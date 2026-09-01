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मछली भोज मामले में अजय राय ने CM योगी के खिलाफ किया मानहानि का केस

अयोध्या में मछली खाने के झूठे आरोपों को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

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कांग्रेस यूपी चीफ अजय राय ने मछली खाने के विवाद को लेकर सिविल कोर्ट में शिकायत लेकर पहुंचे हैं
कांग्रेस यूपी चीफ अजय राय ने मछली खाने के विवाद को लेकर सिविल कोर्ट में शिकायत लेकर पहुंचे हैं

अयोध्या में मछली खाने के आरोप को लेकर शुरू हुआ विवाद अब अदालत पहुंच गया है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. अजय राय मंगलवार को लखनऊ सिविल कोर्ट पहुंचे और इस मामले में मानहानि का दावा दाखिल किया. 

कांग्रेस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अजय राय अयोध्या में मछली खाने को लेकर लगाए गए आरोपों से आहत हैं. उनका कहना है कि उनके खिलाफ मछली खाने का झूठा आरोप लगाया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. इसी को लेकर उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

Ajay Rai

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अजय राय के कार्यक्रम में मछली भोज पर यूपी में सियासी घमासान

मामला अयोध्या में अजय राय के लिए कथित तौर पर आयोजित 'मछली भोज' से जुड़े आरोपों से संबंधित है. इस मुद्दे को लेकर पिछले दिनों राजनीतिक बयानबाजी भी हुई थी. अब अजय राय के अदालत पहुंचने के बाद मामला कानूनी लड़ाई में बदल गया है.

क्या है अयोध्या का 'मछली भोज' विवाद?

दरअसल, अयोध्या में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वागत में आयोजित एक कार्यक्रम में मछली भोज को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. बीजेपी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस और अजय राय पर हमला बोला था. बीजेपी की ओर से सावन के दौरान मछली भोज को सनातन धर्म के अपमान से जोड़कर सवाल उठाए गए थे. इसके बाद अजय राय ने आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया था.

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अजय राय ने चुनौती देते हुए कहा था कि अगर उनकी मछली खाते हुए एक भी तस्वीर सामने आ जाए तो वह उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देंगे. साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी ऐसी तस्वीर नहीं दिखा पाती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए.

यह भी पढ़िएः 'फोटो दिखा दो इस्तीफा दे दूंगा...', अयोध्या में मछली भोज पर अजय राय की CM योगी को खुली चुनौती

'निषाद समाज के कार्यक्रम में शामिल होने गया था'

अजय राय ने उस समय सफाई देते हुए कहा था कि वह निषाद समाज के एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे. उन्होंने कहा था कि मछली पकड़ना और खाना निषाद समाज की परंपरा का हिस्सा है और उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, इसलिए वह वहां पहुंचे थे.

अजय राय ने कहा था, "निषादराज ने भगवान राम की मदद की थी. मुझे समाज बुलाएगा तो मैं जाऊंगा." उन्होंने खुद को बाबा विश्वनाथ का भक्त बताते हुए मछली खाने के आरोपों को खारिज किया था.

अजय राय ने दी थी इस्तीफे की चुनौती

विवाद के दौरान अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि अगर उनकी कोई तस्वीर मछली खाते हुए है तो उसे सार्वजनिक किया जाए. उन्होंने कहा था कि तस्वीर सामने आने पर वह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे.

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अजय राय ने बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर भी निशाना साधा था. उन्होंने आंध्र प्रदेश से जुड़ी एक तस्वीर का जिक्र करते हुए आरोप लगाया था कि बीजेपी नेता के मांसाहारी भोजन करने की तस्वीर को कटहल खाने की तस्वीर बताया गया. उन्होंने बीजेपी पर इस मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया था.

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