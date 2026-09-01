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अमेरिका के स्टोर में महिला ने किया केरल का पारंपरिक डांस, वीडियो देख भड़के लोग, छिड़ी बहस

अमेरिका के कॉस्टको स्टोर में खरीदारी के दौरान भारतीय महिला के थिरुवातिरा डांस का वीडियो वायरल हो गया. इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि सार्वजनिक जगह पर इस तरह डांस करना सामान्य बात है या फिर इसे सिविक सेंस की कमी माना जाना चाहिए.

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यह वीडियो सबसे पहले इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था (Photo: X/@M9USA_)
यह वीडियो सबसे पहले इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था (Photo: X/@M9USA_)

अमेरिका के एक कॉस्टको स्टोर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कॉस्टको अमेरिका की बड़ी मेंबरशिप-बेस्ड होलसेल स्टोर चेन है, जहां लोग आम किराना स्टोर की तरह सामान खरीदने जाते हैं. ऐसे स्टोर में खरीदारी के दौरान एक भारतीय महिला का डांस करना और रील बनाना चर्चा हो रही है.

वीडियो में महिला कॉस्टको के अंदर सामान खरीदते समय केरल का पारंपरिक लोकनृत्य थिरुवातिरा करती नजर आ रही है. वह चलते-चलते डांस के स्टेप्स कर रही है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस बात पर बहस करने लगे कि सार्वजनिक जगह पर इस तरह डांस करना सामान्य मनोरंजन है या फिर वहां के नियमों और दूसरों की सुविधा का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है.

यह वीडियो सबसे पहले इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था. बाद में इसे X पर भी शेयर किया गया. वीडियो शेयर करने वाले अकाउंट ने महिला की आलोचना करते हुए लिखा कि सिविक सेंस की कमी से पूरी भारतीय कम्युनिटी की छवि खराब होती है.वीडियो पर लिखा है कि थिरुवातिरा की प्रैक्टिस का इतना असर है कि खरीदारी करते समय भी डांस के स्टेप्स याद आ रहे हैं.

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अमेरिका में कॉस्टको में डांस करने पर क्यों उठे सवाल?

भारत में शादी, मेले, त्योहार या किसी बाजार जैसी जगह पर लोगों को अचानक डांस करते देखना बहुत असामान्य नहीं है. लेकिन अमेरिका में बड़े रिटेल स्टोर में लोग आमतौर पर खरीदारी करने जाते हैं और वहां अपने व्यक्तिगत काम पर ध्यान देते हैं. इसलिए कुछ लोगों को स्टोर के अंदर इस तरह डांस करना अजीब लगा.यही वजह है कि वीडियो पर कुछ अमेरिकी और भारतीय यूजर्स ने सिविक सेंस यानी सार्वजनिक जगह पर दूसरों की सुविधा और नियमों का ध्यान रखने की बात उठाई.

एक यूजर ने महिला की आलोचना करते हुए कहा कि वह जूते पहनकर डांस कर रही है और इस तरह पारंपरिक डांस की गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया.

हालांकि, हर कोई इससे सहमत नहीं था. कुछ लोगों ने कहा कि अगर महिला ने किसी ग्राहक को परेशान नहीं किया और खरीदारी में कोई रुकावट नहीं डाली, तो सिर्फ कुछ डांस स्टेप्स करने में आखिर दिक्कत क्या है?

एक यूजर ने सवाल किया कि अमेरिका में लोग टिकटॉक और सोशल मीडिया वीडियो बनाने के लिए सार्वजनिक जगहों पर अक्सर डांस करते हैं. फिर किसी भारतीय महिला के ऐसा करने पर ही सवाल क्यों उठाया जा रहा है?

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देखें वीडियो

लोगों ने क्या कहा

कुछ भारतीय यूजर्स ने हालांकि आलोचना का समर्थन किया. उनका कहना था कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को वहां के नियमों और सार्वजनिक जगहों का सम्मान करना चाहिए. उनका तर्क था कि कुछ लोगों का गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार विदेशों में रहने वाले लाखों भारतीयों की छवि पर असर डाल सकता है.

वहीं, दूसरे पक्ष का कहना है कि हर सार्वजनिक जगह को बिल्कुल शांत और नीरस बनाने की जरूरत नहीं है. अगर किसी के डांस से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी नहीं हो रही, तो उसे सिर्फ सिविक सेंस की कमी कहना भी सही नहीं होगा.

यानी इस वायरल वीडियो की बहस सिर्फ एक महिला के डांस तक सीमित नहीं है. असल सवाल यह है कि सार्वजनिक जगहों पर अपनी खुशी और संस्कृति जाहिर करने की आजादी कहां तक होनी चाहिए और दूसरों की सुविधा का ध्यान रखना कहां से जरूरी हो जाता है.

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