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भारतीय ट्रेन में मुंबई से गोवा जा रही विदेशी महिला, वीडियो बनाकर दिखाया 1AC केबिन का नजारा, बर्थ-टॉयलेट सबका किया रिव्यू

विदेशी ट्रैवल क्रिएटर कारा वाइल्डबर ने मुंबई से गोवा तक करीब 12 घंटे की ट्रेन यात्रा का वीडियो शेयर किया है. उन्होंने फर्स्ट क्लास स्लीपर कोच के प्राइवेट केबिन, AC, बेड और दूसरी सुविधाएं दिखाईं. हालांकि, ट्रेन के टॉयलेट देखकर उन्होने मुंह बना लिया, उनका वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है.

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विदेशी लेडी ने पहली बार इंडियन ट्रेन में सफर किया. (PHOTO: Instagram@okay.kara.travels)
विदेशी लेडी ने पहली बार इंडियन ट्रेन में सफर किया. (PHOTO: Instagram@okay.kara.travels)

भारतीय ट्रेन में रोजाना ना जाने कितने लोग सफर करते हैं, किसी की ट्रेन की जर्नी बेहद मजेदार लगती है तो किसी का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता है. हाल ही में एक इंटरनेशनल ट्रैवल क्रिएटर कारा वाइल्डबर ने भारतीय ट्रेन में सफर किया,  उन्होंने अपनी इस ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस इंस्टाग्राम पर शेयर किया. उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ट्रेन के अंदर का नजारा दिखा रही हैं. 

कारा वाइल्डबर ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें उन्होंने मुंबई से गोवा तक करीब 12 घंटे के फर्स्ट क्लास स्लीपर कोच के अंदर का पूरा नजारा दिखाया. उनका वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह-तरह की सलाह दे रहे हैं. आइए जानते हैं कि विदेशी महिला का अनुभव कैसा रहा. 

ऐसा था प्राइवेट केबिन

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कारा ने वायरल वीडियो में बताया कि जिस कोच में उन्होंने सफर किया, उसमें तीन कमरे थे और दोनों तरफ टॉयलेट की फैसिलिटी मौजूद थी. उन्होंने डबल रूम की डिमांड की थी, जिसे इस बार में ही मान लिया गया था. हालांकि, उन्होंने बताया कि यात्री डबल या क्वाड्रुपल केबिन की भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन कौन सा कमरा मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं होती. 

उन्होंने अपने कमरे को क्यूट लिटिल केबिन बताया. केबिन में दो बंक बेड थे. नीचे वाले बंक को दिन के समय सीट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था और रात में इसे बेड में बदला जा सकता था.

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केबिन में कौन-कौन-सी फैसिलिटी मिली?

कारा के मुताबिक, इस 12 घंटे की लंबी जर्नी को कंफर्टेबल बनाने के लिए केबिन में कई फैसिलिटी मौजूद थीं. सबसे अच्छी बात यह थी कि मुंबई की गर्मी से राहत के लिए उनके रूम में एयर कंडीशनिंग भी मौजूद थी. AC के अलावा केबिन में रीडिंग लाइट, प्लग पॉइंट, शीशा, सीट के नीचे सामान रखने की जगह, छोटी टेबल, ड्रिंक होल्डर, बड़ी खिड़की और पर्दे थे. केबिन का अपना दरवाजा और पर्दा था, जिससे सभी को प्राइवेसी मिली. 

टॉयलेट देखकर हुईं अपसेट 

अक्सर ही ट्रेन के टॉयलेट को लेकर लोगों की शिकायतें देखने को मिलती हैं, तब लोगों को लगता है कि जनरल कोच का टॉयलेट गंदा होता है. मगर कारा ने जिस फर्स्ट क्लास स्लीपर कोच में सफर किया था, उसके टॉयलेट की हालत भी कुछ खास नहीं थी. 

कारा के कोच में दो टॉयलेट थे, जिनमें एक इंडियन स्टाइल और दूसरा वेस्टर्न स्टाइल था. वहां से बदबू आ रही थी और जब ट्रेन किसी स्टेशन पर रूकती थी, तब ज्यादा बदबू आती थी और यह कुछ समय तक बनी रहती थी.  

यूजर्स ने दी वंदे भारत में सफर करने की सलाह

कारा के वीडियो के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. उनके इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि अगर ट्रेन में टॉयलेट साफ नहीं है, तो कोच असिस्टेंट से शिकायत कर सकते हैं. कोच में हेल्पलाइन नंबर दिए गए होते हैं.

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वहीं, कुछ यूजर्स ने उनको अगली बार वंदे भारत ट्रेन या भारत की लग्जरी ट्रेनों जैसे पैलेस ऑन व्हील्स और महाराजा एक्सप्रेस में सफर करने की सलाह दी. तो कुछ ऐसे यूजर्स भी थे, जिन्होंने कहा कि उनके लिए भारतीय ट्रेन यात्रा का यह अलग नजरिया देखना काफी दिलचस्प था.

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