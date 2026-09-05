अंदर से कैसा दिखता है जापान का 40 साल पुराना घर? सादगी ऐसी कि लोग हैरान

सोशल मीडिया पर आजकल हर दिन कोई न कोई घर का टूर वायरल हो जाता है, लेकिन जापान के इस 40 साल पुराने घर की बात ही कुछ अलग है. इंस्टाग्राम यूजर आदित्य साहू ने यह वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह जापान में रहने वाली एक महिला से उनका घर घुमाने की रिक्वेस्ट करते नजर आते हैं. महिला हंसते हुए राजी हो जाती हैं, बस इतना कहती हैं कि घर थोड़ा बिखरा हुआ है.

और पढ़ें

गेट से ही शुरू हो जाती है असली जापान की झलक

घर के एंट्रेंस पर पहुंचते ही महिला अपना 40 साल पुराना घर दिखाती हैं. घर के अंदर कदम रखते ही टाटामी फ्लोरिंग (जापानी घरों में इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक घास की चटाई) से लेकर लकड़ी की दीवारों तक, हर कोना पुराने जापानी आर्किटेक्चर की कहानी कहता नजर आता है.

महिला बताती हैं कि घर के मुख्य कमरे में वह और उनके पति शाम को साथ बैठकर टीवी देखते हैं. एकदम आम, रोजमर्रा की जिंदगी, बस तरीका थोड़ा अलग है.

देखें वीडियो

गार्डन, सीढ़ियां और जापानी स्टाइल बाथरूम भी दिखाया

टूर आगे बढ़ता है और महिला किचन, गार्डन और घर की सीढ़ियां भी दिखाती हैं. घर का जापानी स्टाइल बाथरूम देखने के बाद आदित्य इतने बड़े घर को देखकर पूछ बैठते हैं कि क्या महिला यहां अकेली रहती हैं.

Advertisement

जवाब में महिला मजाकिया अंदाज में कहती हैं, "नहीं-नहीं, अकेले रहने के लिए तो ये बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे पास पति भी है."

कुछ देर बाद उनके पति युसुके भी कैमरे के सामने आते हैं और मुस्कुराते हुए हैलो कहते हैं.

भारत और जापान के घरों में क्या फर्क?

भारत और जापान के घरों के डिजाइन में सबसे बड़ा फर्क उनकी जरूरतों और जीवनशैली में नजर आता है. भारत में घरों को अक्सर बड़े परिवार और ज्यादा सामान को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है, इसलिए बड़े कमरे, आंगन, बालकनी और स्टोरेज जैसी चीजों पर जोर रहता है. वहीं जापानी घरों में कम जगह के बेहतर इस्तेमाल, सादगी और प्रकृति के करीब रहने पर ध्यान दिया जाता है. पारंपरिक जापानी घरों में लकड़ी, स्लाइडिंग दरवाजे, टाटामी और छोटे गार्डन जैसी चीजें देखने को मिलती हैं. हालांकि दोनों देशों की पारंपरिक वास्तुकला में एक समानता भी है- घर में प्राकृतिक रोशनी और हवा के लिए खुले स्थानों को महत्व दिया जाता रहा है.

घर से ज्यादा तारीफ हुई कपल की

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में सिर्फ घर की तारीफ नहीं हुई, बल्कि लोगों ने इस कपल के व्यवहार को भी दिल से सराहा. एक यूजर ने लिखा कि उनका व्यवहार दिल जीतने वाला है, तो किसी और ने विनम्रता और शिष्टाचार को खास बताया.

Advertisement

कई लोगों ने खासतौर पर वीडियो के आखिर में कहे गए "धन्यवाद" को नोटिस किया और उसकी तारीफ की. एक यूजर ने तो यहां तक लिख डाला कि उन्होंने अब तक जितने लोग देखे हैं, उनमें यह कपल सबसे विनम्र और गर्मजोशी से भरा लगा.

---- समाप्त ----