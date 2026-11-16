Best Places to Visit in Rajasthan: फैमिली ट्रिप के लिए बेस्ट हैं राजस्थान की ये 10 जगहें, दिसंबर में बनाएं घूमने का प्लान

Best Places to Visit in Rajasthan: दिसंबर आते ही देश के कई हिस्सों में ठंड बढ़ने लगती है. ऐसे में लोग सर्दियों की छुट्टियों में घूमने के लिए ऐसी जगहों की तलाश करते हैं, जहां मौसम सुहावना हो और परिवार या दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताया जा सके. अगर आप भी दिसंबर में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो राजस्थान आपके लिए बेस्ट हो सकता है. यहां आपको एक तरफ जैसलमेर के सुनहरे रेगिस्तान में ऊंट की सवारी और कैंपिंग का मजा मिलेगा तो दूसरी तरफ उदयपुर की खूबसूरत झीलें और जयपुर के शाही महल आपका मन मोह लेंगे.

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इसके अलावा यहां ऐतिहासिक किले, प्राचीन मंदिर, रंग-बिरंगे बाजार और स्वादिष्ट राजस्थानी खाना भी आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं राजस्थान की उन 10 खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां आप इस दिसंबर घूमने का प्लान बना सकते हैं.

जैसलमेर

राजस्थान का जैसलमेर गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर है. थार रेगिस्तान के बीच बसा यह शहर अपने सुनहरे किले, खूबसूरत हवेलियों और पुराने मंदिरों के लिए जाना जाता है. यहां आप जैसलमेर किला, पटवों की हवेली और जैन मंदिर घूम सकते हैं. इसके अलावा दिसंबर में यहां डेजर्ट सफारी, ऊंट की सवारी और रेगिस्तान में कैंपिंग का मजा भी ले सकते हैं.

जयपुर

राजस्थान की राजधानी जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है. दिसंबर में यहां का मौसम घूमने के लिए अच्छा रहता है. जयपुर में आप आमेर किला, सिटी पैलेस, हवा महल और जंतर-मंतर जैसी ऐतिहासिक जगहें देख सकते हैं. इसके अलावा बिरला मंदिर भी घूमने के लिए अच्छी जगह है. अगर आपको खरीदारी का शौक है, तो यहां के बाजारों से राजस्थानी कपड़े, जूती और हस्तशिल्प की चीजें खरीद सकते हैं.

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उदयपुर

उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स यानी झीलों का शहर कहा जाता है. यह राजस्थान की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है. यहां की झीलें, महल और खूबसूरत नजारे पर्यटकों को खूब पसंद आते हैं. आप यहां पिछोला झील में बोटिंग कर सकते हैं. इसके अलावा सिटी पैलेस, जग मंदिर और फतेह सागर झील भी घूमने लायक जगहें हैं. पार्टनर के साथ घूमने के लिए भी उदयपुर अच्छा विकल्प है.

जोधपुर

जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है. यहां के नीले रंग के घर और ऐतिहासिक इमारतें इस शहर को खास बनाती हैं. दिसंबर में यहां घूमने का अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि इस दौरान मौसम ज्यादा गर्म नहीं होता. जोधपुर में आप मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन पैलेस और जसवंत थड़ा देख सकते हैं. इसके अलावा यहां थार रेगिस्तान में ऊंट सफारी और फ्लाइंग फॉक्स जैसी एक्टिविटी का मजा भी ले सकते हैं.

रणथंभौर

अगर आपको जंगल और वन्यजीवों को करीब से देखना पसंद है तो दिसंबर में रणथंभौर घूमने जा सकते हैं. सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क बाघों के लिए काफी मशहूर है. यहां जंगल सफारी के दौरान बाघों के अलावा कई दूसरे वन्यजीव और पक्षी भी देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा आप रणथंभौर किला भी घूम सकते हैं. ध्यान रखें कि जंगल सफारी के दौरान बाघ दिखना तय नहीं होता.

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माउंट आबू

राजस्थान में पहाड़ों और हरियाली का मजा लेना चाहते हैं, तो माउंट आबू जा सकते हैं. यह राज्य का मशहूर हिल स्टेशन है. यहां का नक्की झील पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है. आप यहां बोटिंग कर सकते हैं और आसपास के खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा दिलवाड़ा जैन मंदिर, गुरु शिखर और अचलगढ़ किला भी घूमने लायक जगहें हैं.

अलवर

अलवर राजस्थान की खूबसूरत जगहों में से एक है. यह शहर अपने ऐतिहासिक किलों, हवेलियों और प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है. यहां आप सरिस्का टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा भानगढ़ किला, बाला किला, पांडुपोल मंदिर और सिटी पैलेस भी घूमने जा सकते हैं. अगर आप इतिहास और प्रकृति दोनों में दिलचस्पी रखते हैं तो अलवर बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

अजमेर

राजस्थान घूमने जाएं और अजमेर नहीं जाएं, ऐसा कम ही होता है. यह शहर धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है. यहां अजमेर शरीफ दरगाह देशभर में मशहूर है. इसके अलावा आप अढ़ाई दिन का झोपड़ा, नरेली जैन मंदिर और रंगजी मंदिर भी घूम सकते हैं. अजमेर के आसपास पुष्कर भी है, जहां आप एक दिन की यात्रा कर सकते हैं.

बीकानेर

बीकानेर को राजस्थान का एक खास पर्यटन स्थल माना जाता है. यह शहर अपने स्वादिष्ट भुजिया, नमकीन और ऐतिहासिक किलों के लिए मशहूर है. यहां घूमने के लिए जूनागढ़ किला, लालगढ़ पैलेस और लक्ष्मी निवास पैलेस जैसी जगहें हैं. इसके अलावा देशनोक स्थित करणी माता मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है. दिसंबर में यहां का मौसम घूमने के लिए अच्छा रहता है.

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पुष्कर

पुष्कर राजस्थान की खूबसूरत और धार्मिक जगहों में से एक है. यह शहर ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर झील के लिए मशहूर है. यहां 400 से ज्यादा छोटे-बड़े मंदिर और 52 घाट हैं. आप यहां सावित्री मंदिर भी घूम सकते हैं. दिसंबर में पुष्कर का शांत माहौल और खूबसूरत नजारे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. अगर आप धार्मिक स्थलों के साथ सुकून भरी जगह घूमना चाहते हैं, तो पुष्कर जा सकते हैं.

दिसंबर में राजस्थान घूमने क्यों जाएं?

दिसंबर में राजस्थान घूमने का सबसे बड़ा फायदा यहां का सुहावना मौसम है. इस दौरान तेज गर्मी से राहत मिलती है और किले, महल, झीलें और रेगिस्तान घूमना आसान हो जाता है. आप अपनी पसंद के हिसाब से जैसलमेर में रेगिस्तान सफारी, उदयपुर में झीलों की सैर या रणथंभौर में जंगल सफारी का प्लान बना सकते हैं. बस ट्रिप पर निकलने से पहले होटल, सफारी और टिकट की बुकिंग जरूर कर लें.

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