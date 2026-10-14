'मेरी मेहनत बर्बाद...,' कूड़े से फिर पटी अजनार नदी, ‘बिट्टू तबाही’ ने शेयर किया VIDEO

8 महीने की मेहनत, नदी से निकाला टनों कचरा और फिर कुछ ही हफ्तों में वापस वही हाल... मध्य प्रदेश की अजनार नदी की तस्वीर देखकर 20 साल के सुरेंद्र सिंह चौधरी उर्फ ‘बिट्टू तबाही’ निराश हो गए. जिस नदी को साफ करने में उन्होंने महीनों अकेले मेहनत की थी, उसके किनारे दोबारा प्लास्टिक की थैलियां और कचरा जमा हो गया.

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बिट्टू ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें राजगढ़ जिले में अजनार नदी के किनारे जगह-जगह कचरा दिखाई दे रहा है. वीडियो के साथ उन्होंने अपनी निराशा भी जाहिर की. उनका कहना था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आठ महीने की मेहनत इस तरह दोबारा कचरे के बीच दिखाई देगी.लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई.

कचरा देखकर मायूस होने के बावजूद बिट्टू एक बार फिर नदी में उतर गए.वीडियो में वह पानी के अंदर जाकर एक-एक करके कचरे की थैलियां बाहर निकालते दिखाई देते हैं. उनका मकसद फिर से नदी के उस हिस्से को साफ करना है.

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फिर नदी में उतरे बिट्टू

बिट्टू ने अपने फॉलोअर्स से भी मदद मांगी है. उन्होंने पूछा कि नदी में जमा बड़ी मात्रा में कचरे को ज्यादा तेजी और बेहतर तरीके से कैसे निकाला जा सकता है. उनका यह सवाल उस बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है, जिसमें सफाई के बाद भी लोग दोबारा नदी में कचरा डाल देते हैं.

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देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर उनका वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने उनके कोशिश की तारीफ की. लोगों ने उन्हें सफाई का काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया. वहीं कई यूजर्स ने यह भी कहा कि किसी नदी को साफ रखना सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं हो सकती.वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नदी की सफाई करना मुश्किल है, लेकिन उसे साफ रखने के लिए लोगों की आदत बदलना उससे भी बड़ी चुनौती है.

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अकेले शुरू की सफाई, अब बड़ी टीम के साथ भी काम

बिट्टू का सफाई अभियान सिर्फ अजनार नदी तक सीमित नहीं है. वह पर्यावरण और सार्वजनिक जगहों की सफाई से जुड़े अभियानों में लगातार काम करते रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 100 लोगों की टीम के साथ उन्होंने बेंगलुरु के कनकपुरा रोड से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित तुरहळ्ळी फॉरेस्ट की भी सफाई की है.

उनके काम की चर्चा सोशल मीडिया से निकलकर देश की जानी-मानी हस्तियों तक पहुंच चुकी है. दुनियाभर में उनके सफाई के इस जज्बे को सराहा है.डच पर्यावरण संगठन द ओशन क्लीनअप के संस्थापक और सीईओ बॉयन स्लैट ने भी उनके काम पर ध्यान दिया और उन्हें जॉब का ऑफर दिया.

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