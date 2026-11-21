भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान और पूर्व मुख्य चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. इस बार उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को सीनियर टीम में लगातार मौके नहीं मिलने पर टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं को आड़े हाथों लिया है.

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श्रीकांत का मानना है कि वैभव के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, वह उन्हें आगे बढ़ाने के बजाय उनका हौसला तोड़ने वाला है. 16वें फिक्की (FICCI) समिट में बोलते हुए श्रीकांत ने वैभव सूर्यवंशी के चयन और बाहर किए जाने के तरीके पर गहरी नाराजगी जताई. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी युवा खिलाड़ी को एक मैच खिलाकर फिर पांच मैचों तक बाहर बैठाना सही नहीं है.

श्रीकांत ने कहा कि चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट उसके साथ जो कर रहे हैं, वह बिल्कुल ठीक नहीं है. वे उसे प्रोत्साहित नहीं कर रहे, बल्कि हतोत्साहित कर रहे हैं, जो गलत है. ये लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. एक मैच खिलाते हैं, फिर पांच मैच नहीं खिलाते. यह नहीं होना चाहिए. यह दुखद है.

20 पारियां दो, अकेले 5 से 7 मैच जिता देगा

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वैभव सूर्यवंशी की काबिलियत और निडर खेल पर भरोसा जताते हुए श्रीकांत ने कहा कि उनमें हर फॉर्मेट में चमकने का दम है. उन्होंने टीम मैनेजमेंट को सलाह दी कि वैभव को बिना किसी डर के लगातार मौके दिए जाएं.

श्रीकांत के मुताबिक इस लड़के ने आपके लिए इतना शानदार काम किया है, इसे सारे मैच खेलने दो. क्या आपका यह मतलब है कि वह टेस्ट या वनडे खेलने के लायक नहीं है? वह सौ फीसदी अच्छा वनडे क्रिकेट खेलेगा. उसे 20 पारियां दो और कहो कि तुम्हें ड्रॉप नहीं किया जाएगा, तुम जो चाहो करो. वह लड़का अकेले दम पर आपको पांच से सात मैच जिता देगा.

टेस्ट क्रिकेट में चल गया तो पूरी दुनिया में आएगी नई जान

श्रीकांत ने आगे कहा कि वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी देखने के लिए दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है. जहां भी वह खेलने जाते हैं, लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं. उन्होंने दावा किया कि अगर वैभव टेस्ट क्रिकेट में भी सफल हो गए तो इससे सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में टेस्ट क्रिकेट को नई लोकप्रियता मिलेगी.

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बता दें कि वैभव सूर्यवंशी सीनियर टीम के लिए आखिरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में नजर आए थे, जहां उन्होंने दो मैचों में 49 रन बनाए थे. फिलहाल वह कतर में चल रहे राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारत 'ए' की ओर से खेल रहे हैं.

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