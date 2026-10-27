scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kavya Maran-Anirudh Ravichander Wedding Invitation: काव्या मारन संग अनिरुद्ध की हो रही शादी, शाही है इनविटेशन कार्ड, दिखी झलक

काव्या मारन और अनिरुद्ध की शादी के रिसेप्शन का इनविटेशन कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें आखिर क्या है, और ये दिखने में कैसा लगता है इसकी एक झलक करीब से देखने मिली है.

Advertisement
X
काव्या-अनिरुद्ध की होगी शादी (Photo: Social Media)
काव्या-अनिरुद्ध की होगी शादी (Photo: Social Media)

तमिल सिनेमा में जल्द जश्न का माहौल बनने वाला है क्योंकि म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र दूल्हा बनने वाले हैं. उनकी शादी IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन से हो रही है. कुछ दिन पहले उनके पिता और सन टीवी के मालिक कलानिधि मारन बड़े-बड़े नेताओं के पास उनकी शादी के रिसेप्शन का कार्ड भी बांटने गए थे. 

अनिरुद्ध-काव्या की शादी का कार्ड

काव्या और अनिरुद्ध की शादी इस समय हर तरफ चर्चा में बनी हुई है. ये शादी दिवाली के बाद ग्रीस में हो रही है, जहां सिर्फ उनके परिवार वाले और करीबी दोस्तों की मौजूदगी रहेगी. शादी के बाद, दोनों का ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन भी चेन्नई में होगा. वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम थलपति विजय पहुंचेंगे. अभी काव्या के पिता सोनिया गांधी के पास भी अपनी बेटी के रिसेप्शन का कार्ड देने पहुंचे थे. 

सम्बंधित ख़बरें

Kavya Maran parents invited Sonia Gandhi
काव्या-अनिरुद्ध के रिसेप्शन में होंगे VVIP गेस्ट, सोनिया-राजनाथ को न्योता
Kavya Maran To Wed Anirudh?
काव्या को दुल्हन बनाएंगे अनिरुद्ध, वेडिंग कार्ड Viral, क्या है सच?
Kavya Maran Looks (Photo: ITG)
अनिरुद्ध की दुल्हनिया काव्या मारन के शाही ठाठ, लुक्स हैं कमाल
Kavya Maran
काव्या के होने वाले पति अनिरुद्ध का रजनीकांत से कैसा रिश्ता!
Kavya Maran To Wed Anirudh?
विदेश में होगी काव्या मारन-अनिरुद्ध की शादी, 2 दिन चलेगा जश्न

अनिरुद्ध और काव्या की वेडिंग रिसेप्शन का कार्ड अंदर से कैसा दिखता है, इसकी पहली झलक सामने आई है. जिसने उनके लिए ये स्पेशल कार्ड डिजाइन किया है, उन्होंने इसका एक्सक्लूसिव वीडियो शेयर किया. फेमस डिजाइनर और वेडिंग मेकर रंजनी अयंगर ने काव्या और अनिरुद्ध के लिए इस कार्ड को बनाया. 

इस इनविटेशन कार्ड को एक बॉक्स की तरह बनाया गया है, जिसपर बारीक और शाही नक्काशी की गई है. इसकी बनावट किसी खूबसूरत मूर्ति जैसी है और इसका बॉक्स किसी ज्वेलरी बॉक्स की तरह खुलता है. कई लोगों को ये इनविटेशन कार्ड पसंद भी आया है. फैंस काव्या मारन और अनिरुद्ध की शादी के लिए बेहद एक्साइटेड नजर आए हैं. 

Advertisement

बता दें कि अनिरुद्ध रविचंद्र और काव्या मारन की वेडिंग रिसेप्शन 22 नवंबर को चेन्नई में होने वाली है, जहां बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के कई बड़े सुपरस्टार पहुंचेंगे. वहीं उनकी शादी की तारीख 11 नवंबर बताई जा रही है. लंबे वक्त से एक-दूसरे को डेट करने के बाद, दोनों शादी करने जा रहे हैं. अनिरुद्ध वैसे रजनीकांत के रिश्तेदार भी हैं. वो रिश्ते में उनके मौसा लगते हैं. रजनीकांत की जितनी भी फिल्में हाल ही में आई हैं, उनमें अनिरुद्ध ने ही म्यूजिक दिया होता है जो लोगों को बहुत पसंद भी आता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'राम ने यादव को मारा' वाले पोस्ट पर बवाल, भाषा की मर्यादा को लेकर CEO यूपी ने मांगी माफी |
    Ramayana: फिल्म के ‘मंगल रंग’ गाने के बीच चर्चा में राम-सीता विवाह, वाल्मीकि रामायण में कैसे हुई थीं शादी की रस्में? |
    वाराणसी में एमएलसी चुनाव की मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, ट्रैफिक डायवर्जन लागू |
    कारीगर करवा देंगे नुकसान, 2 मंजिला घर के लिए खरीदें ये वाला सरिया! |
    'अबकी बार 300 पार', यूपी व‍िधानसभा चुनाव में जीत को लेकर केशव मौर्य का दावा |
    जीत से सिर्फ 1 विकेट दूर थी टीम इंडिया, 'बैड लाइट' ने बिगाड़ा खेल, ड्रॉ हुआ पहला अनऑफिशियल टेस्ट |
    Under Bed Cleaning Hacks: बेड के नीचे भरा है ढेर सारा सामान, दिवाली से पहले इन 5 तरीकों से मिनटों में करें सफाई |
    पटना में मतगणना केंद्र के बाहर हंगामा, फाइलें बाहर ले जाने पर हुआ बवाल |
    कीमत 35 लाख, कभी किसी से हारा नहीं, अब चोरी हो गया झोटे राजा... मालिक ने रखा 1 लाख का इनाम |
    8th Pay Commission: बेसिक-पे में मर्ज होगा महंगाई भत्ता? 5वें, 6वें और 7वें CPC में क्या हुआ था
    Advertisement