scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हर की पौड़ी में पानी गायब, भक्तों के छोड़े कपड़े-जूतों का दिखा अंबार, सफाई में जुटे लोकल ने कही ये बात, VIDEO

अक्टूबर में हरिद्वार जाने का प्लान कर रहे हैं तो रुकिए! सालाना सफाई के चलते 18 दिनों के लिए गंग नहर बंद है, जिससे हर की पौड़ी पर पानी की जगह सिर्फ कचरा और पुराने कपड़े नजर आ रहे हैं. हरिद्वार से कई वीडियो सामने आए हैं, जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे.

Advertisement
X
हरिद्वार दीवाली से पहले जाने प्लान न बनाएं. (PHOTO:ITG)
हरिद्वार दीवाली से पहले जाने प्लान न बनाएं. (PHOTO:ITG)

अक्टूबर के महीने में लोग हरिद्वार और ऋषिकेश जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जो लोग इस समय हरिद्वार जाने का प्लान बना रहे हैं. वो वहां पहुंचकर काफी निराश होंगे, क्योंकि हर की पौड़ी का पानी गायब हो गया है, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ गंदे कपड़े, पॉलिथीन बैग और कूड़ा ही कूड़ा देखने को मिलेगा. हरिद्वार के घाट इस समय किसी कूड़ेदान की तरह नजर आ रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ कचरा ही पड़ा है. ऐसे में इस समय भूलकर भी हरिद्वार में गंगा स्नान का प्लान ना बनाएं.

दरअसल, हर साल की दशहरा से लेकर दीवाली के बीच गंग नहर को सफाई और मरम्मत के काम के लिए बंद किया जाता है. इस साल भी 18 दिनों के लिए गंग नहर को बंद किया गया है, जिसकी वजह से हर की पौड़ी से गंगा गायब हो गई है.  गंग नहर को दोबारा 7 नवंबर की मध्यरात्रि को खोल दिया जाएगा. 

हरिद्वार के घाट बने कूड़ेदान!

सम्बंधित ख़बरें

Dry Har ki Pauri in Haridwar
हर की पौड़ी पर पानी गायब, गंगा स्नान की आस में हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु निराश
Ankita Bhandari Case Update
अंकिता भंडारी केस में CBI का एक्शन, Ex MLA से 3 घंटे तक पूछताछ
'पत्नी को बुलाओ, तभी उतरूंगा', टावर पर चढ़ा लड़का
Youth Climbs Tower After Wife Elopes, Police Struggle to Rescue Him
पत्नी दूसरे युवक संग भागकर हरिद्वार पहुंची, पीछे आया पति टावर पर चढ़ा
नारायणी शिला मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु. (Photo: Screengrab)
पितृ अमावस्या और पितरों का मोक्ष... नारायणी शिला मंदिर की कहानी

गंगा जल की वजह से कचरा दिखाई नहीं देता है, लेकिन गंग नहर के बंद करने की वजह से सारा कचरा घाट के ऊपर आ गया है. गंगा की सतह और रेलिंग पर जगह-जगह कपड़े, जूते, प्लास्टिक और पॉलीथीन नजर आ रही है. इससे न सिर्फ गंगा जल प्रदूषित हो रहा है, बल्कि जलीय जीवों के लिए भी यह बेहद खतरनाक होता है. 

सफाई में जुटीं समाजसेवी संस्थाएं

Advertisement

पूरे साल बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार गंगा स्नान करने आते हैं, लेकिन नदी को उतना ही दूषित करके चले जाते हैं. स्थानीय और समाजसेवी संस्थाएं गंगा की सफाई और मेंटेनेंस के काम में जुटे हुए हैं और इस दौरान घाट पर पुराने कपड़ों के ढेर ने गंगा की सफाई पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. 

पुराने कपड़ों ने खड़े किए सवाल

एक स्थानीय महेंद्र ने कहा, गंगा स्नान के बाद लोग अपने पुराने कपड़े-जूते नदी में ही छोड़ जाते हैं जिससे यहां कपड़ों का ढेर जमा हो गया है. उनसे अपील है कि गंगा में पुराने गंदे कपड़े छोड़कर ना जाएं.

 मां गंगा को मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी माना जाता है और हर साल लोगों से गंगा को गंदा ना करने की अपील की जाती है, मगर हर साल .यही तस्वीरें सामने आती हैं, जो चिंता की बात है. 

हरिद्वार के पास इन जगहों को करें एक्सप्लोर 

हरिद्वार के पास घूमने और एक्सप्लोर करने के लिए कई बेहतरीन और खूबसूरत जगहें हैं, जिन्हें आप अपनी ट्रिप में शामिल कर सकते हैं. 

  • ऋषिकेश 
  • राजाजी नेशनल पार्क 
  • नीलकंठ महादेव मंदिर 
  • कुंजापुरी मंदिर
  • चिल्ला वन्यजीव अभ्यारण्य
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ESIC ने ₹20000 की ये राशि! प्राइवेट नौकरी वालों की होगी मदद |
    टाइगर श्रॉफ पर फायर‍िंग का क्या है अमृतसर कनेक्शन? देखें पंजाब आजतक |
    'आजम हैं-आजम रहेंगे, सपना हम पूरा करेंगे, रामराज...', जेल में मिलकर बोले अखिलेश |
    'एक्सपोज नहीं करूंगी', स्किन शो से रश्मिका मंदाना को एतराज, जाह्नवी कपूर पेद्दी विवाद पर कही दो टूक |
    'वो खुद पेड नेगेटिव PR का हिस्सा थे', सलमान खान को लेकर ये क्या बोल गए पलाश सेन? |
    Rashifal 23 October 2026: कल 5 राशियों की चमकेगी किस्मत! होगा धन लाभ, पढ़ें राशिफल |
    स्टार माउंटेंस... वो जगह, जहां नहीं जाता कोई आम इंसान, ऐसी है वहां की दुनिया! |
    कैच पकड़कर जश्न मनाने लगे नीतीश रेड्डी, फिर याद आई फ्री हिट, VIDEO |
    ब्रिक्स नेताओं के संसद में कार्यक्रम की लोकसभा स्पीकर ने दी जानकारी, स्पेशल सेशन पर नहीं रखी कोई बात |
    भारत की कृषि रिसर्च का दुनिया में विस्तार, वैश्विक स्तर पर बढ़ रही ICAR की पहुंच
    Advertisement