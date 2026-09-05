Panchgani Hill Station Maharashtra: शिमला-मनाली छोड़िए! सितंबर में घूमें महाराष्ट्र का ये खूबसूरत हिल स्टेशन, ट्रिप बन जाएगी यादगार

Panchgani Hill Station Maharashtra: अगर आप सितंबर में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं और शिमला-मनाली की जगह इस बार किसी नई जगह जाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र का पंचगनी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच बसा यह खूबसूरत हिल स्टेशन अपनी हरियाली, खूबसूरत नजारों और सुकून भरे माहौल के लिए जाना जाता है. सितंबर में यहां का मौसम भी काफी सुहाना हो जाता है. यहां आप खूबसूरत व्यू पॉइंट देखने के साथ प्रकृति के बीच सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं. अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन शांति से बिताना चाहते हैं तो परिवार या दोस्तों के साथ पंचगनी की ट्रिप प्लान कर सकते हैं.

और पढ़ें

क्यों खास है पंचगनी?

पंचगनी की सबसे बड़ी खासियत यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक खूबसूरती है. यहां घूमते हुए आपको हर तरफ पहाड़ और हरियाली नजर आएगी. आप यहां प्रकृति के बीच लंबी वॉक कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं या किसी खूबसूरत जगह पर बैठकर कुछ वक्त सुकून से बिता सकते हैं.

पंचगनी अपने स्ट्रॉबेरी फार्म के लिए भी मशहूर है. स्ट्रॉबेरी के सीजन में यहां ताजी स्ट्रॉबेरी के साथ-साथ स्ट्रॉबेरी से बनी कई चीजों का स्वाद भी लिया जा सकता है.

टेबल लैंड जरूर जाएं

पंचगनी की सबसे लोकप्रिय जगहों में टेबल लैंड का नाम शामिल है. यह एक बड़ा ज्वालामुखीय पठार है, जहां से आसपास की पहाड़ियों और घाटियों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. यहां घूमना और फोटोग्राफी करना आपको काफी पसंद आ सकता है.

Advertisement

सिडनी पॉइंट से देखें खूबसूरत नजारा

सिडनी पॉइंट भी पंचगनी की फेमस जगहों में से एक है. यहां से कृष्णा घाटी और धोम डैम का शानदार नजारा दिखाई देता है. अगर आपको नेचर फोटोग्राफी पसंद है, तो यह जगह आपको जरूर पसंद आएगी.

पारसी पॉइंट पर बिताएं सुकून के पल

अगर आप शांत माहौल में पहाड़ों को निहारते हुए कुछ समय बिताना चाहते हैं तो पारसी पॉइंट जा सकते हैं. यहां से पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है और ठंडी हवा के बीच कुछ वक्त बिताना काफी अच्छा अनुभव हो सकता है.

एडवेंचर पसंद है तो ट्रेकिंग करें

पंचगनी सिर्फ प्रकृति और शांति पसंद करने वालों के लिए ही नहीं है. अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आसपास मौजूद ट्रेकिंग ट्रेल्स पर घूमने का प्लान भी बना सकते हैं. पहाड़ों और हरियाली के बीच ट्रेकिंग करना आपकी ट्रिप को और मजेदार बना सकता है.

वीकेंड ट्रिप के लिए है बढ़िया

पंचगनी मुंबई और पुणे के करीब होने की वजह से वीकेंड ट्रिप के लिए भी बढ़िया ऑप्शन है. यहां पहुंचने का रास्ता भी काफी खूबसूरत है. घुमावदार सड़कें, हरी-भरी पहाड़ियां और रास्ते में मिलने वाले खूबसूरत नजारे सफर को भी यादगार बना देते हैं.

शिमला और मनाली जैसी मशहूर जगहों के मुकाबले पंचगनी का माहौल ज्यादा शांत और सुकून भरा महसूस हो सकता है. ऐसे में अगर आप भीड़ से दूर प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना चाहते हैं तो इस हिल स्टेशन को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

Advertisement

कब जाना चाहिए?

पंचगनी घूमने के लिए सितंबर से फरवरी के बीच का समय अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम ठंडा और सुहावना रहता है, जिससे घूमने-फिरने और आउटडोर एक्टिविटीज का मजा लिया जा सकता है.

---- समाप्त ----