलों को हमेशा जाली या किसी सहारे की मदद से सही तरीके से फैलाएं.

4. बोनसाई और मुरझाए हुए पौधे

बोनसाई पौधे छोटे और सुंदर होते हैं. इसलिए लोग इन्हें घर की सजावट के लिए लगाते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र में इन्हें अच्छा नहीं माना जाता. मान्यता है कि ये पौधे तरक्की में रुकावट ला सकते हैं. इसके अलावा, छत पर सूखे पत्ते और मुरझाए पौधे भी जमा न होने दें. समय-समय पर इन्हें हटा दें.

5. रबर प्लांट

रबर प्लांट अपनी बड़ी और चमकदार पत्तियों के लिए जाना जाता है. लोग इसे घर की सजावट के लिए लगाते हैं. लेकिन इसे छत पर रखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. तेज धूप में इसकी पत्तियां खराब हो सकती हैं. वास्तु के अनुसार, मुरझाए पौधों को अच्छा नहीं माना जाता. इसलिए रबर प्लांट को ऐसी जगह रखें, जहां इसे सही मात्रा में रोशनी मिल सके.



---- समाप्त ----