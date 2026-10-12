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Best Tourist Places in October: पहाड़, झीलें और रेगिस्तान, अक्टूबर में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 4 जगहें

Best Tourist Places in October: भारत में घूमने के लिए कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां आपको प्रकृति के शानदार नजारे देखने को मिलते हैं. कहीं ऊंचे पहाड़ और शांत झीलें हैं तो कहीं सुनहरे रेगिस्तान और हरी-भरी वादियां. ये जगहें घूमने के साथ-साथ यहां की संस्कृति और विरासत को करीब से जानने का मौका भी देती हैं.

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अक्टूबर में घूमने की बेस्ट जगहें (Photo- ITG)
अक्टूबर में घूमने की बेस्ट जगहें (Photo- ITG)

Best Tourist Places in October: अक्टूबर के सुहाने मौसम में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भारत की इन खूबसूरत जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. यहां आपको ऊंचे पहाड़ों, शांत झीलों और हरी-भरी वादियों से लेकर सुनहरे रेगिस्तान तक, कई तरह के नजारे देखने को मिलेंगे. इन जगहों पर घूमने के साथ-साथ आप स्थानीय संस्कृति, खानपान और ऐतिहासिक विरासत को भी करीब से जान सकते हैं. तो आइए जानते हैं भारत की 4 ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां आप अक्टूबर में परिवार या दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं. 

जैसलमेर (Jaisalmer)
राजस्थान में स्थित जैसलमेर को 'गोल्डन सिटी' यानी स्वर्ण नगरी कहा जाता है. यहां के सुनहरे पत्थरों से बने किले, पुराने मंदिर और हवेलियां पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. जैसलमेर घूमने आने वाले लोग रेगिस्तान में ऊंट की सवारी और सैंड ड्यून्स पर सूर्यास्त का आनंद भी ले सकते हैं. अगर आपको इतिहास, राजस्थानी संस्कृति और रेगिस्तान की खूबसूरती पसंद है, तो यह जगह आपके लिए खास हो सकती है.

वायनाड (Wayanad)
केरल में स्थित वायनाड अपनी हरियाली, पहाड़ियों, झरनों और जंगलों के लिए जाना जाता है. यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक नजारे शहर की भागदौड़ से दूर कुछ समय बिताने का मौका देते हैं. आप यहां खूबसूरत घाटियों, चाय के बागानों और झरनों को देखने जा सकते हैं. प्रकृति के करीब रहना और सुकून भरे माहौल में छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो वायनाड घूमने का अच्छा विकल्प है.

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ऊटी (Ooty)
तमिलनाडु में स्थित ऊटी को 'क्वीन ऑफ हिल्स' यानी पहाड़ों की रानी कहा जाता है. यह हिल स्टेशन हरे-भरे पहाड़ों, धुंध से ढकी वादियों और खूबसूरत झीलों के लिए मशहूर है. यहां आप ऊटी झील में बोटिंग कर सकते हैं और आसपास के चाय के बागानों का आनंद ले सकते हैं. ठंडा मौसम और सुंदर नजारे इसे परिवार या दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन बनाते हैं.

लद्दाख (Ladakh)
लद्दाख अपनी ऊंची पहाड़ियों, खूबसूरत झीलों और शानदार पहाड़ी रास्तों के लिए मशहूर है. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती और शांत वातावरण पर्यटकों को खूब पसंद आता है. आप यहां पैंगोंग झील, नुब्रा वैली और ऊंचे पहाड़ी दर्रों के खूबसूरत नजारे देख सकते हैं. यहां कई बौद्ध मठ भी हैं, जहां आपको आध्यात्मिक शांति के साथ स्थानीय संस्कृति को जानने का मौका मिलता है.

तो अगर आप भी अगली छुट्टियों में कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो लद्दाख, जैसलमेर, वायनाड और ऊटी जैसे डेस्टिनेशन को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. इन जगहों पर आपको प्रकृति की खूबसूरती के साथ भारत की अलग-अलग संस्कृतियों और परंपराओं को करीब से जानने का मौका मिलेगा.

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