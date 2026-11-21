राजधानी भोपाल की रिवेरा टाउन आवासीय सोसायटी में बेजुबान जानवरों के साथ कथित क्रूरता का मामला सामने आया है. सोसाइटी परिसर में रहने वाले सामुदायिक कुत्तों के साथ मारपीट और उन्हें प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं. एक रहवासी ने सोसाइटी के कर्मचारियों पर एक कुत्ते के पैर और मुंह प्लास्टिक व नायलॉन की रस्सी से बांधकर उसे नाले में फेंकने की तैयारी करने का गंभीर आरोप लगाया है. मामले में चार लोगों की भूमिका संदिग्ध बताई गई है.

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इस संबंध में 20 नवंबर 2026 को कमला नगर थाने में लिखित शिकायत दी गई है. शिकायतकर्ता के मुताबिक, 20 नवंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे सोसाइटी के कुछ कर्मचारी एक कुत्ते के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हुए पकड़े गए. आरोप है कि कुत्ते के पैरों और मुंह को प्लास्टिक व नायलॉन की रस्सी से बांधा गया था और उसे नाले में फेंकने की तैयारी की जा रही थी.

चार लोगों पर लगाया क्रूरता का आरोप

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस घटना में करीब चार लोग शामिल थे. इनका नेतृत्व सोसाइटी के केयरटेकर नरेश गौड़ कर रहे थे. शिकायतकर्ता का दावा है कि यह पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी सोसाइटी परिसर में कई कुत्तों के साथ इसी तरह का व्यवहार किया जा चुका है.

चार महीने का पिल्ला भी लापता

शिकायत में एक और गंभीर मामला उठाया गया है. रहवासी के मुताबिक करीब चार महीने का एक पिल्ला 19 नवंबर से लापता है. आशंका जताई गई है कि सोसाइटी परिसर में पहले भी कई कुत्ते रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हुए हैं. शिकायतकर्ता ने लापता पिल्ले का पता लगाने और परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराने की मांग की है।

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18 साल से रह रहे कुत्तों को हटाने का आरोप

शिकायतकर्ता ने बताया कि वह अपने घर के आसपास रहने वाले सामुदायिक कुत्तों को नियमित भोजन उपलब्ध कराते हैं और भोपाल नगर निगम की मदद से उनकी नसबंदी भी करवाते हैं. आरोप है कि इस काम के कारण सोसाइटी के कुछ लोग उन्हें लगातार धमकाते हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं.

शिकायत में यह भी कहा गया है कि पिछले करीब 18 वर्षों से सोसाइटी परिसर में रहने वाले कई कुत्ते रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं. सोसाइटी प्रबंधन पर पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 का पालन नहीं करने का आरोप भी लगाया गया है.

पुलिस से 5 मांगें

शिकायतकर्ता ने पुलिस से सामुदायिक कुत्तों के साथ क्रूरता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, मुख्य आरोपियों और संबंधित पदाधिकारियों की भूमिका की जांच, लापता पिल्ले की तलाश, धमकी देने वालों पर कार्रवाई और भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 व 351 सहित पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1) के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है. फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच और कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं है. कमला नगर थाना प्रभारी निरूपा पांडे ने बताया कि रिवेरा टाउन में पशु क्रूरता का मामला सामने आया है. रहवासी ने आवेदन दिया है. पुलिस जांच कर रही है.

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