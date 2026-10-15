रोज Coke-Sprite पीते हैं 101 साल के बुजुर्ग, लंबी उम्र का ये राज जानकर चौंक जाएंगे

चीन के 101 साल के एक बुजुर्ग अपनी अजीबोगरीब खानपान की आदतों को लेकर चर्चा में हैं. आमतौर पर अच्छी सेहत के लिए मीठे और चीनी वाले पेय पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन लू शिजेंग को कोका-कोला और स्प्राइट पीना पसंद है. इसके अलावा, उन्हें समुद्री खाना खाने का भी खूब शौक है. उनकी दिनचर्या और खानपान की कहानी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है.

और पढ़ें

कौन हैं 101 साल के लू शिजेंग?

लू शिजेंग चीन के झेजियांग प्रांत के रहने वाले हैं. 101 साल की उम्र में भी उन्हें खाने-पीने का खास शौक है. उनकी दिनचर्या में कुछ ऐसी आदतें शामिल हैं, जो आमतौर पर सेहत का ध्यान रखने वाले लोगों को हैरान कर सकती हैं. लू को कोका-कोला और स्प्राइट जैसे ठंडे पेय पसंद हैं. उन्हें खास तौर पर ठंडी स्प्राइट में सफेद शराब की कुछ बूंदें मिलाकर पीना अच्छा लगता है. उनके घर के फ्रिज में ये पेय हमेशा मौजूद रहते हैं. हालांकि, उनकी कहानी को इन पेय पदार्थों के फायदे के तौर पर नहीं देखना चाहिए. सिर्फ किसी व्यक्ति की लंबी उम्र से यह साबित नहीं होता कि उसकी खानपान की आदतें ही इसके पीछे की वजह हैं.

मछली, झींगा और केकड़े खाने का शौक

लू शिजेंग को समुद्री खाना बहुत पसंद है. वह हर पांच दिन में एक बार स्थानीय बाजार जाते हैं और वहां से ताजी मछली, झींगा और केकड़े खरीदते हैं. इसके अलावा, वह सूअर का मांस और सब्जियां भी खरीदते हैं. पहले वह अपनी तिपहिया साइकिल से बाजार जाते थे, लेकिन पिछले साल गिरने के बाद उनके परिवार ने उन्हें इसे चलाने से मना कर दिया. अब वह रिक्शे से बाजार जाते हैं. उनके परिवार ने उनकी देखभाल के लिए एक महिला को भी रखा है. देखभाल करने वाली महिला के मुताबिक, लू को इस उम्र में भी अच्छी भूख लगती है. वह एक बार के खाने में आधा कटोरा चावल और पूरी प्लेट केकड़े खा सकते हैं. उन्हें तरबूज, नाशपाती और संतरा जैसे मीठे फल भी पसंद हैं.

Advertisement

रात 8 बजे सो जाते हैं, सुबह 4 बजे खुलती है आंख

लू की लाइफस्टाइल भी काफी दिलचस्प है. वह शाम 5 बजे तक रात का खाना खा लेते हैं और करीब 8 बजे सो जाते हैं. सुबह लगभग 4 बजे उनकी आंख खुल जाती है, लेकिन वह तुरंत बिस्तर से नहीं उठते. अगले दो घंटे तक बिस्तर पर आराम करते हैं और हल्की स्ट्रेचिंग करते हैं. इसके बाद सुबह 6 बजे उठते हैं. दोपहर में कुछ देर सोना भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा है. इस तरह उनके सोने, उठने और आराम करने का समय लगभग तय रहता है.

अपनी सेहत को लेकर क्या कहते हैं लू?

लू का कहना है कि वह अपनी सेहत को लेकर संतुष्ट हैं. पिछले साल गिरने के बाद भी वह अच्छी तरह ठीक हो गए. उन्हें अपने बचपन और जवानी के कई पुराने किस्से भी याद हैं. उनके मुताबिक, उन्हें बहुत कम सर्दी-जुकाम होता है और उनका ब्लड प्रेशर भी अपेक्षाकृत कम रहता है. चीन के झेजियांग प्रांत में 100 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को हर महीने 800 युआन की आर्थिक सहायता भी दी जाती है. लू को भी उनकी उम्र के आधार पर यह सहायता मिलती है.

क्या कोक-स्प्राइट पीना ही लंबी उम्र का राज है?

लू शिजेंग की कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनकी आदतों पर चर्चा कर रहे हैं. कुछ लोग उनकी नियमित दिनचर्या और अच्छी नींद को अहम मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है. लंबी उम्र पर खानपान के अलावा आनुवंशिकता और जीवन की परिस्थितियों का भी असर हो सकता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि कोका-कोला और स्प्राइट जैसे मीठे पेय पीने से उम्र बढ़ती है, इसका कोई प्रमाण इस कहानी से नहीं मिलता. इनमें चीनी की मात्रा अधिक हो सकती है, इसलिए इन्हें ज्यादा पीना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है. लू की कहानी दिलचस्प जरूर है, लेकिन इसे लंबी उम्र पाने का नुस्खा मानने के बजाय एक व्यक्ति की अनोखी लाइफस्टाइल के तौर पर देखना बेहतर होगा.

---- समाप्त ----