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Most Visited Place in Rajasthan: जयपुर-उदयपुर-जैसलमेर नहीं, राजस्थान में इस जगह पहुंच रहे सबसे ज्यादा पर्यटक, आखिर क्या है यहां

Most Visited Place in Rajasthan: राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर जैसे शहरों के अलावा अब सीकर भी पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. धार्मिक पर्यटन की वजह से यहां बड़ी संख्या में घरेलू पर्यटक पहुंच रहे हैं और सीकर ने विजिट के मामले में जयपुर को भी पीछे छोड़ दिया है.

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धार्मिक आस्था और पर्यटन का नया ठिकाना (Photo-ITG)
धार्मिक आस्था और पर्यटन का नया ठिकाना (Photo-ITG)

Most Visited Place in Rajasthan: राजस्थान घूमने की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के जेहन में जयपुर के भव्य महल, उदयपुर की खूबसूरत झीलें, जोधपुर का किले और जैसलमेर का सुनहरा रेगिस्तान घूमने लगता है. लेकिन अब राजस्थान का एक और जिला तेजी से पर्यटकों के बीच फेमस हो रहा है. यह जिला है सीकर. सीकर ने घरेलू पर्यटकों के मामले में जयपुर को पीछे छोड़ दिया है. जनवरी से जून 2026 के बीच सीकर में लगभग 1.5 करोड़ घरेलू पर्यटक पहुंचे, जबकि इसी दौरान जयपुर में लगभग 81 लाख घरेलू पर्यटक विजिट विजिट दर्ज की गईं.

सीकर में आने वाले पर्यटकों की बड़ी संख्या की वजह यहां मौजूद प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं. खासकर खाटू श्यामजी मंदिर श्रद्धालुओं के बीच काफी लोकप्रिय है. इसके अलावा जीण माता मंदिर, शाकंभरी माता मंदिर और हर्ष पर्वत भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. तो अगली बार जब आप राजस्थान घूमने का प्लान बनाएं, तो सीकर को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें. यहां आपको धार्मिक आस्था के साथ शेखावाटी की संस्कृति, पुराने मंदिर, पहाड़ी इलाकों और ऐतिहासिक विरासत को करीब से देखने का मौका मिलेगा. आइए जानते हैं कि आखिर सीकर राजस्थान का नया टूरिस्ट हब क्यों बनता जा रहा है और यहां घूमने के लिए क्या-क्या खास है.

राजस्थान के इन बड़े शहरों से आगे निकला सीकर
राजस्थान में घरेलू पर्यटकों की पसंद तेजी से बदल रही है. जनवरी से जून 2026 के आंकड़ों में सीकर सबसे आगे रहा. इसके बाद चित्तौड़गढ़ में लगभग 1.3 करोड़, जैसलमेर में 1.1 करोड़ और अजमेर में करीब 99 लाख घरेलू पर्यटक पहुंचे.

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यानी अगर आप राजस्थान में किसी ऐसी जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं, जहां धार्मिक आस्था के साथ कुछ अलग देखने को मिले तो सीकर सबसे बेहतर है.

खाटू श्यामजी है सबसे बड़ा आकर्षण
सीकर की पहचान अब सिर्फ शेखावाटी की हवेलियों तक सीमित नहीं है. जिले में मौजूद खाटू श्यामजी सबसे बड़े धार्मिक आकर्षण के रूप में उभरा है. यहां देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

इसके अलावा जीण माता और शाकंभरी माता मंदिर भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं. चूरू के सालासर बालाजी जाने वाले श्रद्धालु भी सीकर के रास्ते से गुजरते हैं. इससे जिले में पर्यटकों की आवाजाही और बढ़ रही है.

धार्मिक यात्रा के साथ घूमने का भी मौका
सीकर जाने का मतलब सिर्फ मंदिरों के दर्शन करना नहीं है. यहां धार्मिक स्थलों के अलावा हर्ष पर्वत भी घूमने के लिए खास जगह बन सकता है. पहाड़ी इलाके में स्थित यहां का लगभग 1,200 साल पुराना शिव मंदिर लोगों को आकर्षित करता है.

प्रशासन हर्ष पर्वत को इको-टूरिज्म के तौर पर विकसित करने की योजना पर भी काम कर रहा है. अगर यह योजना आगे बढ़ती है तो सीकर में धार्मिक पर्यटन के साथ नेचर और एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सकता है.

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जयपुर से सीकर घूमने का बना रहे हैं प्लान?
जयपुर आने वाले पर्यटकों के बीच भी अब सीकर को ट्रिप में शामिल करने का ट्रेंड बढ़ रहा है. कई लोग जयपुर घूमने के बाद खाटू श्यामजी और आसपास के धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए सीकर का रुख कर रहे हैं.

हालांकि, फिलहाल ज्यादातर पर्यटक सीकर में सिर्फ एक दिन के लिए रुकते हैं. स्थानीय पर्यटन कारोबारियों का मानना है कि अगर यहां होटल, बिजली, सड़क और दूसरी सुविधाओं में सुधार किया जाए तो पर्यटकों को ज्यादा समय तक रोका जा सकता है.

डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी है पसंदीदा
सीकर की लोकप्रियता अब धार्मिक यात्राओं से आगे भी बढ़ रही है. खाटू श्यामजी में डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है. कई परिवार धार्मिक माहौल में शादी करना पसंद कर रहे हैं.

इससे आने वाले समय में सीकर और खाटू के आसपास होटल, रिसॉर्ट, बैंक्वेट हॉल और दूसरे पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा मिल सकता है.

सीकर क्यों बन रहा है नया टूरिस्ट हब?
सीकर में धार्मिक स्थलों की बढ़ती लोकप्रियता, खाटू श्यामजी के प्रति लोगों की आस्था, बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और आसपास के पर्यटन स्थलों की वजह से यहां पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. शेखावाटी की हवेलियों और हर्ष पर्वत जैसे स्थलों को धार्मिक पर्यटन से जोड़कर देखा जाए तो सीकर आने वाले समय में राजस्थान का एक बड़ा डोमेस्टिक टूरिज्म हब बन सकता है.

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