Kavya Maran-Anirudh Ravichander Wedding Invitation: काव्या मारन संग अनिरुद्ध की हो रही शादी, शाही है इनविटेशन कार्ड, दिखी झलक

तमिल सिनेमा में जल्द जश्न का माहौल बनने वाला है क्योंकि म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र दूल्हा बनने वाले हैं. उनकी शादी IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन से हो रही है. कुछ दिन पहले उनके पिता और सन टीवी के मालिक कलानिधि मारन बड़े-बड़े नेताओं के पास उनकी शादी के रिसेप्शन का कार्ड भी बांटने गए थे.

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अनिरुद्ध-काव्या की शादी का कार्ड

काव्या और अनिरुद्ध की शादी इस समय हर तरफ चर्चा में बनी हुई है. ये शादी दिवाली के बाद ग्रीस में हो रही है, जहां सिर्फ उनके परिवार वाले और करीबी दोस्तों की मौजूदगी रहेगी. शादी के बाद, दोनों का ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन भी चेन्नई में होगा. वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम थलपति विजय पहुंचेंगे. अभी काव्या के पिता सोनिया गांधी के पास भी अपनी बेटी के रिसेप्शन का कार्ड देने पहुंचे थे.

अनिरुद्ध और काव्या की वेडिंग रिसेप्शन का कार्ड अंदर से कैसा दिखता है, इसकी पहली झलक सामने आई है. जिसने उनके लिए ये स्पेशल कार्ड डिजाइन किया है, उन्होंने इसका एक्सक्लूसिव वीडियो शेयर किया. फेमस डिजाइनर और वेडिंग मेकर रंजनी अयंगर ने काव्या और अनिरुद्ध के लिए इस कार्ड को बनाया.

इस इनविटेशन कार्ड को एक बॉक्स की तरह बनाया गया है, जिसपर बारीक और शाही नक्काशी की गई है. इसकी बनावट किसी खूबसूरत मूर्ति जैसी है और इसका बॉक्स किसी ज्वेलरी बॉक्स की तरह खुलता है. कई लोगों को ये इनविटेशन कार्ड पसंद भी आया है. फैंस काव्या मारन और अनिरुद्ध की शादी के लिए बेहद एक्साइटेड नजर आए हैं.

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बता दें कि अनिरुद्ध रविचंद्र और काव्या मारन की वेडिंग रिसेप्शन 22 नवंबर को चेन्नई में होने वाली है, जहां बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के कई बड़े सुपरस्टार पहुंचेंगे. वहीं उनकी शादी की तारीख 11 नवंबर बताई जा रही है. लंबे वक्त से एक-दूसरे को डेट करने के बाद, दोनों शादी करने जा रहे हैं. अनिरुद्ध वैसे रजनीकांत के रिश्तेदार भी हैं. वो रिश्ते में उनके मौसा लगते हैं. रजनीकांत की जितनी भी फिल्में हाल ही में आई हैं, उनमें अनिरुद्ध ने ही म्यूजिक दिया होता है जो लोगों को बहुत पसंद भी आता है.

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