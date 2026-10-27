Best Places to Visit in Diwali: दिवाली पर नहीं जा पा रहे हैं घर? छुट्टियों में घूम आएं भारत की इन 10 खूबसूरत जगहों पर

Best Places to Visit in Diwali: दिवाली का त्योहार आते ही ज्यादातर लोग अपने घर जाने और परिवार के साथ समय बिताने की तैयारी करने लगते हैं. लेकिन अगर आप इस बार दिवाली पर घर नहीं जा रहे हैं या छुट्टियों में कुछ अलग करना चाहते हैं तो घूमने का प्लान बना सकते हैं. भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप त्योहार की छुट्टियों में नई जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, टेस्टी खाना खा सकते हैं और रोजाना की भागदौड़ से दूर कुछ सुकून भरे पल बिता सकते हैं.

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कर्नाटक के प्राचीन धरोहरों से लेकर केरल की हरी-भरी पहाड़ियों, गुजरात के सफेद रेगिस्तान और पुडुचेरी के खूबसूरत समुद्र तटों तक, हर जगह का अपना अलग आकर्षण है. कहीं आपको इतिहास और संस्कृति करीब से देखने को मिलेगी, तो कहीं प्रकृति के बीच आराम करने का मौका मिलेगा. अगर आप इस दिवाली दोस्तों, पार्टनर या अकेले घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन 10 जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

हम्पी, कर्नाटक

अगर आपको इतिहास, पुरानी इमारतों और शांत माहौल में घूमना पसंद है तो हम्पी आपके लिए बेस्ट है. यहां विशाल चट्टानों, प्राचीन मंदिरों और तुंगभद्रा नदी के आसपास खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं. यहां की ऐतिहासिक इमारतें और खंडहर आपको पुराने समय की याद दिलाते हैं.

हम्पी में आप विरुपाक्ष मंदिर घूम सकते हैं और मातंग हिल से सूर्योदय का नजारा देख सकते हैं. आसपास के इलाकों में साइकिल से घूमना भी एक अच्छा अनुभव हो सकता है. अगर आप शहरों की भीड़ से दूर कुछ समय शांति से बिताना चाहते हैं तो इस जगह का प्लान बना सकते हैं.

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कोलकाता, पश्चिम बंगाल

दिवाली की छुट्टियों में किसी ऐसे शहर में जाना चाहते हैं, जहां संस्कृति, स्वादिष्ट खाना और रौनक देखने को मिले, तो कोलकाता जा सकते हैं. यह शहर अपनी ऐतिहासिक इमारतों, कला, साहित्य और मिठाइयों के लिए मशहूर है. यहां की सड़कों और बाजारों में घूमते हुए आपको शहर की अलग ही झलक देखने को मिलेगी.

कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल, कॉलेज स्ट्रीट और पार्क स्ट्रीट घूम सकते हैं. यहां की मशहूर मिठाई संदेश भी जरूर चखें. दिवाली के आसपास बंगाल में काली पूजा भी मनाई जाती है. अगर आप इस दौरान शहर जा रहे हैं, तो स्थानीय पूजा पंडालों और कार्यक्रमों की जानकारी पहले से ले सकते हैं.

पुडुचेरी

अगर आप दिवाली की छुट्टियों में समुद्र के किनारे सुकून के पल बिताना चाहते हैं, तो पुडुचेरी घूमने जा सकते हैं. यहां की रंगीन इमारतें, फ्रेंच शैली की वास्तुकला, छोटे कैफे और समुद्र के किनारे बना प्रोमेनेड इसे खास बनाते हैं. यहां आप कुछ दिन आराम से घूमने और नई जगहों को देखने में बिता सकते हैं.

पुडुचेरी के व्हाइट टाउन में पैदल घूम सकते हैं, समुद्र किनारे बैठकर नजारे देख सकते हैं और स्थानीय कैफे में खाने-पीने का आनंद ले सकते हैं. चाहें तो ऑरोविल भी जा सकते हैं. समुद्र के किनारे शाम की सैर और शांत माहौल इस ट्रिप को यादगार बना सकते हैं.

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कच्छ, गुजरात

अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हैं तो गुजरात के कच्छ का प्लान बना सकते हैं. यहां का सफेद नमक वाला रेगिस्तान दूर तक फैला दिखाई देता है. खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का नजारा बेहद खूबसूरत लगता है. दिवाली के आसपास कच्छ घूमने की योजना बनाते समय रण उत्सव की तारीखें जरूर जांच लें, क्योंकि इसका आयोजन तय कार्यक्रम के अनुसार होता है.

रण उत्सव के दौरान लोक संगीत, पारंपरिक नृत्य, स्थानीय हस्तशिल्प और गुजराती खाने का आनंद लेने का मौका मिल सकता है. यहां के स्थानीय बाजारों से कच्छ की कढ़ाई वाले कपड़े और हस्तनिर्मित चीजें भी खरीद सकते हैं. अगर आप प्रकृति के साथ स्थानीय संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं, तो यह जगह आपकी लिस्ट में हो सकती है.

मुन्नार, केरल

हरे-भरे पहाड़ों और चाय के बागानों के बीच छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो मुन्नार जा सकते हैं. केरल की यह खूबसूरत जगह अपने चाय के बागानों, धुंध से ढकी पहाड़ियों और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है. यहां की हरियाली और ठंडी हवा आपको रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर कुछ समय बिताने का मौका देती है.

मुन्नार में चाय के बागानों के आसपास घूम सकते हैं, स्थानीय चाय का स्वाद ले सकते हैं और प्रकृति के बीच समय बिता सकते हैं. यहां की पहाड़ियों में ट्रेकिंग के विकल्प भी मिलते हैं. अगर आप आराम के साथ प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो मुन्नार दिवाली की छुट्टियों के लिए बेस्ट जगह हो सकता है.

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धर्मशाला और मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश

पहाड़ों में कुछ दिन शांति से बिताने के लिए धर्मशाला और मैक्लोडगंज जा सकते हैं. यहां हिमालय के खूबसूरत नजारे, बौद्ध मठ, कैफे और जंगलों से होकर गुजरने वाले रास्ते देखने को मिलते हैं. यह जगह उन लोगों को पसंद आ सकती है, जो छुट्टियों में भीड़भाड़ से दूर रहना चाहते हैं.

मैक्लोडगंज में तिब्बती संस्कृति को करीब से देख सकते हैं और स्थानीय कैफे में तिब्बती व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं. यहां के मठों में कुछ समय शांति से बिताना भी अच्छा अनुभव हो सकता है. अगर मौसम और रास्ते अनुकूल हों, तो आसपास के प्राकृतिक स्थलों पर घूमने का प्लान भी बना सकते हैं.

उदयपुर, राजस्थान

अगर आप दिवाली पर किसी खूबसूरत और रोमांटिक जगह पर घूमना चाहते हैं तो उदयपुर जा सकते हैं. इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है. यहां ऐतिहासिक महल, झीलों के किनारे बने कैफे और पुराने बाजार देखने को मिलते हैं. दिवाली के आसपास शहर की सजावट और रोशनी घूमने के अनुभव को और खास बना सकती है.

उदयपुर में सिटी पैलेस घूम सकते हैं और लेक पिछोला में नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं. शाम के समय झील के किनारे बैठकर सूर्यास्त देखना भी अच्छा अनुभव हो सकता है. यहां के बाजारों में स्थानीय हस्तशिल्प, कपड़े और सजावटी सामान खरीद सकते हैं.

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शिलांग, मेघालय

अगर आप इस दिवाली उत्तर-पूर्व भारत घूमना चाहते हैं तो शिलांग का प्लान बना सकते हैं. यहां की हरी-भरी पहाड़ियां, झरने, खूबसूरत घाटियां और स्थानीय संगीत शहर को खास बनाते हैं. प्रकृति के बीच समय बिताने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है.

शिलांग में पुलिस बाजार घूम सकते हैं और स्थानीय खाने का स्वाद ले सकते हैं. अगर आपके पास समय है, तो आसपास के सोहरा यानी चेरापूंजी के झरनों और लाइटलम कैन्यन के नजारों को देखने भी जा सकते हैं. घूमने से पहले मौसम और स्थानीय परिवहन की जानकारी जरूर लें.

अमृतसर, पंजाब

दिवाली की छुट्टियों में धार्मिक माहौल और रोशनी का अनुभव करना चाहते हैं तो अमृतसर जा सकते हैं. यहां स्थित स्वर्ण मंदिर अपनी खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए मशहूर है. त्योहार के समय यहां का माहौल खास हो सकता है. सिख परंपरा में दिवाली के आसपास बंदी छोड़ दिवस भी मनाया जाता है.

अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में दर्शन कर सकते हैं और इसके आसपास के बाजारों में घूम सकते हैं. यहां के मशहूर छोले-कुलचे और दूसरे पंजाबी व्यंजनों का स्वाद लेना न भूलें. त्योहार के दौरान यहां भीड़ बढ़ सकती है, इसलिए यात्रा से पहले ठहरने और आने-जाने की योजना बना लेना बेहतर होगा.

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वाराणसी, उत्तर प्रदेश

अगर आप दिवाली की छुट्टियों में आध्यात्मिक अनुभव के साथ घूमना चाहते हैं, तो वाराणसी जा सकते हैं. गंगा घाट, पुराने मंदिर और गलियों का माहौल इस शहर को खास बनाता है. यहां सुबह घाटों पर घूमने से लेकर शाम को गंगा आरती देखने तक, कई तरह के अनुभव मिल सकते हैं.

वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देख सकते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर सकते हैं. यहां की गलियों में घूमकर बनारसी खाने और स्थानीय बाजारों का आनंद भी लिया जा सकता है. अगर आप देव दीपावली भी देखना चाहते हैं, तो उसकी तारीख दिवाली से अलग होती है, इसलिए यात्रा की तारीख पहले जांच लें.

दिवाली ट्रिप प्लान करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

दिवाली के आसपास ट्रेन, फ्लाइट और होटल की मांग बढ़ सकती है. इसलिए टिकट और ठहरने की जगह पहले से बुक करना बेहतर है. अपनी छुट्टियों और बजट के हिसाब से एक ही जगह चुनें, ताकि सफर में ज्यादा समय न निकल जाए. अगर किसी जगह पर खास त्योहार या कार्यक्रम देखने जा रहे हैं तो उसकी तारीख और स्थानीय नियमों की जानकारी जरूर लें.

चाहे आप पहाड़ों में सुकून ढूंढ रहे हों, समुद्र किनारे आराम करना चाहते हों या किसी ऐतिहासिक शहर की गलियों में घूमना चाहते हों, दिवाली की छुट्टियां नई जगहों को जानने का अच्छा मौका हो सकती हैं. इस बार घर नहीं जा रहे हैं, तो अपनी पसंद के मुताबिक इन जगहों में से किसी एक को चुनकर यादगार ट्रिप प्लान कर सकते हैं.

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